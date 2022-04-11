Рязанский автотранспортный техникум в годы Великой Отечественной войны

Рязанский автотранспортный техникум — одно из старейших учебных заведений города Рязани.

Его история неразрывно связана с историей нашей страны, а годы Великой Отечественной войны отставили в этих стенах свой неизгладимый след.

Этому периоду посвящён зал Боевой Славы, который создавался совместно с учащимися поисковой группы волонтёрского отряда «Прометей». Экскурсию по музею нам провела учитель истории — Роман Галина Михайловна.

22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была нарушена вероломным нападением фашисткой Германии на СССР. Началась Великая Отечественная война.

Рязань и прилегающие к ней районы стали одним из опорных пунктов обороны на дальних подступах к Москве. Вокруг города было построено два оборонительных рубежа — внешний и внутренний, общей протяжённостью 300 километров. Вместе с жителями города наши учащиеся, которых называли по- военному курсантами, занимались оборонительными работами.

Вот как вспоминал то время Шептунов Константин Григорьевич, проходивший обучение в 1940–1942 году.

— Нам часто приходилось выезжать на оборонительные работы за городом, в юго-западном направлении, где вражеский удар был наиболее вероятным. Мы участвовали в сооружении противотанкового рва, который рыли вручную, выезжали на заготовку топлива для города, разгружали в Окском затоне баржи с дровами, ездили на уборку урожая в колхозы.

С первых дней войны работа в техникуме была построена на военный лад. Учебный процесс был подчинён лозунгу « Всё для фронта, всё для Победы».

Из дисциплин остались только практические. В газете «Сталинец» от 18 июля 1941 года была напечатана заметка нашего ученика.

— Наши отцы, братья, в рядах красной Армии мужественно сражаются с коварным врагом — германскими фашистами. Заводам, фабрикам, стройкам сейчас, как никогда, нужны квалифицированные кадры. Вот почему мы с большим рвением овладеваем производственными профессиями.

Советское правительство создало все условия для учёбы. Нас кормят, одевают, обувают. Нас учат высококвалифицированные мастера. Ответим за заботу стахановским трудом там, куда пошлют.

Тем временем ребята продолжали изучать военное дело, чтобы в любое время встать в ряды защитников Родины. На общем митинге было решено вступить в народное ополчение.

Но фронт приближался к Рязани. В октябре 1941 года был получен приказ об эвакуации. Имущество погрузили на баржу — всё, что смогли взять, и поплыли по Оке в Йошкар-Олу.

Вернулись, когда немцев отбросили от Москвы. Преподаватель — Стерлигов Виктор Николаевич вспоминал.

— Вернулись, а здесь штаб, провода связисты. Ни одного стекла в окнах, так как город пострадал за это время от бомбардировок и вражеской авиации. Так до конца войны окна были забиты фанерой.

Несмотря на обстановку занятия возобновились. В 192-1943 годах училось более 1000 человек. Это был надёжный источник пополнения рядов рабочего класса.

Начиная со второго курса ребята работали на оборону — выполняли ответственные заказы для фронта по изготовлению оружия и боеприпасов на заводе «Рязсельмаш». Многие бригады состояли только из подростков. Одну из таких молодёжных фронтовых бригад возглавила токарь-наставник Антонина Яковлевна Анурова, которая пришла на завод в 1943 году, заменив у токарного станка, ушедшего на фронт мужа, а когда он погиб, начала работать с удвоенной силой.

Работали ребята по 12 часов в сутки в две смены. Задания по выпуску военной продукции не только выполнялись, но и перевыполнялись. Работали под лозунгом: «В труде, как в бою».

Иногда приходилось оставаться после смены — помочь отправить мины. Это было в радость — грузить на фронт готовую продукцию. Ведь сколько усилий и труда вложено в неё. Ящики были больше пуда весом. В каждый помещалось две пузатые мины.

Без ропота, без жалоб работали подростки. Они не думали о патриотизме, не говорили высокопарных слов. Просто выполняли свой долг.

