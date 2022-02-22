В рязанской школе №58 открыли «Парту Героя» имени гвардии капитана Сергея Орлова

21 февраля рязанская школа №58 присоединилась к Всероссийскому патриотическому проекту «Парта героя». Участие в мероприятии приняли председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования, региональный координатор партпроекта «новая школа» Елена Митина, активисты Российского движения школьников, воспитанники кадетского объединения и их педагоги.

Приветствуя собравшихся, Елена Митина напомнила, что проект «Парта героя» был инициирован красноярскими школьниками, их педагогами и родителями. С 2019 года он успешно реализуется по всей России.

– Основная задача проекта – это патриотическое воспитание школьников. Подрастающее поколение должно знать историю России, малой родины, своей школы, людей, которые в ней учились, знать, какой подвиг они совершили, – отметила Елена Митина. – Данный проект – это связь поколений, возможность увековечить память героя, отдать дань уважения его ратному или трудовому подвигу.

В школе №58 именная парта установлена в честь Героя России, гвардии капитана Сергея Орлова. На ней размещена информация о герое, а также QR-код со ссылкой на сайт школы с подробными материалами о знаменитом выпускнике. Право сидеть за именной партой получат ученики, обучающиеся на «отлично», занимающиеся общественной работой, наукой, спортом, художественной самодеятельностью.

Справка.

Сергей Орлов родился 15 декабря 1972 года в г. Рязани. С 1980 по 1990 гг. обучался в средней школе №58.

В августе 1990 г. был зачислен на первый курс РВВДКУ в 6 роту. Во время учебы часто приходил в родную школу шефом-курсантом. В 1994 году

окончил РВВДКУ, получив диплом с отличием. Направлен для прохождения дальнейшей службы в г. Нарофоминск.

В 1995 году находился в командировке в Чеченской республике. 17 октября 1995 года Указом Президента Российской Федерации Орлов Сергей Николаевич награждается медалью «За отвагу». В апреле 1997 года старший лейтенант Орлов назначен командиром роты 119 гвардейского парашютно-десантного полка. 20 августа 1999 года гвардии капитан Орлов С.Н. был направлен в Новолакский район республики Дагестан для выполнения боевых задач. 13 сентября 1999 года при захвате господствующей высоты Сергей совершил геройский подвиг. Во время преследования и уничтожения врагов, боевая машина десанта подорвалась на противотанковой мине и гвардии капитан Орлов Сергей Николаевич погиб.

Указом президента РФ №414 от 21.02.2000 года гвардии капитану Орлову Сергею Николаевичу присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно). Похоронен Сергей в Рязани на Новогражданском кладбище.

13 декабря 2001 года по решению Городского Совета нашей школе было присвоено имя Героя Российской Федерации гвардии капитана Орлова С.Н.

Приказом Министра обороны Российской Федерации № 526 от 27 декабря 2001 года Герой Российской Федерации гвардии капитан Орлов Сергей Николаевич зачислен в списки 4 парашютно-десантной роты 119 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии навечно.