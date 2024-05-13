Понедельник, 13 мая, 2024

В центре Рязани мотоциклист попал в аварию

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В центре Рязани произошла авария с участием мотоциклиста и легкового автомобиля. Об этом сообщает портал YA62.

ДТП произошло вечером 13 мая на перекрёстке улиц Ленина и Николодворянской.

Сообщается, что водителя мотоцикла госпитализировали.

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