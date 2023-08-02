Мэрия начала благоустройство территории Орехового озера

В рязанском Лесопарке началось благоустройство территории возле Орехового озера.

На участке от бывшего разворотного круга до озера запланировано обустроить велодорожку, установить урны и лавочки и сделать новое освещение, информирует администрация Рязани.

На пляж возле самого озера уже завезли новый песок, в скором времени там появятся малые архитектурные формы, деревянные настилы и навесы. Для посетителей пляжа поставят лежаки, урны, лавочки, туалет, умывальники и новые кабинки для переодевания.

Сообщается, что работы проходят по нацпроекту «Жилье и городская среда» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».