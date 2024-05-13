В Рязани 14 мая отключат холодную воду на 6 улицах

На сайте «Водоканала» появилась информация об отключении холодной воды на шести улицах Рязани.

Отключение ожидается 14 мая с 09:30 до 17:00.

На улице Гагарина воды не будет в домах №69, №71, №71 корп.1, №73, №73 корп.1, №75, а также в детском саду №84.

На улице Гоголя воду отключат по четной стороне, начиная от дома №28 и заканчивая домом №36. С нечетной стороны — от дома №33 и до дома №35. Также отключение воды ожидается в доме №52 к1 и в ЦТП/котельная.

На улице Островского отключение воды ожидается от дома №18 до дома №38 (четная сторона) и от дома №23 до дома №43 (нечетная сторона). На этой же улице не будет воды в школе №19(25), в детских садах №71 и №81.

На проезде Островского отключение воды ожидается в домах №4, №4а, №5, №7, №9 и в детском саду №73.

На улице Полетаева воды не будет в домах №19 корп.1, №21, №23, №25, №33/67.



На улице Черновицкая — в домах №1/77, №3, №3 корп.1, №5, №7, №7 корп.1, №12, №18, №20, №20 к2 и в детском саду №87.



По адресу ул. Островского д. №24а с 10:30 организуют подвоз технической воды.