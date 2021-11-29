Подвиг Зои Космодемьянской: ровно 80 лет назад фашисты казнили 18-летнюю комсомолку

29 ноября 1941 года, ровно 80 лет назад, фашисты в подмосковном селе Петрищево казнили 18-летнюю комсомолку Зою Космодемьянскую. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.

Редакция «7info» в рамках проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941 -1945 г.г.» посетила рязанскую школу №7 и пообщалась с основательницей музея боевой славы, Заслуженным учителем РФ Светланой Григорьевной Гарамовой, которая много лет вела исследовательскую работу, касающуюся подвига Зои Космодемьянской.

Подвигу женщины-красноармейца, оказавшейся по заданию в немецком тылу, посвящен отдельный стенд.

В советские времена дружина школы №7 носила имя Зои Космодемьянской. Светлана Григорьевна, вместе с комсомольским активом школы не раз посещала место казни девушки.

В экспозиции музея хранится грампластинка с записью речи матери Зои – Любови Тимофеевны, которую она произнесла на митинге в 1942 году, через год после гибели дочери.