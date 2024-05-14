Вторник, 14 мая, 2024

В Белгороде при атаке ВСУ серьёзно ранена женщина, повреждена школа

Автор: 7info

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

Сегодня утром над Белгородом и Белгородским районом были сбиты несколько воздушных целей, приближавшихся к городу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, есть пострадавшая — у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Её бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу, где ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

В Белгороде после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ средствами ПВО повреждено остекление в 21 квартире девяти многоквартирных домов. Кроме того, посечены кровли трёх частных жилых домов, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы № 15 и одного коммерческого объекта. Также повреждены шесть автомобилей и линия электропередачи. Аварийные службы занимаются переподключением на резервные линии.

В Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ средствами ПВО в посёлке Северный пробита кровля одного частного жилого дома, а в селе Репное повреждён один автомобиль.

На местах работают оперативные и аварийные службы. Информация о последствиях уточняется.

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