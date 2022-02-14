Музей школы №17: Память, которой не будет конца

Когда слышишь это слова, сразу на ум приходят «история, ценность, семейные реликвии, война». Все это относится и к музею истории школы №17. Ведь у нас здесь в этих витринах лежат не просто вещи, в них живет Память. Память, которой не будет конца.

Здесь вы увидите пожелтевшие от времени фотографии времен Великой Отечественной войны, простреленную каску, ордена, заветные треугольники — письма с фронта. Здесь героическая история нашей школы, нашей малой родины, нашей родной страны.

Школа №17 — одна из старейших в городе. Наше учебное заведение, в стенах которого ранее располагалась Александровская учительская семинария, вырастило целую плеяду знаменитых людей. Такие как Новиков Анатолий Григорьевич и Прошляков Алексей Иванович.

В нашем школьном музее хранится бюст А. И. Прошлякова, который имеет очень интересную историю. В июне 1945 года для установки памятника воинам – победителям в Трептов – парке напротив разрушенного Рейхстага из Москвы в Берлин была направлена группа творческих работников – скульпторов и архитекторов, среди которых были молодые талантливые скульпторы Лев Ефимович Кербель и Владимир Ефимович Цигаль. Кроме создания памятника им было поручено запечатлеть командный состав первого Белорусского фронта. Пришлось позировать и А.И. Прошлякову, руководителю инженерных работ по созданию памятника. Буквально в четыре руки ваятели создали этот бюст, который хранился в семье А.И. Прошлякова, а потом сын маршала Борис Алексеевич передал его школьному музею

Композитор Анатолий Новиков написал множество произведений.

«Смуглянка», пожалуй, самая известная в наши дни песня, а судьба у нее непростая. Сейчас трудно поверить, что она могла вообще не зазвучать, потому что многие официальные лица были возмущены: война кругом, и вдруг…любовь. Однако песня пришла к слушателю.

Еще больше ее полюбили благодаря художественному фильму «В бой идут одни старики». «Смуглянка» стала настоящей визитной карточкой киноленты.

Даже если бы композитор не написал ни одного произведения, кроме песни «Дороги», его имя было бы увековечено. Известен такой случай, когда над этой песней заплакали пленные немцы, услышав ее без перевода. Какая же могучая сила заключалась в этой мелодии про наши солдатские дороги, если даже вчерашних врагов она заставила задуматься об их пути, кровавом и бесславном! Новиковым написано более ста песен о войне.

Анатолий Григорьевич Новиков прожил долгую (87 лет) и славную жизнь. Он искренне верил в то, чем жил, очень любил народную песню, переживал за то, что современные люди мало поют.

Анатолий Григорьевич Новиков скончался 23 сентября 1984 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, где в сентябре 1993 года прошла торжественная церемония открытия памятника композитору.

Но лучшая награда для музыканта за его творчество – народная память. В песне «Дороги» есть слова: «Нам дороги эти позабыть нельзя», как нельзя позабыть и имя нашего талантливого земляка, написавшего эту и сотни других замечательных песен.

Кто самый важный человек в школе? Конечно, директор! За 4 года до начала войны директором нашей школы был Глушин Петр Алексеевич, ветеран Великой отечественной войны, агитатор стрелкового полка, инструктор в политотделе, награждён орденами «Красной звезды», «Отечественной войны I и II степени». Здесь представлена его биография, предоставленная его дочерью Назаровой Верой Петровной. В апреле 1942 добровольно ушел на фронт, красноармеец, учитель, партийный работник вдохновлял многих бойцов на подвиги своим страстным словом политрука, агитатора.

В 1941 году, в самые тяжелые для всей страны годы школу возглавил Дмитриев Иван Михайлович, Ветеран труда, награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», значком «Ударнику сталинского призыва»

Он родился в 1901 в городе Рязани в семье рабочего. С 1920 по 1923 служил в рядах Красной Армии. А в 1941 стал директором мужской средней школы №17 Московско-Рязанской железной дороги.

В связи с военной необходимостью с 1943 года школа была мужская. И Иван Михайлович прекрасно справлялся с обязанностью воспитывать из мальчиков настоящих мужчин, будущих солдат. Учащиеся проходили строевую подготовку, получали важнейшие военные навыки. Среди них – сборка и разборка автомата, ориентирование на местности, изучение топографических знаков. В школе действовали различные кружки: автомобильный, авиационный, географический, радиотехники.

А вот директор нашей школы с 1970 г Козлов Василий Григорьевич сам был участником войны. В 1941 его призвали в армию, где, после пехотного училища был отправлен на фронт. В 1943 году был тяжело ранен и потерял левую руку. А уже в 1946 году поступил в Рязанский Государственный Педагогический институт на факультет русского и литературы, окончил его с отличием и с тал в нашей школе сначала учителем логики и психологии, а потом русского языка и литературы. Директором он был всего 2 года, так как ранение давало о себе знать, уволился в 1972 г по состоянию здоровья, будучи инвалидом ВОВ. За большой педагогический труд Козлов Василий Григорьевич награжден значком «Отличник Народного Образования», так же награжден Орденом Красной звезды.

Хотелось бы рассказать еще одну историю. В сентябре 1942 года девушка, едва закончившая курсы радисток в Рязани, прощалась с матерью, уходя на фронт. Тяжелым был путь этой девушки. За ее плечами Курская битва, бои за Севастополь, освобождение Венгрии, Югославии, Румынии, Берлина… Две боевых награды – медаль «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». После возвращения – Рязанский государственный педагогический университет, факультет истории. Этой девушкой была Денисова Лидия Семеновна, особенный человек в истории школы №17. Перед тем, как стать директором нашей школы Лидия Семеновна 9 лет работала учителем истории в школе№8, 14 лет трудилась в той же школе директором. А в 1973 году судьба связала ее с 17 школой.

Именно благодаря Лидии Семеновне, наша школа переехала из старого здания на площади Победы в новое современное здание. Ее с восторгом вспоминали ученики, и мы сейчас помним ее, как и всех наших директоров.