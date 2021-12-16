Каталог школьных музеев Рязанской области

Город Рязань:

1. Город Рязань. Военно-патриотический музей Боевой славы МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа», улица Николодворянская, д.19/40. [email protected]

2. Город Рязань. Музей Боевой славы имени Героя Российской Федерации гвардии капитана Р.В.Соколова МБОУ «Школа № 8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича», проезд Щедрина, д.14. [email protected]

3. Город Рязань. Историко-краеведческий музей имени маршала инженерных войск А.П. Прошлякова МБОУ «Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова», улица Чкалова, д. 9А. [email protected]

4. Город Рязань. Историко-краеведческий музей «Память» МБОУ «Школа №30» пос. Дягилево, улица Аллейная, д.56/66. [email protected]

5. Город Рязань. Школьный музей Славы МБОУ «Школа №38». Поселок Соколовка улица Связи, д.17А. [email protected]

6. Город Рязань. Историко-краеведческий музей Русско-польской дружбы МБОУ «Школа №44», улица Ленинского Комсомола, д.13. [email protected]

7. Город Рязань. Историко-краеведческий музей 141стрелковой Киевской

краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии МБОУ. Поселок Никуличи, улица Предзаводская, д.17. [email protected]

8. Город Рязань. Историко-краеведческий музей Боевой славы героя Советского Союза В.А. Молодцова МБОУ «Лицей №52», улица Космонавтов, д.13. [email protected]

9. Город Рязань. Музей Боевой славы 6 роты РВВДКУ МБОУ «Школа № 58

имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича, улица Интернациональная, д.6. [email protected]

10.Город Рязань. Музей Боевой славы «Музей защитников Отечества» МБОУ «Школа № 59», улица Касимовское шоссе, д.38б. sch59ю[email protected]

11.Город Рязань. Музей Боевой славы имени героя России Д.О.Миронова. МБОУ «Школа №60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова», улица Новаторов, д.61. [email protected]

12. Город Рязань. Музей Боевой славы имени Героя Советского Союза

Л.Л.Новоспасского МБОУ «Школа № 68», улица Новосёлов, д.30Б. [email protected]

13. Город Рязань Музей Боевой славы Ф.Полетаева МБОУ «Школа-интернат имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова», улица Космонавтов, д.11. [email protected]

14. Город Рязань. Музей Боевой славы имени маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Народного героя Югославии С.С. Бирюзова МБУДО ЦДТ «Приокский» ул. Октябрьская, д.37. [email protected]

Рязанский муниципальный район:

1(15). МБОУ «Листвянская СШ» Зал Боевой Славы Рязанская область,

Рязанский район п.Листвянка, ул.Школьная, 1В. [email protected]

2(16). МБОУ «Льговская СШ» Зал Боевой Славы Рязанская область, Рязанский район с. Льгово, ул.Колхозная, д.17. [email protected]

3(17). МБОУ «Мурминская СШ» Зал Боевой Славы Рязанская область, Рязанский район п.Мурмино, ул.Советская, д.69. [email protected]

4(18). МБОУ «Подвязьевская СШ» Школьный краеведческий музей, Рязанская область, Рязанский район, с.Подвязье, ул. Центральная д. 10, [email protected]

5(19). МБОУ «Полянская СШ» Музей села Поляны c экспозицией, посвящённой Великой Отечественной войне. Рязанская область, Рязанский район, с.Поляны, ул. Советская, д. 29. [email protected]

Рыбновский муниципальный район:

1.(20). МБОУ «Алёшинская основная школа». Школьный историко-краеведческий музей с экспозицией – тематическое систематизированное собрание подлинных документов и материалов участников ВОВ. Рязанская область, Рыбновский район, д. Алёшня.

2.(21). Школьный краеведческий музей им. Д. Гармаш.МБОУ «Баграмовская СОШ». Рязанская область, Рыбновский район. Деревня Баграмово.

3.(22). МБОУ «Перекальская основная школа».Школьный историко-краеведческий музей с экспозицией «Край родной». Жители д. Перекаль и Городище – участники ВОВ. Рязанская область, Рыбновский район, д. Перекаль.

