Мэр Ярославля устроил разнос подрядчику за срыв благоустройства Юбилейного парка

Глава администрации Ярославля Владимир Волков раскритиковал компанию «Ярдорремстрой» за срыв сроков благоустройства Юбилейного парка, пишет ЯрНьюс.

В ходе визита объекта градоначальник обратил внимание, что работы даже не приближаются к завершению.

«Мы здесь все собрались просто воздухом подышать, что ли? Что это за отношение? Вы мне обещаете, а каждый раз – одно и то же. Есть сроки, в которые вы должны уложиться», – возмущался Волков.

Подрядчик попытался оправдаться проблемами с материалами, а также переложить ответственность на компанию «Крепыш». Однако глава города призвал «Ярдорремстрой» единолично отвечать за произошедшее.

Волков Волков заявил, что до середины ноября еще раз проинспектирует ход работ в парке.