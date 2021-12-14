Скопинская земля пропитана сопричастностью с общей историей Великой Отечественной войны

Музей в Горловской школе Скопинского района Рязанской области создавался силами учителей. Инициатором выступила, ныне покойная, Коптилина Зоя Александровна. А если говорить об истории, то само место, куда приехала экспедиция проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны» — музей под открытым небом. Именно здесь в ноябре 1941 года стоял враг, вероломно вторгшийся на территорию СССР.

Сегодня урок мужества будет посвящён 80-летию освобождения сёл и окрестностей города Скопина от немецко-фашистских захватчиков. События зимы 1941 года показали, что фашистов нужно бить, и мы можем одержать верх над таким противником.

То, что сегодня мы с вами находимся здесь, живём и учимся, стало возможным, прежде всего потому, что однажды была одержана Великая Победа в битве за Москву.

Сопричастностью с общей историей Великой Отечественной войны пропитана наша земля. Сюда пробрались и доползли немецкие пехотные части, сопровождающие танковую армию Гудериана, которая не смогла прорваться к Москве и стала расползаться по нашим сёлам.

Горлово, Клекотки, Нагиши, оказались на какое-то время под немецкой пятой.

Мела позёмка в ноябре, Дым по оврагам полз, И мёрзло солнце на заре, Душа рвалась от слёз. И Нагиши, и Клекотки, Под вражеской пятой. Блестят фашистские штыки, Над нашей головой. По мёрзлой Горловской земле, Гремят их сапоги. И даже день всегда во мгле. Отчизна!!! Помоги!!! Надежда в сердце не умрёт, И в битве под Москвой Врага погонят, Час пробьёт, Спасётся край родной!

Современное поколение – правнуки Победы. А я принадлежу к поколению внуков, и имела возможность расспросить о том страшном времени бабушку, которая была очевидицей того, как немецкие полчища вползали на наши земли.

Мне очень хочется поделиться этой личной историей…

— Немцы вошли в Клекотки ноябрьским, очень холодным утром. Были закутаны в шали, шапки. Всё, что отобрали по дороге у местного населения, надели на себя. Их форма не была рассчитана на суровую русскую зиму.

В дома сельчан входили, как в свои. Требовали еду. Забирали всё, что хранилось в погребах. Отобрали тёплые вещи и валенки, оставив людей в резиновых сапогах. Что не смогли надеть на себя, отнесли в штаб, который расположился в здании школы. Потом согнали людей на собрание села, где показательно расстреляли несколько человек… 16-летнего парня за ремень с красной звездой, а хромого местного жителя, потому, что показался подозрительным.

Бабушка вспоминала, как в её дом вошли местные офицеры, с требованием накормить их… Единственная курица-несушка была забита, а трое маленьких детей спрятались в соседней комнате.

Фашисты расположились за хозяйским столом. Ели, смеялись…

Один увидел дрожащих детей и бросил им на кровать конфеты, завалявшиеся в кармане…. Голодные малыши оцепенели вместе с бабушкой и боялись дотронуться до конфет….

Захватчики задержались в селе недолго. Русские части со стороны Михайлова начали их выбивать с окрестных территорий. Бой разгорелся молниеносно. В воздухе свистели пули, а местные жители очень боялись, что сгорит школа, в которой остались отобранные немцами тёплые вещи, и, главное валенки!!!

Под страхом смерти, в театре военных действий бедные люди стали невольными участниками событий, и пробираясь ползком до школы, спасали валенки, чтобы как-то жить дальше.

А немцы, тем временем, уходили в сторону Тульской области, забрав с собой колонну военнопленных.

Наши солдаты кинулись в погоню и отбили людей…

Лично для меня – это судьбоносный бой!!! В той колонне был мой трёхлетний отец…. Поэтому, когда я думаю о Битве за Москву, то испытываю личную радость от Победы, благодаря которой я живу на этой Земле…

Эх, дороги…

Пыль да туман,

Холода, тревоги

Да степной бурьян,

Знать не можешь

Доли своей,

Может, крылья сложишь

Посреди степей.

Вьется пыль под сапогами — степями, полями.

А кругом бушует пламя

Да пули свистят.



Эх, дороги…

Пыль да туман,

Холода, тревоги

Да степной бурьян.

Выстрел грянет,

Ворон кружит…

Твой дружок в бурьяне

Неживой лежит.

Автор этой и многих других песен о войне наш земляк Анатолий Новиков был рождён на Скопинской земле. Возможно, энергетика этих мест и события, произошедшие здесь в ноябре 1941 года, послужили вдохновением для написания таких произведений.

Дороги были страшные, но это были дороги Победы. А вдоль дорог – могилы павших солдат – освободителей. Я уже упоминала о том, что сёла Скопинского района, фактически музей памяти о Великой Отечественной войне под открытым небом. На могиле неизвестного солдата, погибшего в ноябре 1941 года, всегда живые цветы, а в центре Горлово, на месте захоронения двух безымянных лётчиков, возведён памятник.

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.