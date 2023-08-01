Мэрия опубликовала программу праздничных мероприятий в Рязани 2 августа.

В День Воздушно-десантных войск для рязанцев пройдёт праздник «Рязань — столица ВДВ». Основной площадкой станет площадь Ленина.

В 10 часов мероприятие откроет вынос флагов РФ, Воздушно-десантных войск и Георгиевского знамени РГВВДКУ. После этого по площади со строевыми песнями пройдут парадные расчёты десантного училища, ожидается выступление роты почётного караула, парашютные прыжки.

Для гостей праздника выступит выступит вокально-инструментальный ансамбль «Крылатая пехота».

Детям, по традиции, будет особенно интересно на выставке военной техники, которая расположится на парковке на пересечении улиц Горького и Краснорядской.