Музей школы № 1 Спас-Клепиков хранит память о лихолетье Великой Отечественной войны

Есть в нашей школе маленький музей.

Войдите в распахнутую дверь.

Реликвии тех страшных дней

Коснутся пусть души твоей.

В городе Спас-Клепики Рязанской области, в школе №1 работает музей «Боевой и трудовой славы». Здесь бережно собраны экспонаты и артефакты, связанные с людьми из Клепиковского района, через судьбы которых прошла Великая Отечественная война. Хранитель музея – учитель истории Артамонова Тамара Александровна, человек «особой» породы. Она представитель поколения детей войны. Имена многих людей, о которых рассказывается в экспозиции музея, она смогла увековечить и более 50 лет бережно хранит и передает потомкам. Экскурсию по музею экспедиции проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» провели ученики, которые знают об этом великом для истории России периоде, во многом благодаря Тамаре Александровне.

— Мы приветствуем Вас в музее боевой и трудовой славы нашей школы. В нашей стране много музеев — крупных и совсем маленьких, музеев разного направления: краеведческих, художественных, народных промыслов, боевой славы и других. Создаются музеи в школах. Одно время говорили (да и сейчас можно услышать): зачем музеи? Это устарело, давно пройденный этап.

Нельзя с этим согласиться. Музеи — это память о людях, культуре, истории,обычаях и традициях народа. Без памяти о прошлом не может быть настоящего и будущего.

Утро 22-го июня 1941-го года. Орды фашистов двинулись на нашу родину.

Был светлый день — воскресный день,

И вдруг над миром встала тень,

Что заслонила неба синеву.

И смерти крик пронзил с утра:

«На нас напала немчура!»

Враг лез к Москве и в Ленинград.

По всей стране свинцовый град —

Кромсал и жёг тела людей металл…

В огне пожарищ и в дыму

Победы грезились в дыму.

Великая Отечественная война коснулась всех — каждой семьи, каждого дома. Она оставила неизгладимый след в истории нашей страны и в сознании каждого человека.Из нашего района на войну ушло 16 116 человек, погибло, умерло от ран, без вести пропало — 7207 человек. Чем же ещё мы можем отблагодарить бывших солдат и тружеников тыла тех далёких, 40-х годов, — погибших и оставшихся в живых, умерших от ран и болезней, — как не благодарной памятью к их именам.

За года, что прошли с момента создания музея, проведена большая работа. Всё собранное в музее, нам очень дорого, потому что каждая фотография, письмо, документ, вещественный экспонат говорят о людях, тех незабываемых годах войны. Экспозиция нашего музея называется «Никто не забыт, ничто не забыто». Без памяти о прошлом не может настоящего и будущего.

Всё что находится в музее, собирали учащиеся совместно с учителями школы. Затем всё систематизировали, художник Татьяна Васильевна Глазкова помогла с оформлением.

Был создан совет музея, экскурсоводы, лекторы. Активисты музея заканчивают школу. На смену приходят другие, которые продолжают их дело: проводят экскурсии, лекции, рассказывают о ветеранах войны, переписываются с однополчанами наших участников войны, занимаются поисковой работой.

Итак, экспозиция нашего музея называется «Никто не забыт, ничто не забыто». В экспозиции следующие разделы:

— «Они защищали Москву»,

— «Защитники Сталинграда»,

— «Участники Огненной дуги»,

— «В битве за Ленинград»,

— «Освободители народов от фашизма»,

— «Время выбрало нас» (о воинах — афганцах),

— «Боевой путь Эвакогоспиталя №3009»,

— «Боевой путь 397- ой стрелковой дивизии»,

— «Работники, выпускники школы — участники Великой Отечественной

войны»,

— «Выпускники школы, погибшие в боях за родину»,

— «Освободители Ю. Карелии» (18-ая гв. ВДБ),

— «Заветный треугольник»,

— «Наши земляки — Полные кавалеры ордена Славы»,

— «Наши земляки — Герои Советского союза»,

— «Так зарождался наш район»,

— «Их руками ковалась победа» (о тружениках артели Красный швейник).

Письмо солдата

Написал я всё, что надо,

А увижусь — доскажу,

А теперь письмо солдата

Треугольником сложу.

