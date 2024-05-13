Понедельник, 13 мая, 2024

Чем займётся Шойгу на новой должности, рассказал Песков

Автор: 7info

Опубликовано

Сергей Шойгу, фото министерства обороны РФ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ, сообщил, что новый секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу не будет возглавлять Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), а будет курировать её работу. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — цитирует издание Пескова.

Ранее Владимир Путин издал указ, согласно которому ФСВТС переходит в прямое подчинение Президента РФ и больше не будет подчиняться Министерству обороны.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству занимается контролем и надзором в сфере военно-технического сотрудничества, выдаёт лицензии на ввоз и вывоз продукции военного назначения, предоставляет права разработчикам и изготовителям военной продукции на торговлю с иностранными государствами и выдаёт заключения о том, является ли товар продукцией военного назначения. Руководит ФСВТС Дмитрий Шугаев.

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