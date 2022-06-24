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Пятница, 24 июня, 2022

Минкультуры РФ напомнило, что приостановило вывоз музейных предметов в марте

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Минкультуры РФ напомнило, что приостановило вывоз музейных предметов в марте

Выдача и вывоз экспонатов из России на зарубежные выставки приостановлены 3 марта. Соответствующее письмо было отправлено тогда же по всем подведомственным музеям, сообщила газета «Культура» со ссылкой на Минкульт РФ.

Сотрудничество с дружественными странами, в частности временный вывоз предметов искусства на выставки возобновится с 2023 года.«С начала специальной военной операции на Украине Минкультуры России и музеями была оперативно организована работа по возвращению музейных предметов на территорию Российской Федерации. Контроль по данному вопросу осуществляется Минкультуры России ежедневно», — отмечается в сообщении ведомства.

Около 1500 предметов вернулись в Россию с выставок в Республике Беларусь, Бельгии, Британии, ФРГ, Италии, Испании, Венгрии, Нидерландах, Сербии, Франции, Чехии, ОАЭ, Омане, Южной Корее, Японии.

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