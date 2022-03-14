Музей боевой славы Героя Советского Союза Молодцова лицея №52 Рязани

В рамках проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» экспедиция проекта посетила школьный музей МОУ «Лицей № 52». Мы стали участниками интерактивной экскурсии, которую провели ученики.

— Мы рады приветствовать Вас в Музее боевой славы Героя Советского Союза Молодцова. Музей был открыт в школе № 52 19 февраля 1983 г.

История создания музея началась в 1980 году, когда прилегающая к школе улица была названа именем героя. В школе появилась поисковая группа «Прометей», которая собирала и изучала материал о жизни, борьбе и подвиге Владимира Александровича. Возглавила поисковую работу учитель русского языка и литературы Андрюхина Людмила Кузьминична.

Мы храним все то, что было создано первыми активистами — «прометеевцами». Экспозиция посвящена истории музея. Здесь присутствуют рукописные и отпечатанные на машинке материалы, альбомы, раскладушки, фотографии, статьи из периодической печати, собранные в то далекое время, материалы экспедиции в Одессу.

Второе рождение музея было в 1999 году. Под руководством Столяровой Ольги Клавдиевны ребята изучали фонд музея. Они пополнили его материалами, копии которых предоставил Рязанский краеведческий музей, где есть экспозиция, посвященная Владимиру Александровичу. Активисты мечтали побывать в городе-герое Одесса, в катакомбах, где сражался отряд Молодцова-Бадаева. И мечта осуществилась летом 2001 года, когда научно-исследовательская экспедиция вторично за историю музея отправилась с г Одессу. Была составлена хроника борьбы в оккупированной Одессе с июля 1941 года по весну 1944. Удалось и пополнить музейный фонд.

В настоящее время в нашем музее 10 экспозиций. Четыре из них («У истоков героизма», «Час мужества пробил», «Подземный бастион» и «Наследники славы») посвящены жизни и деятельности Молодцова, а также его семье. Раздел «Шагнув в бессмертие» посвящен жизни и творчеству рязанского скульптора Антонины Усаченко, автора памятника Молодцову. В музее нашего лицея помнят и любят творчество Антонины Усаченко. Мы пытаемся собирать максимум информации из различных источников об этом талантливом рязанском скульпторе. Занимают достойное место в музее подлинные скульптуры Антонины Петровны: «Душа» и «Встреча».

Раздел «Ради жизни на земле» посвящен участникам локальных войн.

В фонде музея — портреты, фотографии Молодцова ВА, его семьи и соратников, письма с фронта, «священная» земля и ракушечник из катакомб Одессы, макеты личных документов Молодцова. У нас хранится более 100 подлинных экспонатов. Пополняется музей также материалами лицеистов о своих родственниках — ветеранах войны.

В нашем музее поводятся различные мероприятия. В рамках курса внеурочной деятельности «Музейное дело» для 6-9 классов организовано обучение волонтеров отряда «Поиск». Ребята проводят экскурсии, участвуют в конкурсах, разрабатывают проекты и мероприятия патриотического и просветительского характера.

Также мы проводим квесты, например «Люби и знай свою Рязань», «Рязань фронтовая» и другие.

О нашем герое говорят «Рязанец, москвич, одессит», так как он родился на рязанской земле, учился и работал в Подмосковье, был организатором партизанских отрядов в катакомбах Одессы во время войны. Герой Советского Союза (посмертно).

Знаете ли Вы, чем знаменит Молодцов?

После начала Великой Отечественной войны В. А. Молодцов был записан в состав Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН), сформированный из чекистов и студентов Московского института физкультуры и предназначенной для ведения партизанских действий в тылу врага. Радиограммы подписывал псевдонимом КИР. Почему направили именно его? В молодости он был шахтером, мог долго находиться под землей. Протяженность подземных коридоров около 3 тыс километров, около тысячи входов. Постоянная температура +12 градусов, повышенная влажность, а глубина достигает 100 метров. В.А. проводил ряд ответственных заданий командования на оккупированной территории, после чего ему было поручено организовать партизанское соединение, базирующееся в катакомбах под Одессой. Были созданы два отряда — городской и подземный, организованы явочные квартиры, назначены разведчики и связные. Командиром соединения был назначен В. А. Молодцов, его заместителем — Я. Ф. Васин.

С первых же дней оккупации Одессы партизаны стали наносить неожиданные удары врагу: было спущено под откос несколько эшелонов с живой силой и техникой, сотни гитлеровцев убиты и ранены, осуществлена операция по взрыву здания городской военной комендатуры на ул. Энгельса. для защиты от партизан фашисты были вынуждены снять с фронта до 10000 солдат офицеров.