4.(23) МБОУ «Рыбновская основная школа №5». Музей Боевой и трудовой Славы. Экспозиция «Герой обороны Севастополя А.П. Матюхина», «Они сражались за родину», «Они ковали Победу в тылу». Рязанская область, г. Рыбное, ул. Куйбышева, д.86.

5.(24). МБОУ «Рыбновская средняя школа № 1». Школьный историко-краеведческий музей с экспозицией «Фронтовики школы». Рязанская область, г. Рыбное, Набережный переулок, д.2.

6.(25). МБОУ «Рыбновская средняя школа № 2». Школьный историко-краеведческий музей с экспозицией «Поклонимся великим тем годам». Рязанская область, г. Рыбное, ул. Макаренко, д.3.

Ряжский муниципальный район:

1.(26). МБОУ «Ряжская средняя школа №2». Школьный историко-краеведческий музей с экспозицией «Они приближали Победу». Рязанская область, г. Ряжск, ул Высотная, д 12. [email protected]

Александро-Невский муниципальный район:

1.(27). МБОУ СОШ с. Бурминка. с экспозицией «Приоткроем дверь в прошлое». Рязанская область, Александро-Невский район, с. Бурминка, ул. Молодежная, д.6б. [email protected]

Сасовский муниципальный район:

1.(28). МБОУ СОШ №3. Школьный историко-краеведческий музей с экспозицией «Войны священные страницы». г.Сасово, мкр. «Северный», д.40. [email protected]

2.(29). МБОУ СОШ №6. Комната Боевой Славы. г. Сасово, мкр.«Южный», д.57. [email protected]

3.(30). МБОУ СОШ № 106. Уголок Боевой Славы «Помним. Гордимся. Чтим». г.Сасово,ул.Пушкина,106. [email protected]

4.(31).МКОУ «Сотницынская средняя школа». Школьный краеведческий музей. Рязанская область, Сасовский район, пос. Сотницыно, ул. Школьная, дом 1. [email protected]

5. (32) МКОУ «Придорожная средняя школа» им. А.С.Новикова-Прибоя. Школьный краеведческий музей. Рязанская область, Сасовский район, пос. Придорожный, ул. Центральная, дом 8. [email protected]

6.(33).«Пичкиряевская основная школа» — филиал МКОУ «Придорожная СШ» им. А.С.Новикова-Прибоя». Школьный краеведческий музей. Рязанская область, Сасовский район, с.Пичкиряево, ул. Молодёжная, дом 1 а. [email protected]

Захаровский муниципальный район:

1.(34). МОУ «Плахинская ООШ им. А.В. Александрова». Музей А. В. Александрова. Экспозиция «ВОВ – Священная война». Рязанская область, Захаровский район, с. Плахино, д.5.

Касимовский муниципальный район:

1.(35). МБОУ Гусевская СОШ. Военно-исторический музей «Поиск». Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный, ул. Школьная, д. 5 . [email protected]

Клепиковский муниципальный район:

1.(36). МБОУ СОШ №2. Школьный музей боевой и трудовой славы «Память». Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д.88.

[email protected]

Кораблинский муниципальный район:

1.(37). МОУ «Ключанская средняя школа». Школьный краеведческий vузей. Рязанская область. Кораблинский район, с. Ключ, ул. Школьная, 39. [email protected]

2.(38). МОУ «Пустотинская средняя школа имени Героя Советского Союза П.А. Галкина». Историко-краеведческий музей. Кораблинский район, с. Пустотино, ул. Школьная, 2. [email protected]

Милославский муниципальный район:

1.(39). МБОУ «Чернавская СОШ». Школьный краеведческий музей. Рязанская обл., Милославский район, с.Чернава, ул.Свердлова, д.61. [email protected]

2.(40). Филиал МОУ «Милославская школа» «Горняцкая школа». Школьный краеведческий музей «Человек в ХХ веке». [email protected]

Михайловский муниципальный район:

1.(41). МБОУ «Михайловская средняя школа». Школьный музей. Рязанская область, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Нагорная 25А.

2. (42). МБОУ «СОШ Стрелецкие Выселки». Школьный музей. Рязанская область, Михайловский район, с. Стрелецкие Выселки.

