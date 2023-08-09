Немецкая многодетная семья Ера переехала весной 2022 года из Берлина в Белгородскую область и рассказала МК о своих впечатлениях от жизни в России.

Супруги Мириам и Евгений полгода снимали жилье, пока не купили дом. У пары двойное гражданство – в прошлом году они получили российское. Они решили переехать в регион с хорошим климатом, чтобы заниматься земледелием.

«Мы даже болеть стали меньше. В Германии у мужа были проблемы с дыхательными путями, здесь, как рукой сняло. Инфраструктура в регионе тоже достойная – села развиты, есть дороги, автобусные сообщения, школы, сады», – отметила Мириам.

По ее словам, в регион хотят переехать все больше немцев – каждую неделю пара принимает у себя в гостях по 3-4 семьи из Германии.

«Видим наше будущее намного красочнее в России, чем в Европе. Страна развивается, мы сможем внести вклад в ее развитие. В Германии с этим сложно, все ниши плотно забиты», – пояснила женщина.

Мариам добавила, что в России у ее семьи появилось чувство счастья, которого не хватало.