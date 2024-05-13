Вторник, 14 мая, 2024

В Рязани двое подростков на мотоцикле столкнулись с легковым автомобилем

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ya62.ru/

В Рязани на пересечении улиц Ленина и Николодворянской столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Об этом пишет YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

За рулем мотоцикла находились двое подростков 15 и 16 лет. По предварительной информации Госавтоинспекции, автомобилем Toyota RAV4 управлял 43-летний водитель.

В результате происшествия юношу 2008 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гематомой левой брови доставили в ОДКБ. Второй подросток ушиб колено и от госпитализации отказался.

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