Они принимали участие в сборе средств в фонд Красной Армии на строительство авиаэскадрильи «Рязанский рабочий» и танковой колонны «За Родину!».

На фронт ушли многие преподаватели мужчины, но это не отразилось на качестве подготовки ребят. Женщины заменили защитников Отечества.

Вера Васильевна Пономарёва пришла учиться в 1941 году. Через два года она помощник мастера, а с 1943 года мастер производственного обучения.

Более 40 лет проработала Вера Васильевна. За многолетний добросовестный труд, повышение уровня обучения и воспитания учащихся, она награждена орденом «Знак почёта», медалью имени Н. К. Крупской, значком «Отличник профтехобразования РСФСР».

Имена наших выпускников вписаны «золотыми буквами» в книгу воспоминаний о Великой Отечественной войне.

Герой Советского Союза Николай Стройков родился в 1921 году в селе Тырново Шиловского района Рязанской области. В 1939 году закончил наше учебное заведение. Работал слесарем на заводе «Рязсельмаш». В 1941 году поступил в военно-авиационную школу, которую окончил в 1943 году и стал военным лётчиком.

С начала боёв на Курской дуге и до конца Великой Отечественной войны Николай Стройков совершил более 200 боевых вылетов и сбил в боях 18 самолётов врага.

21 августа 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР командиру эскадрильи капитану Николаю Стройкову присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания войны наш земляк продолжал служить в ВВС на территории Белоруссии. В 1958 году был уволен в запас, продолжал передавать опыт молодёжи. Именем Стройкова названа улица в Рязани.

Я уже упомянула в своём рассказе имя Виктора Николаевича Стерлигова. В годы войны- преподаватель, а после окончания войны в течение 30 лет директор училища.

Его труд отмечен орденом Трудового Красного Знамени. Предлагаю закончить экскурсию его воспоминаниями.

— Война нам столько бед наделала. Не успели обжиться, как следует, всё ломать пришлось. Весь учебный процесс был подчинён лозунгу «Всё для фронта, всё для Победы!».

Рязанский автотранспортный техникум в годы Великой Отечественной войны

Рязанский автотранспортный техникум — одно из старейших учебных заведений города Рязани.

Его история неразрывно связана с историей нашей страны, а годы Великой Отечественной войны отставили в этих стенах свой неизгладимый след.

Этому периоду посвящён зал Боевой Славы, который создавался совместно с учащимися поисковой группы волонтёрского отряда «Прометей». Экскурсию по музею нам провела учитель истории — Роман Галина Михайловна.

22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была нарушена вероломным нападением фашисткой Германии на СССР. Началась Великая Отечественная война.

Рязань и прилегающие к ней районы стали одним из опорных пунктов обороны на дальних подступах к Москве. Вокруг города было построено два оборонительных рубежа — внешний и внутренний, общей протяжённостью 300 километров. Вместе с жителями города наши учащиеся, которых называли по- военному курсантами, занимались оборонительными работами.

Вот как вспоминал то время Шептунов Константин Григорьевич, проходивший обучение в 1940–1942 году.

— Нам часто приходилось выезжать на оборонительные работы за городом, в юго-западном направлении, где вражеский удар был наиболее вероятным. Мы участвовали в сооружении противотанкового рва, который рыли вручную, выезжали на заготовку топлива для города, разгружали в Окском затоне баржи с дровами, ездили на уборку урожая в колхозы.

С первых дней войны работа в техникуме была построена на военный лад. Учебный процесс был подчинён лозунгу « Всё для фронта, всё для Победы».

Из дисциплин остались только практические. В газете «Сталинец» от 18 июля 1941 года была напечатана заметка нашего ученика.

— Наши отцы, братья, в рядах красной Армии мужественно сражаются с коварным врагом — германскими фашистами. Заводам, фабрикам, стройкам сейчас, как никогда, нужны квалифицированные кадры. Вот почему мы с большим рвением овладеваем производственными профессиями.

