Музей рязанской школы-интерната имени Фёдора Полетаева

В апреле экспедиция проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» посетила школьный музей рязанской школы — интерната имени Героя Советского Союза, национального героя Италии Фёдора Андриановича Полетаева.

Экскурсию по музею нам провели школьные активистки — учащиеся 8 класса.

— 9 мая 1965 года, в день 20-летия Победы в Великой Отечественной войне в школе-интернате № 1 г. Рязань был открыт музей имени Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Федора Андриановича Полетаева.

В течение 22 лет учащимися и педагогами школы-интерната проводилась активная работа по поиску экспонатов, документов, оформлению новых экспозиций. Был собран богатый материал о жизни и подвиге Ф.А. Полетаева. Но в 1987 году случайным пожаром были уничтожены практические все материалы музея. Вновь музей открылся 6 мая 2000 года к 55-летию Победы. Он получил название музея Боевой славы имени Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Ф.А.Полетаева.

Музей насчитывает 162 экспоната. 72 предмета — подлинники. Среди экспонатов- фотографии, письма военных лет, личные вещи и награды Ф.А.Полетаева, капсулы с землей из родных мест и могилы Героя, книги с автографами авторов, документы Гарибальдийских партизан.

В 2019 году музей полностью модернизирован: разработаны и изготовлены 12 новых стендов, посвященных Дням воинской славы, световой короб с логотипом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и «Лента памяти» с использованием светоэлементов. В музее расположен световой диодный короб «Боевой путь», на котором показаны основные подвиги Ф.А.Полетаева, также автоматически подсвечен путь заключения и побегов Героя вплоть до Италии.

Для проведения экскурсий без помощи экскурсовода в музее расположен сенсорный стол с экраном на 10 касаний (10 человек одновременно могут работать на данном оборудовании). Сенсорный стол может быть использован как интерактивная доска, экран для просмотра фильмов, видеороликов и презентаций, а также с помощью стола можно поиграть в историческую викторину, посвященную Вов.

— Добро пожаловать гости. Мы рады приветствовать вас в нашем музее. Экспозиция нашего музея посвящена жизни, подвигу и памяти героя двух народов Полетаева Федора Андриановича.

Имя героя Федора Андриановича Полетаева нам стало известно благодаря журналисту Сергию Сергеевичу Смирнову, который внес большой вклад в поиск пропавших в годы войны неизвестных героев.

Однажды Смирнов посетил Италию. Друг журналиста — Франческо Капурро привез его в город Генуя на кладбще Стальено.

Бывший партизан показал могилу, на которой были высечены слова:

«Золотая медаль. Федор Александр Поэтан. Канталупо, Лигурия. 2\2 1945». Кто же он? Этот Фёдор Поэтан, и какой подвиг совершил он?

Вернувшись в Москву, Смирнов обратился в Советский комитет ветеранов войны, в котором ему ответили, что поиски уже проводились и установить личность Поэтана не удалось. Сергей Сергеевич решил не отступать. Познакомил с его подвигом слушателей радио, рассказал об этом человеке по телевидению. Он предположил, что фамилия Федора — Пеликанов или что-то в это роде. Далее, летом 1962 года, он опубликовал очерк в журнале «Огонек».

Этот журнал попал в руки Николая Николаевича Петухова. Со страницы журнала на него смотрело знакомое ему лицо. Эта была фотография Федора, его товарища по плену, по побегу и по Итальянской партизанской бригаде «Ореста».

Жизнь до войны

Фёдор Андрианович Полетаев родился в 1909 году в селе Катино Рязанской области в семье бедняка.

Преодолевать трудности Федору пришлось с самого детства.

Федя охотно ходил в школу, радовался каждому уроку. Позже учительница Полетаева Любовь Евгеньевна вспоминала: «В моем классе было более семидесяти мальчиков и девочек разных возрастов. Хорошо помню Федора Полетаева и его друзей. Федя учился хорошо, отличался аккуратностью и спокойным нравом. Был он не погодам развит, выделялся среди сверстников высоким ростом и физической силой.

Нужда заставила пятнадцатилетнего Федора пойти на работу где добывали торф.

Федор быстро вошел в рабочий коллектив, стал его равноправным членом. Паренек вырос настоящий рабочий. Он оставался добрым и отзывчивым, честным и трудолюбивым. Здесь встретил будущую жену, Марию Никоноровну.

Узнав, что в родном селе Катино создался колхоз, Федор поспешил домой. Вскоре он был призван в армию, где служил в артиллерийском полку и научился кузнечному делу. Перед вами предметы, сделанные его руками.

