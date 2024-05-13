Вторник, 14 мая, 2024

Эксперты пояснили, как новый министр обороны РФ повлияет на СВО

Автор: 7info

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Андрей Белоусов, фото: правительство РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил назначить бывшего первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова на должность министра обороны. Это решение может оказать значительное влияние на ход специальной военной операции (СВО).

Политолог Вадим Сипров подчеркнул, что возможное назначение Андрея Белоусова является знаковым и ключевым событием. В комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня», он отметил, что Белоусов — экономист нелиберального толка, государственный деятель, который руководствуется интересами России в своей работе.

В условиях надвигающегося глобального кризиса, по мнению эксперта, становится понятно, что в конечном итоге выживает сильнейший. Роль главы Министерства обороны в такой ситуации возрастает многократно. Кроме того, Белоусов будет работать в прямом подчинении президента.

Такой формат деятельности позволит оперативно корректировать решения, касающиеся как развития экономики страны, так и военно-политических аспектов. Страна, хотим мы этого или нет, встаёт на военные рельсы, и Андрей Белоусов будет ключевым чиновником, который будет координировать этот процесс.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин также поддержал это мнение. Он отметил, что Верховный главнокомандующий принял это решение с учётом текущей обстановки. Это не первый случай, когда гражданский человек становится во главе Министерства обороны, так как это политическая должность.

Андрей Белоусов уже занимался проблемами ВПК и, по мнению эксперта, способен наладить бесперебойное производство и поставку в войска современной техники, вооружения и всего необходимого.

В Киеве уже заявили, что очень опечалены этим назначением. Это означает, что решение было принято правильно.

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