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Мэрия Касимова сообщила подробности пожара на городской свалке

7info
Фото: прокуратура Рязанской области

Администрация Касимова сообщила подробности тушения пожара на городской свалке вблизи деревни Кауровка.

Возгорание произошло днём 14 июня. Сообщение о задымлении поступило в ЕДДС. Площадь пожара на момент обнаружения составила 400 квадратных метров.

Пожар локализован, площадь возгорания составила около тысячи «квадратов».

На месте работала техника пожарно-спасательной части, ООО «Утилизация», «Пожлеса», ООО «Касимов-Древ», МКП «Касимовсервис».

В ночь техника и личный состав будут окарауливать площадку, в настоящее время участок засыпается грунтом, завтра работы будут продолжены.

Выяснение обстоятельств происшествия находится на контроле прокуратуры.

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