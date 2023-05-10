МЧС предупреждает жителей Рязанской области о заморозках 11 мая

Главное управление МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение на 11 мая. Жителей региона предупреждают, что в ночные и утренние часы местами сохранятся заморозки от минус 2 до ноля градусов.

Гражданам напоминают, что крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины, а также пользоваться открытыми источниками огня.

Отопительные приборы нужно располагать на расстоянии по меньшей мере 1 метра от легковоспламеняющихся предметов.

Осторожность нужно соблюдать при использовании печного отопления, а также своевременно проводить ремонт печей и следить за их исправностью.