Скопинская земля пропитана сопричастностью с общей историей Великой Отечественной войны

Музей в Горловской школе Скопинского района Рязанской области создавался силами учителей. Инициатором выступила, ныне покойная, Коптилина Зоя Александровна. А если говорить об истории, то само место, куда приехала экспедиция проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны» — музей под открытым небом. Именно здесь в ноябре 1941 года стоял враг, вероломно вторгшийся на территорию СССР.
Сегодня урок мужества будет посвящён 80-летию освобождения сёл и окрестностей города Скопина от немецко-фашистских захватчиков. События зимы 1941 года показали, что фашистов нужно бить, и мы можем одержать верх над таким противником.
То, что сегодня мы с вами находимся здесь, живём и учимся, стало возможным, прежде всего потому, что однажды была одержана Великая Победа в битве за Москву.
Сопричастностью с общей историей Великой Отечественной войны пропитана наша земля. Сюда пробрались и доползли немецкие пехотные части, сопровождающие танковую армию Гудериана, которая не смогла прорваться к Москве и стала расползаться по нашим сёлам.
Горлово, Клекотки, Нагиши, оказались на какое-то время под немецкой пятой.
Мела позёмка в ноябре,
Дым по оврагам полз,
И мёрзло солнце на заре,
Душа рвалась от слёз.
И Нагиши, и Клекотки,
Под вражеской пятой.
Блестят фашистские штыки,
Над нашей головой.
По мёрзлой Горловской земле,
Гремят их сапоги.
И даже день всегда во мгле.
Отчизна!!! Помоги!!!
Надежда в сердце не умрёт,
И в битве под Москвой
Врага погонят,
Час пробьёт,
Спасётся край родной!
Современное поколение – правнуки Победы. А я принадлежу к поколению внуков, и имела возможность расспросить о том страшном времени бабушку, которая была очевидицей того, как немецкие полчища вползали на наши земли.
Мне очень хочется поделиться этой личной историей…
— Немцы вошли в Клекотки ноябрьским, очень холодным утром. Были закутаны в шали, шапки. Всё, что отобрали по дороге у местного населения, надели на себя. Их форма не была рассчитана на суровую русскую зиму.
В дома сельчан входили, как в свои. Требовали еду. Забирали всё, что хранилось в погребах. Отобрали тёплые вещи и валенки, оставив людей в резиновых сапогах. Что не смогли надеть на себя, отнесли в штаб, который расположился в здании школы. Потом согнали людей на собрание села, где показательно расстреляли несколько человек… 16-летнего парня за ремень с красной звездой, а хромого местного жителя, потому, что показался подозрительным.
Бабушка вспоминала, как в её дом вошли местные офицеры, с требованием накормить их… Единственная курица-несушка была забита, а трое маленьких детей спрятались в соседней комнате.
Фашисты расположились за хозяйским столом. Ели, смеялись…
Один увидел дрожащих детей и бросил им на кровать конфеты, завалявшиеся в кармане…. Голодные малыши оцепенели вместе с бабушкой и боялись дотронуться до конфет….
Захватчики задержались в селе недолго. Русские части со стороны Михайлова начали их выбивать с окрестных территорий. Бой разгорелся молниеносно. В воздухе свистели пули, а местные жители очень боялись, что сгорит школа, в которой остались отобранные немцами тёплые вещи, и, главное валенки!!!
Под страхом смерти, в театре военных действий бедные люди стали невольными участниками событий, и пробираясь ползком до школы, спасали валенки, чтобы как-то жить дальше.
А немцы, тем временем, уходили в сторону Тульской области, забрав с собой колонну военнопленных.
Наши солдаты кинулись в погоню и отбили людей…
Лично для меня – это судьбоносный бой!!! В той колонне был мой трёхлетний отец…. Поэтому, когда я думаю о Битве за Москву, то испытываю личную радость от Победы, благодаря которой я живу на этой Земле…
Эх, дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян,
Знать не можешь
Доли своей,
Может, крылья сложишь
Посреди степей.
Вьется пыль под сапогами — степями, полями.
А кругом бушует пламя
Да пули свистят.
Эх, дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит…
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит.
Автор этой и многих других песен о войне наш земляк Анатолий Новиков был рождён на Скопинской земле. Возможно, энергетика этих мест и события, произошедшие здесь в ноябре 1941 года, послужили вдохновением для написания таких произведений.
Дороги были страшные, но это были дороги Победы. А вдоль дорог – могилы павших солдат – освободителей. Я уже упоминала о том, что сёла Скопинского района, фактически музей памяти о Великой Отечественной войне под открытым небом. На могиле неизвестного солдата, погибшего в ноябре 1941 года, всегда живые цветы, а в центре Горлово, на месте захоронения двух безымянных лётчиков, возведён памятник.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.