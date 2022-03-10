Музей-погружение в эпоху Великой Отечественной войны в школе № 58 Рязани

В рязанской школе № 58 работает необычный музей, посвящённый истории Великой Отечественной войны. Интерактивные форматы школьных музеев с данной тематикой явление новое, но уже вполне привычное.

Здесь же посетителям предлагается стать участниками театрализованного представления, которое само по себе уже музейный экспонат.

Музей сохраняет, исследует и представляет свои коллекции посетителям, предлагая продуманные и запоминающиеся экскурсии, создавая высококачественные культурные и образовательные продукты.

— Наши ученики — музейные активисты, не просто экскурсоводы. Они участники события, происходящего здесь и сейчас. Они актёры, которые на 30 — 40 минут превращаются в мальчишек и девчонок из 1941–1945 годов и буквально проживают жизнь военной детворы, — комментирует происходящее учитель истории Дианова Лариса Павловна.

Музей истории Великой Отечественной войны существовал в школе № 58 практически со дня основания (школа открылась в 1976 году). Руководила им учитель истории Коршунова Людмила Дмитриевна. Стенды для музея были созданы мальчишками на уроках труда. Каждый ученик школы помнит прострелянные каски, предметы военного быта, бережно хранившиеся под стеклом стендов в 202 кабинете. Все экспонаты сохранены и перенесены в новые современные витрины. Теперь они не просто музейные раритеты, а настоящие исторические декорации.

В 2020 году произошло второе рождение музея. Экспонатами стали не только военные трофеи, но и театральные постановки. Создание оригинального фонда для оформления экспозиций школьного музея, безусловно, его эксклюзивная особенность.

Стоит отметить, что театром в школе занимались задолго до переформатирования музея. Юные актёры, которых можно увидеть сегодня — это, как говорят педагоги, второй состав.

Прежние артисты уже выпорхнули из «родных пенат» и приходят в музей в качестве зрителей.

Первый спектакль — экспонат был посвящён детям, оставшимся в блокадном Ленинграде. Именно с него началось знакомство с музеем у проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Зрители увидели Таню Савичеву, прочитали вместе с ней дневник, который мужественная девочка вела в те страшные дни.

Поразительно внешнее сходство юной актрисы и настоящей Тани, фото которой демонтируются на мультимедийном экране.

О происходящем в это время в музее сложно писать. Мне предлагаем вашему вниманию полную версию театральной постановки и приглашаем стать участниками виртуальной экскурсии.

С юными актёрами работают учителя литературы и истории, технический персонал занимается сценографией, можно сказать, что весь педагогический коллектив, так или иначе, причастен к созданию музейных театральных экспонатов.

Спектакль «Посылка для фронта» рассчитан, в том числе и на юных зрителей. Каждый ученик начальной школы, вместе с героями постановки, мысленно собирает эту посылку, представляя, чтобы он передал солдатам на линию огня.

— Это «театральный экспонат» мы демонстрируем даже дошколятам, — продолжает рассказ Лариса Павловна.

— А первыми зрителями вновь обновлённого музея, конечно, были ветераны. Мы должны сохранить память и передать её детям, в том числе рассказывая и показывая такие истории, чтобы каждый посетитель музея почувствовал себя частью великого русского народа, победившего фашизм.

Предлагаем вам продолжить виртуальную экскурсию, а затем обязательно лично посетить этот уникальный музей.