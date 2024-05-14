Вторник, 14 мая, 2024

Подростки на мотоцикле пострадали в ДТП в центре Рязани

Автор: 7info

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Скриншот видео: t.me/GrehiRyazani

В результате ДТП в центре Рязани пострадали двое подростков на мотоцикле, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

13 мая в 18.50 у дома № 24/42 по улице Николо-Дворянской столкновение с мотоциклом «Кайя», под управлением 16-летнего парня, совершил 43-летний рязанец, управлявший автомобилем «Тойота Рав 4».

Травмы получили юный мотоциклист и 15-летний пассажир, пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Родителей малолетних нарушителей привлекут к административной ответственности.

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