Угол первый — самый главный,

Этот угол я загну,

Чтоб с победою и славой

Мы окончили войну.

Я сложу края второго,

Вот и вышел уголок,

Чтоб вернуться мне здоровым

На отеческий порог.

Ну, а третий, ну а третий

В честь твою сложу скорей,

Чтоб тебя, как прежде, встретить

И назвать тебя своей.

Так лети с приветом жарким

На заветное крыльцо,

Треугольником, без марки,

Фронтовое письмецо!

И летели «треугольники» по назначению своим родным и близким, невестам и жёнам.

В 1-ой витрине нашего музея хранятся письма наших земляков из 40-х роковых. Нельзя без

волнения читать строки из писем бойцов, которые написаны в короткие минуты передышки между боями, а часто и под обстрелом, где-то в окопе или в лесу. В них откровенные признания, тревога за родных, товарищей и однополчан, огромная вера в победу над злейшим врагом.

Каждое письмо носит индивидуальный характер, но в каждом из них звучит голос воина — защитника родной земли, патриота, гражданина своей страны.

Посмотрите на эти письма. От времени они пожелтели. Ведь им 80-лет и более лет. В этой витрине хранится письмо Анны Николаевны Лапиной, которое она написала своему сыну Володе, а он ушёл на фронт прямо из 10-го класса.

Письмо вернулось обратно, а на другой стороне листочка товарищ сообщил, что её сын так и не прочитал письмо от матери, был убит. И была приписка, чтобы мама Володи была уверена, что товарищи отомстят за гибель сына. Сколько Анна Николаевна пролила слёз. До конца своей жизни 9 мая для неё был, в прямом смысле праздником со слезами на глазах.

Здесь же хранится похоронка, адресованная Муравьёвой Марии Александровне. Командир роты, в которой служил Муравьёв Дмитрий, сообщил, что её муж убит немецко-фашистскими извергами в январе 1942 года в Московской области Осташевском районе и там же похоронен.

Очень тяжело было получать такие письма. В этой же витрине хранятся документы, фотография Бряковой Нины Ивановны: повестка — предписание, в которой говорится о том, чтобы она явилась в райком комсомола для отправки в Красную Армию. При себе иметь вещи.

Увольнительная записка, в которой говорится, что ефрейтор Брякова Н.И. увольняется из расположения части по служебным делам в город Лодзь с 10 часов до 13 часов 12 мая 1945 года. Командир подразделения.

Красноармейская книжка её, из которой мы узнали, что у Нины Ивановны было звание ефрейтор, служила она телефонистом — связистом.

В этой же витрине вы видите купонные билеты, удостоверения к наградам, комсомольский билет, орденские книжки награды участников ВОВ.

В витрине №2 находятся вещи времён Гражданской и Великой Отечественной войн.

Будёновка участника Гражданской войны Александра Григорьевича Гришкина, который служил в 1-ой конной Семёна Михайловича Будённого.

Рядом находятся вещи его сына Андрея Александровича, выпускника 43-го года нашей школы, освободителя Южной Карелии, Австрии, Венгрии, Чехословакии — каска, шлем десантника, котелок, кружка.

В этой же витрине хранятся очки лётчика Мельникова Фёдора, ложка бывшего учителя нашей школы, участника Сталинградской битвы Масленникова, крышка комсомольского билета, пробитая пулей учителя школы Арсения Антроповича Поскрякова. Осколок от снаряда до конца его жизни находился в груди Поскрякова. Здесь же в витрине находятся: кобура пистолета выпускника 1941 года нашей школы Николая Антоновича Лопухова, танковые часы танкиста Семёна Гавриловича Коблова, зубной инструментарий врача Евгении Николаевны Пелюшенко, вещевой мешок бойца Белова Петра Ивановича, сапёрная лопата, штык винтовки образца

1896 года, капсула с землёй с могил однополчан Михаила Ивановича Сахарова, станковая мина, книга о боевом пути 274 ст. дивизии, подаренная музею однополчанами М.Я.Гнедова. В этой же витрине хранится полевая сумка защитника Ленинграда Ивана Самсоновича Кочкина. Опалённая пороховым дымом, овеянная ветрами эта обычная с виду полевая сумка о многом напоминала своему владельцу. О таких вещах, становящихся со временем реликвиями, писал поэт Виссарион Саянов.

