День Неизвестного солдата: в Скопинском районе чтят память безымянного железнодорожника

3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата. Сегодня страна чтит память павших защитников Родины.

Накануне экспедиция РИА «7 новостей» побывала в Скопинском районе. В селе Горлово чтят память безымянного железнодорожника, убитого фашистами в 1941 году.

На территории района немцы были недолго, но успели убить несколько человек. Один из них был красноармеец, управлявший паровозом на станции Миллионная. Очевидцы вспоминали, что он отказался выполнять приказы оккупантов, за что был подвергнут пыткам, а затем расстрелян.

Могила неизвестного солдата находится на горловском кладбище. Она ухожена, за захоронением следят местные жители. 2 декабря цветы на могилу возложили ученики школы вместе с педагогом Ольгой Курцовой.