За 3 месяца 1941 года только группой Молодцова проведено 6 крупных операций. 17 ноября был взорван Люкс — эшелон — погибло 250 солдат и офицеров. К этому времени бадаевский отряд состоял из 8 десятков человек. Всего же в катакомбах действовало до 12 отрядов общей численностью до 1,5 тыс человек.

Операции проводили по ночам. Днем выходили только разведчики. Отсутствие солнечного света, холод, сырость, влажный воздух привели к тому, что многие заболели туберкулезом. Чтобы выйти из города, необходимо было одежду просушить, прогладить, иначе они выделялись бы среди жителей Одессы. Из-за высокой влажности портились и продуктовые запасы партизан.

В операции «ФОРТ» героическую роль сыграли подростки. Молодежь буквально рвалась в бой. Яша Гордиенко, комсомолец, мечтавший о подвигах черноморского моряка, сообщил партизанам о прибытии Люкс-эшелона, который был взорван 17 ноября 1941 года. Он же узнал о большом немецком складе горючего у города Первомайска, который вскоре подвергся разгрому советской авиацией.

В катакомбах все были взволнованы тем, что Молодцов не вернулся. 12 февраля его искал связной отряд. Сохранилась фотография — Молодцов, Межигурская и Шестакова после ареста (на стенде). Прошел еще год арестов, к марту 1942 года весь актив был в тюрьме, а партизанский отряд был блокирован под землей. Молодцов в застенках гестапо молчал, начались пытки, избиения, электрический стул в течение 3 месяцев, которые он переносил мужественно. Захватчики так и не узнали кем на самом деле был Павел Бадаев. Владимира Александровича подвергали нечеловеческим пыткам, но он проявил несгибаемое мужество и героизм, на предложение фашистов просить о помиловании ответил: «Я — русский на своей земле просить у врага пощады не собираюсь!».

В один из июльских вечеров из тюрьмы увели Молодцова. Обратно он уже не вернулся. В мае 1942 года состоялся судебный процесс, когда был зачитан приговор. В ответ на предложение подать прошение о помиловании Молодцов ответил: «Мы русские, и на своей земле помилования у врагов не просим!»

В течение лета 1942 года были расстреляны и другие партизаны. Но Красная армия стремительно наступала. 10 апреля 1944 года части Советской армии ворвались в Одессу. Начались уличные бои, в этот момент удар фашистам нанесли вышедшие из катакомб одесские партизаны. Так, отряд Дроздова полностью освободил часть города. Когда Одесса была освобождена, появилась возможность узнать, что же на самом деле случилось с подпольем и партизанами. Несколько месяцев советская контрразведка расследовала обстоятельства работы и гибели группы «ФОРТ». Предатели были расстреляны.

5 ноября 1944 года 12 погибшим и выжившим чекистам присвоено звание Героя Советского Союза, а Яша Гордиенко посмертно награжден орденом Ленина. Именами погибших героев названы улицы городов страны.

Советское правительство высоко оценило боевые действия партизан под командованием В. А. Молодцова и его личный героизм. Указом от 5 ноября 1944 года удостоен званием героя Советского Союза «за героический подвиг, проявленный при выполнении специальных заданий в тылу противника». Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени (17.02.1942), медалями «За оборону Одессы» и «Партизану Отечественной войны I степени». В память о Владимире Александровиче Молодцове многие пионерские отряды и дружины, в том числе и пионерская дружина Кратовской железнодорожной школы № 9, где он учился, носят его имя. Перед зданием школы в Кратово установлен обелиск В. А. Молодцову, сооруженный на средства пионеров школ Московского железнодорожного узла, а прежняя Казанская улица, на которой стоит школа, теперь переименована в улицу Молодцова.

Во многих страны районах

Различные улицы есть,

И улица Молодцова

В районе Приокском есть.

Растут поколенья другие,

И память стирают года.

Но в нашем школьном музее

Память жива всегда.

В нашем музее хранят память и о других участниках Великой Отечественной войны.

Земнухов Иван Александрович родился 8 сентября 1923 года в деревне Илларионовка Шацкого уезда Рязанской губернии (ныне Шацкий район). В 1932 г. семья переехала в посёлок Сорокино (с 1938 г. — г. Краснодон Луганской области).