Есть такие пробитые шлемы,

Как вот этот с крылатой звездой,

И мальчишки бормочут поэмы

С запрокинутой вверх головой…

И пусть это не боевой шлем, а сумка, но она тоже является свидетелем трудных и героических дорог, пройденных отцами.

Сама полевая сумка не может заговорить. Только её потрескавшаяся задубевшая кожа свидетельствует о фронтовых путях-дорогах, об огнях-пожарищах.

В третьей витрине хранятся документы, фотографии, удостоверения защитников Сталинграда, Ленинграда: Брякова А.И., П.П. Поскрякова, Вахрушева, Хомутова, И.И.Кондрашова. В.Осокина

Перед Вами два панно с материалом о выпускниках средней школы №1.

Марфин Павел Андреевич, выпускник 1942-го года. С августа 1942-го года он находился в действующей армии, непосредственно участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков на Западном, 1-ом и 2-ом Белорусских фронтах. Трижды был ранен. Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-ой степени. Закончил войну в должности командира танковой разведроты в звании капитана. После войны работал на руководящей партийной, советской работах в Клепиковском, Солотчинском, Спасском, Ухоловском районах, в аппарате обкома партии, во Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте. В 1960-м годубыл удостоен высокого звания Родины «Герой Социалистического труда» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Пётр Петрович Поскряков , выпускник 1936-го года Клепиковской средней школы №1. Это был первый выпуск. До 1935-го года школа была второй ступени. Пётр Петрович окончил школу на «Отлично». На свидетельстве было написано «С правом поступления в высшее учебное заведение без экзаменов». После окончания школы поступил учиться в Ленинградский энергетический институт, который окончил на «Отлично». У него было желание вернуться в свой родной городок, но началась война. В июле 1941-го года Пётр Петрович в составе Ленинградского добровольного коммунистического батальона принял первое боевое крещение в районе Климовичей в Белоруссии политруком роты. Был ранен. Лечился в госпитале. После ранения снова фронт, но уже под Москвой, на Волоколамском направлении. И снова ранение, госпиталь. После излечения снова фронт — Сталинградский. Здесь снова ранение в ногу, ампутировали её. Несколько раз шла операция. И каждый раз нога становилась всё короче и короче. В марте 1944-го года после длительного лечения Пётр вернулся в Клепики и направлен на работу в райком партии. Затем работал директором профтехшколы портных, затем первым директором технологического техникума, первым директором швейной фабрики.

В 4-ой витрине хранятся вещи времён Великой Отечественной. Вы видите здесь и каску, и фуражки, планшет авиамеханика Виктора Ивановича Храмова, гимнастёрку лейтенанта Александра Ивановича Артёмова, учителя нашей школы, гимнастёрку бойца Василия Илларионовича Шабаева. Здесь же мы с вами видим и кружку, и фляжки его. Внизу — кирзовые сапоги Веры Михайловны Корольковой. Она работала в нашей школе учителем начальных классов. Защитница Москвы, она служила в войсках ПВО.

В 5-ой витрине — подарки, привезённые нашими музейщиками с Всесоюзного клуба «Подвиг», который проходил в Волгограде в марте 1987 года. Наш музей представлял школьные музеи области на этом форуме. Здесь хранится в капсуле земля, пропитанная кровью с Мамаева кургана, так же здесь хранится первый хлеб, собранный с разминированного Солдатского поля. Внизу трава — донник, выросшая на Мамаевом кургане во вторую весну после окончания Сталинградской битвы. Рядом гильзы.

Свой нелёгкий путь от Волги до Берлина

Прошагала с сумкой на боку

Медсера по имени Антонина

Всеми так любимая в полку.

Сколько она солдат вернула к жизни,

Отвела своей рукою смерть.

Русского, украинца, грузина,

Разве можно всех их перечесть?

Ты спроси фронтовика любого

Кем ему в войну была она?

Матерью, подругой иль любовью?

Всех он называл в бреду — сестра…

Перед вами шинель медсестры — лейтенанта медицинской службы Антонины Андреевны Калабуховой. Она работала в ЭГ №1013. В 4-ой витрине хранятся её ботинки.