Советское правительство создало все условия для учёбы. Нас кормят, одевают, обувают. Нас учат высококвалифицированные мастера. Ответим за заботу стахановским трудом там, куда пошлют.

Тем временем ребята продолжали изучать военное дело, чтобы в любое время встать в ряды защитников Родины. На общем митинге было решено вступить в народное ополчение.

Но фронт приближался к Рязани. В октябре 1941 года был получен приказ об эвакуации. Имущество погрузили на баржу — всё, что смогли взять, и поплыли по Оке в Йошкар-Олу.

Вернулись, когда немцев отбросили от Москвы. Преподаватель — Стерлигов Виктор Николаевич вспоминал.

— Вернулись, а здесь штаб, провода связисты. Ни одного стекла в окнах, так как город пострадал за это время от бомбардировок и вражеской авиации. Так до конца войны окна были забиты фанерой.

Несмотря на обстановку занятия возобновились. В 192-1943 годах училось более 1000 человек. Это был надёжный источник пополнения рядов рабочего класса.

Начиная со второго курса ребята работали на оборону — выполняли ответственные заказы для фронта по изготовлению оружия и боеприпасов на заводе «Рязсельмаш». Многие бригады состояли только из подростков. Одну из таких молодёжных фронтовых бригад возглавила токарь-наставник Антонина Яковлевна Анурова, которая пришла на завод в 1943 году, заменив у токарного станка, ушедшего на фронт мужа, а когда он погиб, начала работать с удвоенной силой.

Работали ребята по 12 часов в сутки в две смены. Задания по выпуску военной продукции не только выполнялись, но и перевыполнялись. Работали под лозунгом: «В труде, как в бою».

Иногда приходилось оставаться после смены — помочь отправить мины. Это было в радость — грузить на фронт готовую продукцию. Ведь сколько усилий и труда вложено в неё. Ящики были больше пуда весом. В каждый помещалось две пузатые мины.

Без ропота, без жалоб работали подростки. Они не думали о патриотизме, не говорили высокопарных слов. Просто выполняли свой долг.

Они принимали участие в сборе средств в фонд Красной Армии на строительство авиаэскадрильи «Рязанский рабочий» и танковой колонны «За Родину!».

На фронт ушли многие преподаватели мужчины, но это не отразилось на качестве подготовки ребят. Женщины заменили защитников Отечества.

Вера Васильевна Пономарёва пришла учиться в 1941 году. Через два года она помощник мастера, а с 1943 года мастер производственного обучения.

Более 40 лет проработала Вера Васильевна. За многолетний добросовестный труд, повышение уровня обучения и воспитания учащихся, она награждена орденом «Знак почёта», медалью имени Н. К. Крупской, значком «Отличник профтехобразования РСФСР».

Имена наших выпускников вписаны «золотыми буквами» в книгу воспоминаний о Великой Отечественной войне.

Герой Советского Союза Николай Стройков родился в 1921 году в селе Тырново Шиловского района Рязанской области. В 1939 году закончил наше учебное заведение. Работал слесарем на заводе «Рязсельмаш». В 1941 году поступил в военно-авиационную школу, которую окончил в 1943 году и стал военным лётчиком.

С начала боёв на Курской дуге и до конца Великой Отечественной войны Николай Стройков совершил более 200 боевых вылетов и сбил в боях 18 самолётов врага.

21 августа 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР командиру эскадрильи капитану Николаю Стройкову присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания войны наш земляк продолжал служить в ВВС на территории Белоруссии. В 1958 году был уволен в запас, продолжал передавать опыт молодёжи. Именем Стройкова названа улица в Рязани.

Я уже упомянула в своём рассказе имя Виктора Николаевича Стерлигова. В годы войны- преподаватель, а после окончания войны в течение 30 лет директор училища.

Его труд отмечен орденом Трудового Красного Знамени. Предлагаю закончить экскурсию его воспоминаниями.