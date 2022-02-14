Музей рязанской школы №44, в котором побывал президент Польши

В рязанской школе №44 действует музей русско-польской дружбы. Его почётным гостем становился президент Польской Республики Войцех Ярузельский, экспонатами являются подлинные артефакты с мест ожесточённых сражений. В музее бережно хранят память о важных страницах общей истории России и Польши — о формировании под Рязанью Первой Польской Пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко во время Второй Мировой войны, о тяжёлом бое под Ленино в Беларуси, где дивизия приняла боевое крещение, и, конечно же, о героях этой битвы.

Сменяются поколения экскурсоводов в музее русско-польской дружбы рязанской школы №44, но неизменным остаётся дух уважения и преклонения перед подвигом предков, которым ученики-экскурсоводы делятся со сверстниками и который воспитывают в себе. А девиз, под которым ведут свою работу в музее, звучит особым лейтмотивом, напоминающим о страшных событиях войны, которая охватила ужасом и болью многие народы и сплотила их перед лицом врага:

Пусть дружба, скреплённая кровью отцов, станет прочнее сегодня

Первая Польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко: с чего всё начиналось?

История Первой польской пехотной дивизии формально берёт своё начало 6 мая 1943 года, когда Госкомитетом обороны СССР было принято постановление о её формирование. Местом дислокации нового объединение определили Селецкие военные лагеря под Рязанью. Уже 14 мая туда прибыли первые польские военнослужащие – более 1,8 тысяч офицеров, унтер-офицеров и солдат. Уже через три дня количество военных превысило 5,5 тысяч.

Помощь в обучении иностранных бойцов оказывали советские офицеры с польскими корнями. Вместе они осваивали боевой устав и изучали особенности советской военной техники.

15 июля дивизия приняла присягу. Не случайно был выбран именно этот день. 15 июля – годовщина битвы при Грюнвальде, которая послужила символом единства русских и польских воинов. Девизом воинского формирования стали слова: «За нашу и вашу победу!»

Героическое боевое крещение

Боевое крещение Первая польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко приняла в бою под Ленино (Беларусь).

Дивизия прибыла к месту боя с берегов Оки в район Вязьмы, полки выгрузились из железнодорожных эшелонов и направились на запад. Костюшковцы были воодушевлены предшествующими бою успехами Советской Армии. Польские патриоты стремились как можно быстрее сразиться с врагом.

На рассвете 12 октября 1943 года началась разведка боем, а ровно в 10 утра поднялись в атаку главные силы дивизии. Бойцы шли в атаку с таким мужеством и рвением, что советские артиллеристы восторженно кричали:

Молодцы, поляки, во весь рост идут!

Несмотря на контратаки, авианалёты и нескончаемый миномётно-пулемётный огонь, отбросить польские войска немцам долго не удавалось. Бойцы самоотверженно удерживали занятые позиции, но всё жи их потери были значительными, поэтому окружение оказалось неизбежным. Позднее поляков на поле боя сменили советские дивизии. Слава о сражении под Ленино прокатилась по всей Польше. После него в Сельцах стало многолюднее. Воодушевлённые добровольцы стремились туда, чтобы вступиться в схватку с врагом…

За самоотверженность и проявленный героизм Советское правительство наградило 243 поляка орденами и медалями. Трое бойцов удостоили звания Героев Советского Союза. Кстати, одно из них посмертно присвоили девушке, её имя Анеля Кшивонь. Она – единственная женщина-иностранка, удостоенная столь высокого звания.

Первая и единственная

Во время визита руководителя Польской Республики Войцеха Ярузельского музей рязанской школы №44 получил в дар два барельефа — Мишеля Окурзавы и Анели Кшивонь. О подвиге Анели исследователям музея захотелось узнать подробнее.

Выяснилось, что Кшивонь в первый поток польских эмигрантов явилась на сборный пункт в Сельцах, где формировалась дивизия, и вступила в её состав. Как и другие однополчане, она оказалась в бою под Ленино.

Бой был очень тяжёлый, поляки несли серьёзные потери в личном составе, технике и оружии. Когда стало понятно, что бойцы попадают в окружение, Анели Кшивонь поручили вывезти с мета боя на грузовике документы дивизии и раненых. Во время эвакуации случился обстрел, в грузовик попала бомба. Автомобиль оказывается в огне. Анеля приняла решение вытащить из горящего кузова документы и раненых. В тот момент, когда, казалось бы, задача решена, она услышала крик о помощи. Оказалось, что один раненый остался внутри автомобиля. Анеля, не раздумывая, бросилась ему на помощь, вытолкнула мужчину за борт и в ту же секунду погибла в огне.

Кроме звания Героя Советского Союза, Кшивонь посмертно присвоили польскую награду Виртути Милитари (Воинская доблесть).

Хозяин Завайских лесов

Орденом Виртути Милитари награждён и наш земляк, уроженец Скопинского района Василий Володин. Героическая история володина также бережно хранится в музее русско-польский дружбы школы №44.

Буквально перед началом Великой Отечественной войны Василий Володин, мечтавший стать военным, заканчивает танковое училище. С первых дней войны он находится на фронте.

В мае 1941 года Василий Володин участвовал в одном из боёв. Его танк был подбит, бойца взяли в плен. Эшелон с пленными немцы планировали отправить в Собибор, перевалочным пунктом стал польский город Хелм. Именно там наш земляк запланировал побег. Володин зажал шпальный костыль, украдкой подобранный при погрузке. Во время транспортировки он вогнал его в щель пола вагона. Образовалась дыра, в которую хоть с трудом, но все же можно было протиснуться. Вот в эту дыру и прыгнул Василий. От адской боли он потерял сознание. Пришёл в себя только через некоторое время, увидел бежавших вместе с ним товарищей, но бежать за ними не мог. Только спустя время он вооружился палкой и пошёл в сторону лесного хутора. Его приютила и выходила пожилая полячка. Придя в себя, Володин организовал в лесу партизанский отряд.

Слава о русском бойце, который нападает на фашистские эшелоны и пускает их под откос, быстро облетела окружающие леса. В отряд к Володину приходили и бежавшие советские пленники, и местные жители. Партизанскому отряду дали имя Щорса. Отряд рос, к нему примыкало всё больше и больше бойцов, а за Володиным прочно закрепилось прозвище «хозяин Завайских лесов». Оружие и снаряжение отряду передали польские патриоты.

Отряд Володина становился участником многих напряжённых битв, вокруг него сплотилось несколько партизанских объединений. И можно с уверенностью сказать, что он стал символом поднятия духа и народного движения!

В 1944 году Василий Володин переходит в украинский партизанский отряд и становится командиром батальона. В одном из боёв отряда Володин погибает.