Многим она спасла жизнь. Она получила от бойцов много благодарственных писем. После войны она работала хирургической сестрой в центральной больнице.

B витрине №6 находятся подарки от выпускника 1941-го года нашей школы, участника Великой Отечественной войны, защитника Ленинграда Владимира Никитича Краснова. Вы видите книги, которые он написал вместе со своим сыном. Линейка, военно-морской флаг корабля Т-609 Тихоокеанского флота, на котором Владимир Никитич служил штурманом в звании «лейтенант».

В этой же витрине хранятся награды Тимофея Николаевича Котова, среди которых медали: «За оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа». На фронте он тяжело был ранен. Получил контузию. До конца своей жизни у него были сильные боли.

В этой же витрине хранятся документы, благодарности Верховного Главнокомандующего, которые принадлежат П.С Сускину, И.Я. Конкину, Н.И.Ежову. В этой же витрине хранится похвальное письмо от командира части матери бойца Николая Ивановича Будаева. В этом письме командование выражает благодарность матери Николая Ивановича Анастасии Михайловне за то, что она воспитала мужественного, честного и отважного сына, готового до конца своей жизни постоять за свою Родину, её свободу и независимость.

Командир сообщил, что Николай награждён медалью «За отвагу». Это сообщение было большой радостью и гордостью для матери.

В годы войны в нашем городе располагалось три госпиталя, в которых восстанавливались бойцы после сложных ранений. На этих планшетах размещён материал о госпитале №5839. Этот госпиталь прибыл из Сибири. В этом госпитале работали выпускники Ереванского медицинского института, медсёстры, младший медицинский персонал — клепиковцы. А Мария Сергеевна Краснова работала во всех трёх госпиталях. После войны госпиталь был переведён в рабочий посёлок Тума. Вместе с госпиталем туда была направлена и М.С. Краснова. Лечили в госпитале пленных немцев.

Итак, с началом военных действий в нашем городке был развёрнут госпиталь №3009 на 900 коек. В госпитале было 7 отделений. Он размещался в следующих зданиях: 1-ое отделение в здании Центральной больницы, 2-ое, 3-е отделения в здании, где была школа №2, 4-ое отделение в здании музея Есенина, 5-ое, 6-ое отделения, где магазин «Престиж» (в настоящее время магазин «Стройка»), 7-ое отделение — в здании, где Дом творчества.

12 сентября 1941 года прибыл первый эшелон с ранеными. Госпиталь №3009 пробыл в нашем городе до марта 1943 года. Затем он был эвакуирован на Запад. Он находился во втором эшелоне в составе Западного, затем второго Белорусского фронтов. Боевой путь Эвакогоспиталя №3009: Спас-Клепики — Москва — Калуга — Могилёв — Замбров — Зялдов (Польша) -Арнсвальд.

После эвакуации госпиталя №3009 разместился госпиталь №1402. После эвакуации этого госпиталя был в октябре 1943 года сформирован госпиталь №5839. В этом госпитале в основном работали выпускники Ереванского медицинского института, а медсёстры, обслуживающий персонал были клепиковцы.

B 7-ой витрине хранятся фотографии, воспоминания, документы медицинских работников. Ведь они не только лечили, ухаживали за ранеными ,но и отдавали им свою кровь.

Вы видите донорское удостоверение Екатерины Петровны Ухиновой, из которого мы узнали, что она отдала 10 раз по 500 граммов крови. Сдав, очередной раз кровь, ей стало плохо. Она открыла окно, и свежий весенний воздух подул на неё. Вдруг постучали в дверь, вошёл боец и протянул ей веточку вербы, сказав, что приехали артисты и привезли запах родины. «Спасибо, сестричка! Во мне течёт и ваша кровь. Я выздоровел и еду на фронт». Да, скольких вернули к жизни медицинские работники, разве можно всех перечесть?

Я шинелью во сне укрываюсь —

Как тепла, и мягка, и плотна.

А когда на врага я бросаюсь,

Превращается в крылья она

Пусть войною её опалило,

В ней прошёл я сквозь море огня.

Мне отчизна шинель подарила

Окрылила, как сына меня.

