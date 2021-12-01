Ученики рязанской школы №8 вспомнили легендарную Битву за Москву

30 ноября в рязанской школе №8 состоялся открытый урок, посвящённый легендарной битве Великой Отечественной войны – Битве за Москву. Ученики школы вспомнили значимые страницы истории, связанные с этим событием вместе с гостями – героем России, депутатом Госдумы Андреем Красовым, рязанским журналистом и краеведом Евгением Баранцевым, руководителем проекта «Интерактивная карта школьных музеев боевой славы Рязанской области» Павлом Квартниковым.

Открытый урок приурочили к 80-летию со дня начала контрнаступления Советских войск в Битве под Москвой 5 декабря. Школьники подробно рассказали о том, как проходило контрнаступление, поговорили о героизме советских солдат, благодаря которому удалось отстоять столицу.

Вспомнили и о роли рязанцев в этих событиях, в том числе и о тех, кто был связан со школой №8. «Рязанские» страницы истории, связанные с Битвой за Москву, представил Евгений Баранцев. В подарок школьники получили его книгу «Рязань. Эпизоды войны».

Подробнее о встрече в рязанской школе №8, а также о других мероприятиях, состоявшихся в преддверии памятной даты, читайте на 7info позже.