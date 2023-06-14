Мэрия Касимова сообщила подробности пожара на городской свалке

Администрация Касимова сообщила подробности тушения пожара на городской свалке вблизи деревни Кауровка.
Возгорание произошло днём 14 июня. Сообщение о задымлении поступило в ЕДДС. Площадь пожара на момент обнаружения составила 400 квадратных метров.
Пожар локализован, площадь возгорания составила около тысячи «квадратов».
На месте работала техника пожарно-спасательной части, ООО «Утилизация», «Пожлеса», ООО «Касимов-Древ», МКП «Касимовсервис».
В ночь техника и личный состав будут окарауливать площадку, в настоящее время участок засыпается грунтом, завтра работы будут продолжены.
Выяснение обстоятельств происшествия находится на контроле прокуратуры.