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Среда, 10 мая, 2023

МЧС предупреждает жителей Рязанской области о заморозках 11 мая

Татьяна Проводина
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Главное управление МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение на 11 мая. Жителей региона предупреждают, что в ночные и утренние часы местами сохранятся заморозки от минус 2 до ноля градусов.

Гражданам напоминают, что крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины, а также пользоваться открытыми источниками огня.

Отопительные приборы нужно располагать на расстоянии по меньшей мере 1 метра от легковоспламеняющихся предметов.

Осторожность нужно соблюдать при использовании печного отопления, а также своевременно проводить ремонт печей и следить за их исправностью.

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