Фатых Карим

Перед вами шинель Михаила Ивановича Сахарова — освободителя Белоруссии от немецко-фашистских оккупантов, участника штурма Кёнигсберга, участника разгрома японской армии. Эта шинель всегда и во всём ему была верной, неразлучной спутницей.

«Ты, шинель, своею дружбою безмерной,

Ты своею службою примерной

Победить врага ему помогла».

В восьмой витрине вы видите самодельную карту боевого пути Рыжихина Алексея Романовича. Он участник Курской дуги, освобождал Белоруссию от немецко-фашистских оккупантов, дошёл до Берлина. В витрине хранятся благодарности Верховного Главнокомандующего В.И. Сталина за освобождение города Бреста и за овладение городом Берлин.

Здесь же и фотография его брата Андрея Романовича. Он служил на Карельском фронте и там погиб.

На этой раскладушке помещён материал о боевом пути 397-й стрелковой дивизии, в которой служили наши земляки — Козлов Виктор Иванович и Козлова Александра Андреевна.

В витрине вы видите книгу «Дорогами Войны», гвардейский значок 397-ой стрелковой дивизии, подаренные председателем Совета дивизии, однополчанином Козловых Виктором Ивановичем Майданник. Он жил в городе Королёве. Здесь же вы видите удостоверения на награды, служебную характеристику Александры Андреевны Козловой Сёминой, партийный билет, справка, из которой мы узнали, что Козловы зарегистрировали брак в замке Ростфелд, в предместьях Берлина.

Витрина №9

Перед вами полевая форма старшего офицера Виктора Ивановича Козлова, орденская планка .

В витрине №10 хранятся документы, благодарности справки учителей школы, участников Великой Отечественной. Михаил Трофимович Терехов, участник Курской дуги, освободитель народов от фашизма. В витрине хранятся благодарности за освобождение Праги, за взятие Берлина. Здесь же хранится карта Клепиковского района, выполненная в 1939 году. Он в школе работал учителем черчения и рисования. В этой же витрине хранятся фотографии, вырезки из газеты «Авангард» города Красногорска, в которых рассказывается о боевом пути учителя истории нашей школы Сергея Васильевича Алексашева. Он участник Курской дуги, освободитель народов от фашизма. Был тяжело ранен. Прибыл с фронта без ноги.

Далее вы видите документы, награды, фотографии бывшего директора школы, учителя физики Милькина Виктора Григорьевича. Он освобождал Барановичи, Варшаву, брал Берлин. В витрине вы видите удостоверение «Отличник народного просвещения». Он был учителем от Бога.

Здесь же хранятся характеристика, справки, Грамота Рязанского областного комитета комсомола за хорошую организацию лыжных соревнований среди колхозной молодёжи в 1944-1945 годах Спирина Сергея Савельевича, защитника Ленинграда. Из документов, которые хранятся в витрине мы узнали, что Сергей Савельевич участвовал в боях за прорвыв блокады Ленинграда, где показал себя волевым и стойким командиром. Из справок мы узнали, что Спирин Сергей из винтовки и из снайперской винтовки уничтожил 58 немецких оккупантов с февраля 1942 года по июнь 1942 года. «Каждый боец должен последовать примеру Спирина Сергея Савельевича», так говорится в справке «Прочти и передай товарищу!».

В витрине №11 хранится парадная форма майора внутренних войск, защитника Ленинграда, бывшего учителя нашей школы Андрея Матвеевича Чурбакова.

Перед вами копия Знамени Победы 150 стрелковой ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-ей Ударной армии 1-го Белорусского фронта. Знамя Победы водрузили над Рейхстагом Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Перед вами шинель образца 30-х годов красноармейца Шабаева Василия Илларионовича. Он служил в 949-ом гаубичном артполку. Демобилизован был 15 ноября 1945 года. В витрине №4 хранятся его вещи, с которыми он прошёл всю войну.

