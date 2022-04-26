Музей Ивана Земнухова в школе села Ольхи Шацкого района

Село Ольхи Шацкого района известно как родина Героя Советского союза, молодогвардейца Ивана Земнухова. Это имя знают далеко за пределами нашей страны. Поэтому совсем не удивительно, что в селе решили увековечить память героического земляка.

Школьный музей имени молодогвардейца Ивана Александровича Земнухова начал свое существование в 1976 году. У его истоков стоял директор школы Евгений Александрович Куликовский, участник Великой Отечественной войны и первый учитель Ивана Земнухова. Во время освобождения Украины он в составе 1-го Украинского фронта узнал из газеты о подвиге своего ученика. Именно тогда у него возникло желание сохранить память о нём.

Вернувшись на родину, Евгений Александрович Куликовский устроился учителем в Ольховскую школу, а спустя время возглавил ее. Директор начал поддерживать связь с родственниками юного героя, его матерью, сестрой и братом. Благодаря родным Ивана Земнухова школе удалось наладить сотрудничество и с музеем «Молодая гвардия» города Краснодона. Связь с ним не теряется по сей день.

В 1983 году музей посетил писатель Владимир Башков с целью собрать информацию об Иване Земнухове и написать о его подвиге книгу. Впоследствии она стала одним из экспонатов музея.

Основу музея составляют копии ценных писем, документов, фотографий времен Великой Отечественной войны. Уже при входе в школу посетители могут увидеть памятные доски Ивану Земнухову и Евгению Куликовскому. Попав в коридор, гость сразу обратит внимание на огромный стенд, посвященный «Молодой Гвардии», сделанный руками школьников и учителей. История партизанского отряда на нем представлена рисунками, копиями записок, сделанных рукой Земнухова и других его товарищей. Например, можно разглядеть распорядок дня, которому следовал молодогвардеец, стихи, которые писал Иван Александрович.

Сам же музей располагается в кабинете истории. Первое, что бросается в глаза посетителю, это большой портрет Ивана Земнухова на стене. Его создал шацкий художник. Рядом с ним расположены фотографии родных Ивана Земнухова и копии писем, которые они писали будущему герою.

Сегодня школьный музей обладает ценными знаниями не только о судьбе Ивана Земнухова, но и о других земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Здесь можно увидеть их награды, грамоты, оригинальные фотографии. Среди них даже есть подлинное фото участника Первой Мировой войны!

С 1983 года при музее работает школьное краеведческое объединение «Истоки», которым руководит учитель истории Лидия Николаевна Кудакова. По сей день ребята проводят исследовательские работы, собирая информацию непосредственно у жителей села Ольхи. Они охотно идут на контакт со школьными активистами и пополняют экспозиции новыми материалами. Исследовательские работы учеников разных лет также хранятся в архиве.

За время работы школьного музея учителям и ученикам удалось собрать материалы из музея молодогвардейцев города Краснодона, документальные фильмы о героях–молодогвардейцах, краеведческие материалы о семье Земнуховых и их родственниках, воспоминания учителей, одноклассников, соседей и товарищей Ивана Александровича.

Также в музее уделили внимание и истории родного села. Здесь выделили уголок под предметы крестьянского быта, который регулярно пополняется.

В 2013 году в Ольхах установили бюст Ивана Земнухова возле сельского обелиска. Находится он совсем рядом со школой, поэтому ученики и учителя регулярно проводят здесь субботники и в течение всего года следят за порядок на территории.

Школьный музей имени Ивана Земнухова в Ольхах — это результат многолетнего труда учителей, школьников и просто неравнодушных к истории родного села земляков. Накопленные за долгие годы материалы могут помочь школьникам и студентам написать новую научную работу, реферат или доклад. А сам музей будет интересен тем, кто хотел бы ближе познакомиться с историей «Молодой Гвардии», жизнью села и его героями.