Немецкая многодетная семья Ера переехала весной 2022 года из Берлина в Белгородскую область и рассказала МК о своих впечатлениях от жизни в России.
Супруги Мириам и Евгений полгода снимали жилье, пока не купили дом. У пары двойное гражданство – в прошлом году они получили российское. Они решили переехать в регион с хорошим климатом, чтобы заниматься земледелием.
По ее словам, в регион хотят переехать все больше немцев – каждую неделю пара принимает у себя в гостях по 3-4 семьи из Германии.
Мариам добавила, что в России у ее семьи появилось чувство счастья, которого не хватало.