Да, почти из каждой семьи кто-то ушёл на фронт: муж, отец, сын, дочь, брат. Они ушли, чтобы освободить свою родину и большую и малую от врага. Из семьи Гришкиных на фронт ушли 4-ре сына: Николай, Иван, Василий, Андрей. Глава семьи, отец, Александр Григорьевич Гришкин был участником Гражданской войны. Он служил в первой конной Семёна Михайловича Будённого. Вы видели во второй витрине его головной убор — будёновку. В этой витрине вы видите фотографию, на которой Александр Григорьевич и Татьяна Фёдоровна с сыновьями Иваном, Василием и их жёнами. На этой же фотографии внучки Александра Григорьевича — Нина и Надя.На этой фотографии Иван Александрович — старший сын. Он работал в эвакогоспитале №3009, был начальником квартирно-эксплуатационной службы. Госпиталь № 3009 дошёл до города Арнсвальде (Германия,приблизительно 100 км. от Берлина). Николай Александрович , 1921 года рождения, поступил учиться в Рязанское пехотное училише, а затем был направлен в Подольское стрелково-пулемётное училище. О чём свидетельствует справка от 7-го июля 1940 года. По окончании училища был направлен в гор. Калинин командиром пулемётного взвода. В начале войны находился на Белорусском фронте, получил ранение в ногу. За отвагу был награждён орденом Красной Звезды. После ранения снова фронт. Долго от него не было писем. Александр Григорьевич делал запросы. Приходил ответ, в списках раненых, убитых, без вести пропавших не числится. Потом пришло извещение от 15 октября 1941 года, в котором сообщалось, что в сентябре 1941г. Николай погиб в районе деревни Холм Ярцевского района Смоленской области. В витрине хранятся документы.

Третий сын Александра Григорьевича Василий с детства грезил небом.Когда ему говорили, что лётчик — опасная специальность, он отвечал: «На земле больше умирают». В школьные годы Василий занимался в аэроклубе. В конце 1941 года он был отправлен в составе аэроклуба в г. Челябинск. В Челябинске их разместили в областном аэроклубе, где они должны были учиться лётному искусству. С июля 1942 года по октябрь 1944 года обучался в 4-ом военно-

морском училище, после которого направлен в 9-ый гвардейский минно-торпедный Киркинский авиаполк, где Василий Александрович совершал боевые полёты. В витрине хранится листовка «Равняться на передовой экипаж лётчика -коммуниста Гришкина». Из этой листовки мы узнали, что командир экипажа лейтенант Василий Гришкин — волевой, требовательный, знающий своё дело офицер-воспитатель. Далее в этой листовке говорится, чтобы все равнялись на отличный экипаж Гришкина…, а на обратной стороне листовки написано: «В знак глубокого уважения и признания. Так и впредь держать, коммунист Гришкин». Командир части №26886 гвардии подполковник и подпись. Эту листовку Василий послал своим родителям. Какая же это была радость и гордость за сына.

Здесь же вы видите небольшую листовочку «Гришкин Василий Александрович», где написано:

Летать высоко, летать вам далеко,

Куда только видит орлиное око,

Коль ночью не видит орлиное око,

Тогда по приборам летать вам далёко.

Награждён Василий Орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями.

Четвёртый сын Гришкиных – Андрей — десантник. Служил Андрей в 18-ой гвардейской Воздушно-десантной бригаде (а во время боевых действий 296 стрелковый полк). Освобождал он Южную Карелию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Награждён Андрей Александрович Орденом Отечественной войны 2-й степени, многими медалями. В витрине хранятся удостоверения.

Вот таких мужественных, преданных своей родине сыновей воспитали Александр Григорьевич и Татьяна Фёдоровна. Все они учились в средней школе № 1. Учились хорошо. Мы гордимся ими.

Сам Александр Григорьевич после Гражданской войны работал в милиции. За стойкую и самоотверженную службу в рядах Рабоче-крестьянской милиции он награждён Благодарственными грамотами. Одна от 12-го ноября 1930-го года. В этой же грамоте сказано, что он награждается милицейским костюмом. Другая Благодарственная грамота от 13-го ноября 1932-го года. Эти грамоты хранятся вот в этой витрине.

В этой же витрине вы видите портрет Василия Федосеевича Мишкина, защитника Ленинграда, он минёр. Но недолго пришлось ему защищать Ленинград. Вражеская пуля попала в мину, когда он её устанавливал. Мина взорвалась. У него оторвало руки и другие части тела. Похоронил его Серёгин, наш земляк, с которым они были под Ленинградом.