Пронский муниципальный район:

1.(43). МБОУ «Новомичуринская средняя школа». Школьный историко-краеведческий музей «Не рвутся связи поколений». Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, д .23. [email protected]

Сапожковский муниципальный район:

1.(44). МБОУ «СОШ с. Морозовы-Борки». Музей истории села Морозовы-Борки и школы. Рязанская область, Сапожсковский район, с. Морозовы-Борки, ул. Центральная, д. 71.

Скопинский муниципальный район:

1.(45). МБОУ «Вослебовская СОШ». Школьный историко-краеведческий музей «Хранитель времени». Рязанская область, Скопинский район, с. Вослебово, ул. Центральная, д.169.

2.(46). МБОУ «Горловская СОШ». Школьный историко-краеведческий музей. » Рязанская область, Скопинский район, с. Горлово, ул. Базарная,1А.

3. (47). МБОУ «Горловская СОШ Катинская ООШ». Школьный историко-краеведческий музей. » Рязанская область, Скопинский район, с. Катино,ул. Советская, д.37.

4.(48). МБОУ «Ильинская СОШ». Школьный краеведческий музей. Рязанская область, Скопинский район, с. Ильинка, ул. Попова, д.2.

5.(49). МБОУ «Чулковская СОШ». Школьный краеведческий музей. Рязанская область, Скопинский район, с.Чулково, ул. Большая, д.12.

6.(50). МБОУ «Павелецкая СОШ №1». Школьный краеведческий музей «Истоки». Рязанская область, Скопинский район, с. Павелец, ул. Комсомольская, д.1А.

Спасский муниципальный район:

1.(51). МБОУ ДО «Центр дополнительного образования». Музей «Великая Отечественная война 1941-1945гг.». г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д.30. [email protected]

2 .(52). МБОУ «Панинская ООШ». Школьный музей «Они сражались за Родину». Рязанская область, Спасский район, село Панино, улица Рязанская, дом 2. [email protected]

3. (53). МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза А.С. Юханова». Школьный музей «Память». Рязанская область, Спасский район, село Троица, улица Школьная, дом 2А. [email protected]

4.(54). МБОУ «Исадская СОШ». Школьный музей «Малая Родина». Рязанская область, Спасский район, с. Исады, ул. Школьная д.3. [email protected]

Старожиловский муниципальный район:

1.(53). МБОУ «Старожиловская средняя школа». «Музей боевой славы

им. Е.Ф. Косатковой». Рязанская область,Старожиловский район, р.п.Старожилово, ул. Денисова,д.16. [email protected]

Сараевский муниципальный район:

1.(54).МБОУ «Сараевская СОШ». Музей боевой Славы. Рязанская область, Сараевский район, р.п. Сараи, ул.Базарная. д.108. [email protected]

2.(55). МБОУ «Новобокинская СОШ». «Краеведческий музей имени Героя Советского Союза Копенкина Ивана Иосифовича». Рязанская область Сараевский район с. Новобокино, ул. Кресты, д.4. [email protected]andex.ru

3.(56).МБОУ «Муравлянская СОШ». Школьный краеведческий музей (присутствуют экспозиции, посвященные ВОВ). Рязанская область, Сараевский район, с. Муравлянка, ул. Центральная, д. 8. [email protected]

Шиловский муниципальный район:

1.(57). МБОУ «Шиловская СОШ №1». Музей Боевой Славы. Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Советская, д.1. [email protected]

2.(58). МБОУ «Шиловская СОШ №2». Школьный краеведческий музей. Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул.Стройкова. [email protected]

3.(59). МБОУ «Ерахтурская СОШ». Школьный краеведческий музей. Рязанская область, Шиловский район, с. Ерахтур, ул.Советская, д. 8. [email protected]

4.(60). «Лунинская ООШ» — филиал МБОУ «Мосоловская СОШ». Школьный краеведческий музей. Рязанская область, Шиловский район,с.Лунино, ул.Речная, дом 1. [email protected]

Шацкий муниципальный район:

1.(61). МOУ «Казачинская СОШ». Школьный музей — «Военная история». Рязанская область, Шацкий район, с. Казачья Слобода, Школьный переулок, д.2.

Чучковский муниципальный район:

1.(62).МБОУ «Чучковская СОШ». Школьный музей. Рязанская область, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Новая, д.9.