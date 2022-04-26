«Неизвестные подвиги известных героев» в Центре детского творчества «Приокский»

В Московском районе Рязани работает « Центр детского творчества «Приокский».

История этого заведения началась в июле 1973 года. Тогда решением Московского райисполкома был открыт районный Дом пионеров, где мальчишки и девчонки могли заниматься интересным делом, и имели возможность творчески раскрыть свою индивидуальность.

Скоро «Дому пионеров» исполнится 50 лет. Сменялись эпохи, и даже века, а дом этот оставался местом притяжения мальчишек и девчонок Приокского.

Пионеры приводили сюда своих детей, а теперь уже внуков. Возможно секрет «теплоты» этого места в преподавателях, которые бережно хранят традиции и рассказывают школьникам о легендарном прошлом, современном настоящем и закладывают фундамент будущего.

В неразрывной связи поколений ведущую роль играют музеи. Экспедиция проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» посетила музей Боевой Славы имени Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза, Народного Героя Югославии Сергея Семеновича Бирюзова.

Нам посчастливилось стать участниками экскурсии «Неизвестные подвиги известных героев», которую провела для учеников 48 школы руководитель музея Людмила Валентиновна Богомолова.

Помимо программы, которую мы посетили, в музее проводятся следующие тематические экскурсии: «С. С. Бирюзов. Страницы биографии», «От солдата до маршала», «Грозные годы 1941 — 1945», «Из истории Сталинградской битвы», « Рода войск Красной Армии».

Тематические мероприятия: «Дети в годы Великой Отечественной войны». Игровые программы: «Победе советского народа в Великой Отечественной войне посвящается», «Моя Россия», «Моя Рязань». Уроки мужества: «О подвигах, о доблести, о славе», « 7 эпизодов войны»

Выставка одного экспоната: «Планшет офицера», « Посылка на фронт», « Боевое Красное Знамя». Электронный журнал: « Животные на фронтах Великой Отечественной войны», «На Московском направлении», « Защитники Ленинграда», «Рязанцы — участники Великой Отечественной войны».

В музее хранятся подлинные вещи времен Великой Отечественной войны, как бытовые принадлежности, так и форма солдат и офицеров.

Особую ценность представляют книги из 1941 года. На пожелтевших от времени страницах следы от пальцев людей, которые ковали Победу.

Дети с интересом слушали рассказ Людмилы Валентиновны о подвигах танкистов и лётчиков, с трепетом передавали друг другу предметы тех славных лет — сплав земли и свинца с Брестской крепости, сапёрную лопату, макет винтовки, фотографии героев войны, листали книги, которым 80 лет.

Людмила Валентиновна не просто вела повествование, а вовлекала школьников в активное действие. Не в каждом музее разрешат взять в руки артефакт. Часто предметы убраны в закрытые витрины. А детям так важно не только услышать, но и «почувствовать историю».

Почувствуйте и вы, отправившись вместе с нами по следам «Неизвестных подвигов известных героев».