В витрине хранится справка, из которой мы узнали, что Василий Федосеевич был мобилизован в ряды Красной Армии из Рязанского пехотного училища им. Ворошилова. Из документа, адресованного Клепиковскому райвоенкомату, мы узнали, что Мишкин был убит 1-го октября 1941 года в боях за Социалистическую Родину и похоронен в деревне Крутики Лычковского района Ленинградской области.

На могиле отца побывали дети Василия Федосеевича — Иван Васильевич и Клавдия Васильевна. Здесь вы видите фотографии. Они работали в нашей школе учителями.

Война ковалась не только на фронте, но и в тылу. Этот раздел витрины называется «Их руками ковалась Победа». Здесь помещён материал о тружениках тыла. Наш городок не был в зоне боевых действий. Но наши земляки сделали возможное и невозможное, чтобы приблизить победу. На этой фотографии коллектив артели «Красный швейник» — работники, которые пошивали одежду для жителей нашего городка и близ лежащих деревень. В начале войны артель перестроилась на военный лад. Труженицы артели пошивали телогрейки, ватные шаровары, маскировочные костюмы для бойцов Красной Армии, рукавицы для автоматчиков, шинели для Войска Польского, которое было сформировано в Сельцах под Рязанью.

Здесь же вы видите выписку из приказа Войскам Московского Военного округа №68 от 14-го октября 1944 года, в которой говорится, что объявляется благодарность и награждается денежной премией председатель правления Клепиковской артели «Красный швейник» Рязанской области Федина Евгения Ивановна за досрочное выполнение плана ремонта тёплого фронтового оборудования.

В этой витрине вы видите фотографии тружениц артели, которая с 1960 года стала фабрикой и выполняла заказ министерства обороны.

Здесь же вы видите фотографию Десяткиной Евдокии Григорьевны. Из нашего района 30 девушек было направлено в Свердловск на трудовой фронт.

Среди них была и Евдокия Григорьевна Десяткина. Она работала на Уральском заводе №760, где изготовляли детали для «Катюши». Питание было скудное.

Были и трудности в приготовлении его. Один рабочий за буханку хлеба изготовил ей кастрюльку, в которой она готовила еду, большую кастрюлю, чтобы греть воду и ложку. Вы их видите в витрине. До конца своих дней она не расставалась с этой посудой. А также здесь её удостоверения на награды.

Павел Владимирович Исаев во время войны работал на заводе в НижнемТагиле, на котором изготавливали танки. В витрине удостоверения на награды.

B следующей витрине вы видите фотографию Калабухова Ивана Дмитриевича участника Гражданской войны. Он был начальником заставы. После окончания войны он работал и участковым надзирателем 1-горайона городской части, и заготовителем по картофелю. В витрине хранятся документы: удостоверение личности, профсоюзный билет, членский билет – он состоял в военно-научном обществе СССР. Хранится свидетельство о браке о Ксенией Михайловной — учительницей начальных классов. Учился он в педагогическом ВУЗе. В 1941 году работал учителем начальной военной подготовки. Затем был призван на фронт. Пропал без вести. Жена неоднократно посылала запросы в Комитет «За возвращение на родину». Ответы хранятся у нас в музее.

Шапошникова (Калабухова) Прасковья Ивановна была регулировщицей на 2-ом Белорусском фронте. О том, как она выполняла свои обязанности, говорят и выписка из приказа 2-го Прибалтийского фронта от 17-го марта 1944г. №35 о награждении Шапошниковой Прасковьи Ивановны значком «Отличный дорожник» по 20-ой военно-автомобильной дороге и в Похвальном письме младшему сержанту Шапошниковой, в котором говорится, что её ставят в пример всем девушкам части. В витрине хранятся красноармейская книжка,военный билет, орденская книжка, в которой записано, что она награждена орденом Отечественной войны 2-ой степени.

Артёмов Пётр Михайлович, защитник Москвы, пулемётчик. Много раз был ранен. После излечения прибыл в Ветчаны. Работал в Тумской заготконторе заведующим по приёмке овощей, и отправляли на фронт. Затем работал помощником машиниста, машинистом на паровозе. B1948 году переехал в «Ненашкино», где работал машинистом до 1963 года. В витрине хранится фотография паровоза, который ласково называли «Гриша». Этот паровоз был доставлен из Германии на торфопредрпиятие «Ненашкино». Он служил для перевозки кускового торфа. Машинистом работал на этом паровозе Артёмов Пётр Михайлович.

