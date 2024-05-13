В центре Рязани мотоциклист попал в аварию

В центре Рязани произошла авария с участием мотоциклиста и легкового автомобиля. Об этом сообщает портал YA62.

ДТП произошло вечером 13 мая на перекрёстке улиц Ленина и Николодворянской.

Сообщается, что водителя мотоцикла госпитализировали.