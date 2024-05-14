Вторник, 14 мая, 2024

В девяти районах Рязанской области отключат эфирное ТВ

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от vecstock на Freepik

Из-за плановых профилактических работ в девяти районах Рязанской области отключат эфирное телевидение и радиовещание, сообщает сайт ИД «Пресса».

Сотрудники Рязанского ОРТПЦ будут проводить профилактику оборудования с 9 до 17 часов с 14 по 16 мая. Трансляции на это время прекратит РТПС Мосолово.

С этой телевышки осуществляется вещание 1-го и 2-го мультиплексов на территории Спасского, Чучковского, Шиловского, Старожиловского, Путятинского, Сараевского, Сапожковского, Ухоловского и Кораблинского районов.

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