Группа «Поиск» нашего музея собрала большой материал о боевом пути 18-ой гвардейской воздушно-десантной бригаде. Во время боевых действий она переименовывалась в 296-й гвардейский полк, который входил в состав 98-ой стрелковой дивизии. В этой дивизии служило приблизительно 500 человек с рязанщины, среди которых 30 бойцов — это клепиковцы.

Первое боевое крещение десантники получили при освобождении Южной Карелии от немецко-финских оккупантов.

Перед вами фотография однополчанина наших земляков Николая Фёдоровича Киваева. Музейщики с ним переписывались на протяжении 2-х лет. В ноябре 2009 года были у него в гостях в Рязани, в декабре его не стало. Николай Фёдорович — удивительный человек. Настоящий патриот своей Родины. Он работал начальником политотдела в Рязанском военно-десантном училище, после ухода в отставку Киваев работал начальником музея истории военно-десантных войск. Он подарил музею тельняшку, удостоверения на награды,значки, архивные документы, именные часы от командующего военно-десантных войск.

Николай Фёдорович 9 мая 2000-го года был участником Парада. В витрине хранится памятный знак «Участник Парада 2000- го года».

28-го апреля 1942 года он был призван в ряды Красной Армии. Служил он в 949-ом гаубичном артполку. Демобилизован был 15 ноября 1945 года.

В витрине №14 хранятся документы, фотографии наших земляков и их однополчан, их командиров, служивших в 18-й гвардейской воздушно-десантной бригаде. Они освобождали Южную Карелию, Австрию, Чехословакию. Перед вами общая фотография курсантов авиаучилища города Яхромы Московской области. Среди курсантов и наши земляки -Бабаев Алексей, Белов Александр, Доронкин А.С., Гришкин Андрей, Петров Виктор, и др.

В витрине хранится аттестат зрелости Бабаева Алексея Андреевича, который окончил школу 30 мая 1942 года. Здесь же свидетельство парашютиста Бабаева Алексея, в котором записаны прыжки, совершённые десантником и с какой высоты. Николай Мягков, уроженец, Пронского района, служивший с нашими земляками- клепиковцами, он вместе с Бужинским написал стихотворение, которое назвали «Марш Макаровцев». Бойцов, служивших в 18-й бригаде (а во время боевых действий 296-й полк) называли макаровцами.

В этой же витрине вы видите фотографии командиров. На этой фотографии запечатлён командир 18-й гвардейской воздушно-десантной бригады Александра Васильевича Макарова, которого очень любили бойцы и звали «Батя».

На этой фотографии командир 3-го батальона Волгин Александр Васильевич, которого бойцы тоже любили за справедливое, внимательное отношение к солдатам.

A это фотографии однополчан наших земляков Петра Николаевича Неживенко, Киваева Николая Фёдоровича, Василия Михайловича Шибеева.

Фронтовая дружба она очень крепка. Об этом свидетельствуют ежегодные встречи. Из фотографий, размещённых в витрине, нам известно, что они были и в городе Олонец, в Яхроме, где формировалась 18-я бригада, и в Москве, и в Лодейном Поле.

17 июня 2009 года руководитель музея вместе с председателем Совета музея ездили на торжества, посвящённые 65-летию освобождения города Олонца и района от немецко-финских оккупантов.

С 21 июня по 24-ое июня были участниками 8-го Международного слёта ветеранов и следопытов — свирцев, посвящённый 65-летию Свирской Победы.

Слёт проходил в г. Лодейное Поле. В 2014 году активисты музея (в количестве 6 человек) были участниками 9-го слёта в честь 70-летия Свирско-Петрозаводской операции. В братской могиле этого города покоится прах выпускника 1942 года нашей школы Николая Петрова. Он погиб при форсировании реки Свирь.

Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям,

Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем

И хочется нашу встречу закончить словами:

Пусть в музей тропа не зарастает,

Пусть мужает наша детвора,

Пусть быстрее каждый осознает:

Завтра вырастает из вчера.