После демобилизации, в ноябре 1933 года, Федор Андрианович лишь на несколько дней заехал в родное село Катино и, забрав семью, отправился на Кубань поднимать молодой колхоз.

Однако климат Кубани не подошел для маленьких детей семьи Полетаевых, и на семейном совете было решено вернуться в Катино. В январе 1935 года Полетаевы вернулись в родное село.

На этой экспозиции предоставлены предметы быта семьи Полетаевых.

Эти вещи были переданы нам из школьного музея села Катино.

Но летом 1941 года в мирную жизнь ворвалась война

Это были 1418 дней борьбы с врагами за родное Отечество.

Рязань также не осталась в стороне.

Подвиг Полетаева

В начале Великой Отечественной войны Полетаев был мобилизован и направлен в 78-ю стрелковую дивизию. На фронте с ноября 1941 года. Участвовал в битве под Москвой. Летом 1942 года дивизия вела бои на Дону, попала в окружение, после чего раненый Полетаев был взят в плен. Он прошел через концлагеря Польши, Югославии и Италии.

Люди, находились в плену, стремились к свободе. Федор Полетаев сумел бежать с группой товарищей из лагеря, который располагался возле города Славонски-Брод в марте 1944-го.

Однако далеко уйти ему не удалось, и его снова отправили в заключение. На этот раз в Итальянский лагерь возле Генуи.

И все-таки уже летом 1944 года Федор снова попытался бежать. На этот раз попытка оказалась удачной, и он примкнул к группе итальянских партизан под руководством Нино Франки. Отряд, с участниками которого Полетаев воевал против фашистов, носил название «Оресте».

Участвуя во многих боях против немецко-фашистских захватчиков, Полетаев проявил высокое мужество и отвагу. В отряде партизан его назвали русский богатырь, гигант Федор.

В начале 1945 года немцы решили покончить с лигурийскими партизанами. Он предприняли широкую операцию.

2 февраля 1945 года близ городка Канталупо, в Долине Молний, разыгрался бой, очень важный для судьбы партизанских соединений, расположенных в этом районе.

Группа партизан, в числе которых был Полетаев, преградила дорогу немцам. Они залегли за поворотом заснеженной дороги, и засели в стоящем неподалеку сарае. Потеря времени для партизан была равносильна поражению. К врагу с минуты на минуту могло подойти подкрепление.

И вот во весь рост на снегу поднялась могучая фигура Полетаева. Он выбежал на дорогу, ведя огонь из автомата, и громким, властным голосом приказал карателям сложить оружие.

Растерявшиеся немцы стали бросать оружие и поднимать руки. Подоспели партизаны. Но один из фашистов вскинул автомат. Раздался выстрел…

В этом бою погиб один солдат. Солдат, которому лигурийские партизаны были обязаны своими спасением и победой — Полетаев Федор Андрианович.

Партизаны добили захватчиков, частично взяли в плен. А «Поэтана» — как называли итальянцы, со всеми подобающими почестями похоронили в небольшом селе Рокетта.

Память о герое

После войны прах героя перенесли в Геную.

25 апреля 1947 года там прошел митинг, на котором представитель итальянского правительства вручил советскому консулу бронзовую пятиконечную звезду — знак бойца партизанской бригады.

Другой наградой была золотая медаль « За военную доблесть» на синей муаровой ленте. На обратной стороне золотого диска выгравировано его имя Федор Александр Поэтан.

Золотая медаль — высшая и очень почетная награда! В Италии — генерал обязан первым отдать честь солдату, имеющему ее. Эту награду имеют очень немногие. И среди них нет ни одного иностранца. Только русский солдат Федор Полетаев стал единственным иностранцем — Национальным Героем Италии.

В Советском Союзе о его подвиге узнали только через несколько десятков лет после войны.

Когда в 1947 году советскому консулу нашей страны передали награды Полетаева, возникла путаница с именами. Ведь на итальянском ордене было написано не Полетаев, а Поэтан.

26 декабря 1962 года стало знаменательной датой. Именно в этот день Федор Полетаеву присвоили звание — Героя Советского Союза.

Главное, что награда нашла своего героя. В нашей стране в честь него установлены памятники, названы улицы. А значит, Федора Полетаева — героя двух стран — понят, знают и, конечно, чтят его подвиг.

В нашем музее хранятся вещи, которые были переданы итальянскими партизанами.

К нам приезжал внук Полетаева. Он привез из Италии сапоги и бинокль своего героического деда.

А здесь перед вами хранятся памятные знаки из итальянских городов, подаренные нашему музею.