Мэрия Рязани отчиталась о ремонте дорог «картами»

В Рязани продолжается ремонт автодорог «картами», сообщила пресс-служба городской администрации.

Всего в 2022 году по ремонту «картами» будет отремонтировано 47 участков. Работы ежедневно контролируются специалистами управления и Дирекции благоустройства города.

Фрезерование асфальтобетонного покрытия выполнено на 38 участках, на 35 из них уложен верхний слой:

— Куйбышевское шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома № 35;

— дорога к Богородскому кладбищу;

— от улицы Зубковой д. 19 корп. 3 до улицы Тимакова;

— ул. Семашко от дома № 14 до дома № 52;

— ул. 1-я Железнодорожная улица;

— ул. Грибоедова от дома № 1б по улице Есенина до дома № 8 по улице Грибоедова;

— ул. Спортивный переулок;

— ул. 1-е Бутырки;

— ул. профессора Никулина;

— ул. 9-я Линия;

— ул. Полетаева от улицы Гоголя до улицы Чернышевского;

— дублер Московского шоссе от улицы Народный бульвар до Юбилейной улицы;

— у. Славянский проспект от Братиславской улицы до улицы Баженова;

— ул. 14-я Линия;

— ул. Предзаводская;

— ул. Качевская;

— ул. Новоселов от улицы Тимуровцев до улицы Советской Армии;

— ул. Боголюбова;

— ул. 1-я Механизаторов;

— ул. Строителей от улицы Островского до дома № 10;

— ул. Телевизионная;

— ул. 1-й Осенний переулок;

— ул. Новоселов от дома № 36 до дома № 40;

— ул. 1-я Прудная;

— ул. Шоссейный переулок;

— ул. Медицинская от Магистральной улицы до улицы Энгельса;

— ул. Кудрявцева от улицы Павлова до улицы Маяковского;

— ул. Электрозаводская от дома № 52 до дома № 5 по улице Циолковского;

— ул. Радиозаводская;

— ул. 2-е Бутырки;

— ул. Есенина от дома № 1 по Окскому проезду до дома № 2 по Солотчинскому шоссе;

— от дома № 39 корп. 1 по Высоковольтной улице до дома № 82 корп. 2 по улице Шевченко;

— ул. Кольцова;

— ул. Кирпичного Завода;

— участок от д. 8 до д. 11а по улице Керамзавода;

— ул. Белякова;

— ул. Коломенская от Западной улицы до дома № 41а по Московскому шоссе;

— ул. Карла Маркса.

Продолжается укладка асфальтобетонной смеси на улицах: Карла Маркса, 2-е Бутырки и 1-я Прудная.

На остальных улицах выполняются подготовительные работы.