Урок мужества в школе №8 города Рязани

В рамках проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» в школе № 8 города Рязани прошёл урок мужества «Мы помним! Мы чтим!».

Роман Соколов

Ученики собрались в школьном музее Боевой славы, имени Героя Российской Федерации гвардии капитана Романа Владимировича Соколова, который был открыт 16 февраля 2002 года.

Роман Соколов окончил эту школу в июне 1989 года. В августе был зачислен в Рязанское десантное училище.

В конце февраля 2000 года полковая группа 104-го ПДП, в составе которой находился Роман Соколов, приняла бой в Аргунском ущелье. 90 десантникам противостояли боевики численностью около 3 тысяч человек. Герои приняли вызов. Они не сдали ни пяди земли. Бой вошёл в историю воинской славы. Его сравнивают с подвигом 28 героев-панфиловцев.

84 десантника пали смертью храбрых. 21 одному присвоено звание Герой Российской Федерации, в том числе Роману Соколову.

— Я горжусь, что являюсь создателем и в течение 20 лет руководителем нашего музея, который помогает сохранять память, — рассказала учитель истории Валентина Петровна.

Она знала Романа лично, вела у него историю и обществознание. Педагог на уроке не раз отмечала, что характер героя формировался, в том числе, на подвигах участников Великой Отечественной войны.

Музей Боевой славы включает три раздела.

Первый раздел экспозиции «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. и Рязанский край». На стенде выделены три периода войны: начальный, коренной перелом и завершающий.

Свыше 300 тысяч рязанцев в годы лихолетья ушли на фронт, бросив любимое дело, оставив мирный труд. Сражались, не щадя жизни.

Среди них директора школы № 8 — Нестеренко Павел Иванович, Мельников Леонид Терентьевич, Кувшинков Анатолий Иванович, учителя — Титова Александра Георгиевна, Мошкин Михаил Афанасьевич и Герой Советского Союза Важеркин Иван Васильевич.























Иван Варежкин

Иван Васильевич Важеркин родился 1 октября 1918 года в селе Мурмино, ныне посёлок городского типа Рязанского района, в семье колхозников.

Окончив неполную среднюю школу в селе Мурмино, Иван пошел работать столяром. 1 сентября 1938 года его призвали на действительную службу.

Ивана направили служить на дальневосточную заставу. Он отличался большой силой, выносливостью, настойчивым характером. Он точно родился солдатом-пограничником: бесшумно и легко передвигался, уверенно ориентировался на местности, имел хороший слух. Пули, выпущенные Важеркиным из винтовки, укладывались точно в «десятку».

В 1941 году заканчивался срок его действительной службы. Но началась Великая Отечественная война. До конца октября 1942 года Важеркин находился на Дальнем Востоке. Затем стал командиром отделения 30-го Хасанского полка вновь созданной 102-й Дальневосточной стрелковой дивизии войск НКВД, которая была направлена в действующую армию.

В действующей армии Важеркин с 15 февраля 1943 года.

Иван Васильевич Важеркин был участником знаменитой Курской битвы 1943 года, завершившей коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

Особенно сержант Важеркин отличился в 1943 году во время форсирования реки Десны и штурма города Новгород-Северский, лично проявив исключительное геройство и мужество. Его отделение первым начало переправу. На подручных средствах бойцы устремились к западному берегу. На середине реки немцы заметили их и открыли огонь, но отделение успело выбраться на берег и закрепиться там.

Именно Иван первым вплавь форсировал Десну и вышел на правый берег, метким огнем уничтожая фашистов, пытавшихся задержать переправу батальона. Вслед за отделением Важеркина на западный берег переправился весь батальон. В течение суток он в составе батальона на правом берегу Десны отражал яростные атаки превосходящих сил противника. Контратаки немцев все возрастали и возрастали. Когда выбыл из строя командир роты, Важеркин принял командование на себя, поднял роту в атаку и первым ворвался на одну из улиц города Новгород-Северского. В городе он умело руководил уличным боем, уничтожая врага, не давая ему закрепиться. В результате немцы были изгнаны, занята железнодорожная станция.

Под его командованием рота с боями прошла 170 километров, очистила от немецких оккупантов 16 населенных пунктов, 6 из которых были взяты в ожесточенных боях.

15 января 1944 года Важеркину Ивану Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Из 102-й Дальневосточной стрелковой дивизии войск НКВД Важеркин попал на учебу в школу пограничников. Дослужился до капитана.

В 1956 году в звании капитана Иван Васильевич Важеркин уволился в запас и прибыл в родную Рязань. Он жил в доме № 15 по проезду Щедрина. В конце 50-х годов преподавал военное дело в школе № 8. Ужасы войны не сломили этого человека, на склоне лет он дарил частичку душевного тепла детям. Рассказывал о войне, готовил молодежь к службе в армии.

В школе с большой теплотой и по сей день вспоминают Ивана Васильевича.

В 2005 году, к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе актива школьного музея был осуществлен социальный проект «Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Ивану Васильевичу Важеркину» на стене дома № 15 по проезду Щедрина, в котором жил легендарный снайпер.

В 2018 году открыта мемориальная доска и на фасаде школы, а в 2020 году открыта парта Героя.

Геннадий Яхнов

Еще один участник войны, которого хорошо знали в школе — это летчик, Герой Советского Союза Геннадий Михайлович Яхнов. Он принимал участие в открытии и мемориальной доски Герою России Роману Соколову, и в открытии музея в 2002 году.

Ратный путь Яхнова начался 22 июня в 3 часа 30 минут под Брестом, последний бой прошёл 8 мая 1945 года на Рижском взморье. Он прошел всю войну, как говорится, «от звонка до звонка». Первый самолет противника Яхнов сбил на 8-й день войны. На его счету 600 боевых вылетов, 16 сбитых самолетов, вражеские эшелоны, техника, аэродромы. Звание Героя Советского Союза рязанцу присвоено в 1944 году.

С 1978 года Геннадий Михайлович проживал в нашем городе. В 2005 — стал Почетным гражданином Рязани.

Яхнов прожил долгую жизнь — 96 лет. Актив школьного музея 13 лет шефствовали над героическим ветераном.

В витринах музея есть подлинные экспонаты, связанные с Великой Отечественной войной, — боевая каска, треугольные письма с фронта, и с жизнью героя нашего времени — Романа Соколова: мундир гвардии капитана, фуражка, беретка, жилет-разгрузка, удостоверение механика-водителя и другое.

Музей является центром притяжения учащихся школы. Здесь проходят уроки мужества, торжественные патриотические мероприятия.