В 1938 году вступил в ряды ВЛКСМ, через год был избран членом комитета комсомола, активно занимался общественной работой. Иван был секретарём комсомольской организации школы. В июне 1941 г. окончил среднюю школу, работал пионервожатым. С первых дней войны пытался уйти на фронт, но не прошёл по состоянию здоровья.

С 1 мая по 8 июля 1942 г. учился на краткосрочных юридических курсах в г. Ворошиловграде, которые были организованы для подготовки военных следователей. Из-за приближения фронта курсы были эвакуированы в г. Саратов. Земнухов в эвакуацию не уехал. 20 июля фашисты заняли Краснодон.

С начала августа в городе действовали несколько патриотических групп, в октябре 1942 г. объединившиеся в организацию «Молодая гвардия». Земнухов стал начальником её штаба. Иван был ответственным за разведку, он — организатор подпольной типографии, автор большинства листовок, активный участник их распространения. Являлся одним из составителей текста клятвы молодогвардейца, разработчиком шифров, кодов и паролей, одним из организаторов базы оружия и продовольствия, ему была доверена денежная касса организации. Принимал участие в боевых операциях.

В начале декабря 1942 г. с разрешения бургомистра г. Краснодона при шахте был открыт клуб, занятия в котором были использованы молодогвардейцами для конспирации. Земнухов был назначен на должность администратора. Вместе с директором Евгением Мошковым он координирует работу кружков художественной самодеятельности, в которые входили многие подпольщики. Работа в клубе давала возможность почти легально собираться группами, обсуждать планы действий и боевых операций. Клуб по сути стал штаб-квартирой молодогвардейцев.

В конце декабря 1942 г. войска Юго-Западного фронта вели тяжелые бои на р. Северский Донец, линия фронта приближалась к Краснодону. Штабом организации было принято решение в ночь с 31 декабря 1942 на 1 января 1943 г. организовать нападение на дирекцион, располагавшийся в здании школы им. М. Горького. Целью было уничтожение фашистов и их приспешников, собравшихся на встречу Нового года. После этого решено было перебраться в лес и оттуда помогать Красной Армии с тыла. Для пополнения продовольственного запаса были похищены продуктовые подарки из немецких машин. При реализации части похищенного был задержан М. Пузырёв, который назвал имена членов «Молодой гвардии» В. Третьякевича и Е. Мошкова. 1 января 1943 г. они были арестованы.

Земнухов пошёл в полицию, чтобы выяснить в чём обвиняют товарищей и попытаться направить следствие по ложному пути. Начальник полиции уже собирался освободить арестованных, наказав их «для профилактики» плетьми. Но в это время был получен донос Г. Почепцова, одного из членов «Молодой гвардии». Последовали многочисленные аресты, в том числе и Земнухова.

В ночь с 15 на 16 января 1943 года после зверских пыток он вместе с товарищами был живым сброшен в шурф шахты № 5.

На территории парка им. Комсомола в братской могиле были похоронены 58 коммунистов и комсомольцев, в том числе и Земнухов.

Звание Героя Советского Союза присвоено 13 сентября 1943 года посмертно.

Посмертно награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. Именем Героя названы улицы в Рязани, Алматы (Казахстан), Петрозаводске, Сочи, переулок в Воронеже. Иван Александрович является героем романа А. Фадеева «Молодая гвардия».

Отдельная экспозиция посвящена и автору памятника Молодцова в Рязани.

Усаченко Антонина Петровна — заслуженный художник РФ, лауреат премии Ленинского комсомола, родилась 29 мая 1938 года в с. Ситковцы Винницкой области. Училась в Ростовском художественном училище (1954-1959), институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде (1960-1966). С 1968 г. живет и работает в Рязани. Член Союза художников России с 1971 года.

Автор памятника «Скорбящая псковитянка» в с. Красуха Псковской обл (1968, премия ЦК ВЛКСМ), памятника А. Мерзлову в г. Михайлове Рязанской области (1975), бюста С. Есенина (1975, Рязань, ранее — с. Константинове Рязанской области), памятника К. Циолковскому с. Ижевское Рязанской области (1977). Участник всесоюзных, республиканских, региональных выставок.

Произведения А. П. Усаченко находятся в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина (с. Константиново), Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П Пожалостина, Музее истории молодежного движения (г. Рязань), Желанновском краеведческом музее (Рязанская область), а также в Министерстве культуры РФ.

Благодарим за внимание! Мы с радостью ждем Вас в гости.

Школьный музей расположен по адресу: г. Рязань, ул. Космонавтов, д. 13.