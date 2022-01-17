Музей школы №59 города Рязани

Музей в школе №59 города Рязани был открыт в 1980 году и посвящён советско-польской дружбе, которая зародилась и сформировалась в годы Великой Отечественной войны.

В 1943 году Союз польских патриотов и Советское Правительство приступили к формированию польской пехотной дивизии.

Подготовительная база Войска Польского была расположена в селе Сельцы Рыбновского района Рязанской области. Командиром дивизии стал полковник Берленг.

Дивизия была названа именем Тадеуша Костюшко – руководителя народного восстания в Польше 1796 года.

Польские солдаты плечом к плечу с русскими братьями по оружию встали на защиту мира от фашизма. Именно из села Сельцы 1 сентября 1943 года пошла на фронт Польская армия и приняла первый бой близ села Ленино.

В школьном музее хранятся подлинные документы – письма хорунжиев на польском языке и письма наших офицеров.

Война закончилась, а дружественные связи между братскими странами остались. На рязанском заводе ЗИЛ много лет работали польские специалисты. Наши сотрудники также трудились в Польше в рамках обменных программ.

В 1984 году, в Рязани, в честь 40- годовщины формирования первой польской пехотной дивизии, был открыт памятник советско-польской дружбе, который расположен на территории парка в посёлке Приокский.

На открытие монумента приезжал президент Польши Войцех Ярузельский. Авторами памятника стали советские и польские скульпторы. Эта совместная культурная работа являлась символическим продолжением военной дружбы, закалённой в боях.

На воплощённом в металле, залпе «Катюши» с двух сторон плечом к плечу взлетают польский и русский солдаты – два Пана и два Ивана…..

В наше время, когда многие политики «переписывают» доблестные страницы истории, особенно важно помнить….



…Но зачем она им,

эта слава,—

мертвым?

Для чего она им,

эта слава,

— павшим?

Все живое —

спасшим.

Себя —

не спасшим.

Для чего она им,

эта слава,

— мертвым?..

Если молнии в тучах заплещутся жарко,

и огромное небо от грома оглохнет,

если крикнут все люди земного шара,—

ни один из погибших даже не вздрогнет.

Знаю:

солнце в пустые глазницы не брызнет!

Знаю:

песня тяжелых могил не откроет!

Но от имени сердца,

от имени жизни, повторяю!

Вечная Слава Героям!..

Следующий стенд, посвящённый теме Великой Отечественной войны — «Ради жизни на Земле», посвящён клубу «Фронтовые подруги», много лет существовавшему в Рязани. Клубом руководила ныне покойная Анна Павловна Масляникова – светлый жизнерадостный человек. Она написала книгу «Шли девчата на войну», которую посвятила девушкам, ушедшим на фронт из Рязани.

Многие из них вернулись с войны живыми, организовали клуб и вели активную патриотическую работу.

Ученикам школы № 59 повезло увидеть живых легенд Великой Отечественной войны. Фронтовые подруги были друзьями музея, часто приходили в школу, проводили уроки мужества.

Многие учителя Советского периода школы были участниками Великой Отечественной войны — Морозов Леонард Матвеевич – капитан в отставке, Бакин Вячеслав Петрович – офицер запаса.

Время шло и ученики, выросшие на примерах героев Великой Отечественной войны, становились военными.

Война – страшное слово….

Но так уж устроен мир, что она является его антитезой….

Локальные войны второй половины 20 века унесли жизни многих молодых ребят, в том числе выпускников нашей школы: Иванова Игоря, Калинкина Сергея, Федосова Сергея, Подъянцева Сергея. Память о них мы бережно храним.

Родителями Иванова Игоря в дар музею был передан его именной китель. Сергей погиб в Чеченской войне.

А музей, как и положено, продолжает писать и бережно хранить для потомков историю их подвигов. И в 2005 году, в связи с расширением экспозиции был переименован в «Музей защитников Отечества».

Вспомним всех поименно,

горем вспомним своим…

Это нужно — не мертвым!

Это надо — живым!