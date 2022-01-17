Светлана Георгиевна Гарамова: Один из факторов Победы в Великой Отечественной войне – советская школа и советский учитель

В рамках проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвященных Великой Отечественной войне» экспедиция проекта посетила русскую классическую школу №7 города Рязани. Урок мужества провела легендарный педагог – Заслуженный учитель России Светлана Георгиевна Гарамова. Представляем вашему вниманию расшифровку записи урока.

— В школу № 7 города Рязани я пришла работать после института в августе 1966 года. В помещении, где сейчас находится музей, расположился стенд, посвящённый выпускникам школы, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны. Это стало отправной точкой в открытии музея.

Я отвечала за работу комсомольской организации школы, вела уроки истории и продолжила исследовательскую работу по поиску фактов, которые связывали школу и войну.

Наша комсомольская организация носила имя выпускника – комсорга школы Дмитрия Асеева, погибшего под Сталинградом.

И уже в декабре 1966 года я собрала ребят в первый поход по следам павших героев. Потом были Хатынь, Западная Украина, Краснодон – куда я привезла 7- классников в 1978 году, перед вступлением в комсомол. Побывав на месте подвига героев-молодогвардейцев, ребята прочувствовали ответственность, смысл, и любовь к Родине, являющиеся основой комсомольской организации.

Среди экспонатов музея вещи, которые мы находили с ребятами и привозили из наших экспедиций. Перед вами, например, подлинная каска, которую мы привезли с поля боя, где пали смертью храбрых 28 героев-Панфиловцев.

По крупицам мы собирали материалы о выпускниках и учителях школы № 7 в довоенный и послевоенный период.

Учителя военного времени – это уникальные лица, уникальные люди.

Полина Фёдоровна Дергачёва в годы войны выпустила 10 класс и стала директором школы, временно переместившейся, вместе с учебниками и пособиями, в Рязанский Кремль.

А в здании школы, где сегодня сидят за партами современные ученики, расположился военный госпиталь.

Среди представленных фотографий ветеранов Оксана Черепова, которая в декабре этого года отпразднует 98-летие.

Я застала плеяду замечательных людей, переживших страшную войну и продолжавших работать на благо страны. Все они были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Я говорила, говорю и буду говорить о неоценимой роли коммунистической партии и комсомола в Победе.

В этом году мы отмечаем 80-летие со дня подвига комсомолки Зои Космодемьянской – первой женщины, которой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Наша пионерская дружина носила её имя. Мы с ребятами совершили не одну экспедицию в Петрищево, на место казни. А в наш музей приезжала мама Зои — Любовь Тимофеевна. В фондах хранится пластинка с записанной речью, которую она произнесла на антифашистском митинге в честь гибели дочери в 1942 году.

Когда я провожу экскурсии, то всегда говорю о том, что один из фактов Победы – советская школа и советский учитель! Молодёжь в 40-е годы 20 века знала, что слово Родина — синоним слова мать! Школьники воспитывались на подвигах предыдущих поколений героев. И так было до развала СССР….

Несмотря на ужасы «лихих 90-тых» я, через музейную историю, продолжала говорить школьникам о чувстве патриотизма и любви к родине.

Когда в это нелёгкое для нашей страны время я приглашала в музей ветеранов, они плакали и благодари меня за то, что мы смогли всё это сохранить…. А как иначе. Они же защитники страны!!!

Воспитанные на таком историческом материале ребята становились военными. Впитав в себя подлинные истории героев, многие из них пали смертью храбрых на полях локальных войн 20 века. Это и Афганистан и Чечня…

Их подвиги навсегда вписаны в историю, а материалы бережно хранятся в музее..

На фото мой ученик Саша Мельников…. В 20-летнем возрасте он был тяжело ранен, не оставил свой взвод и спас боевых товарищей ценой собственной жизни. Поэтому для меня лично его подвиг в одном ряду с героями Великой Отечественной войны….

С 1970 года была начата и до сих пор активно продолжается шефская работа. Мой ученик, Серёжа Кондрашкин, был помощником в музее с 6 класса. Сейчас, находясь в звании полковника, продолжает активно помогать.

Меня, как педагога и руководителя музея, радует неравнодушие современных ребят. Перед вами ещё один экспонат – военный репродуктор, из которого жители военного времени узнавали новости с фронта. Это подарок одного из учеников.

А вот совсем «свежее» приобретение – книга о ялтинской конференции руководителей сверхдержав Сталина, Рузвельта и Черчилля, которую привёз ученик из поездки в Крым.

Ценность нашего музея — это в первую очередь документальные материалы об учениках и учителях, ставших героями.

Во времена фальсификации и подмены понятий мы обязаны сохранить историческую правду — в этом главная задача музея.