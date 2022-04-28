К студентам «Вектора.РГУ» приехала команда проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны»

27 апреля, на базе «Звёздный» (Рязанская область, Спасский район) состоялись мероприятия в рамках регионального молодёжного патриотического проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны»: презентация проекта, лекции экспертов, посвящённые исторической памяти поколений, геополитике, развитию поискового движения в Рязанской области, реализации патриотических медиапроектов.

Проект реализуется АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке фонда Президентских грантов.

Мероприятия прошли в рамках лагеря студенческого актива Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина «Вектор. РГУ».

Перед студентами с лекцией « Россия и вызовы современного мира» выступил Усков Владимир Алексеевич — заместитель директора научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина, кандидат географических наук, доцент.

Мастер –класс по теме «Формы реализации программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества в Рязанской области» провёл руководитель Рязанской региональной общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, Поисковый отряд «ОКА-РЯЗАНЬ» Стрелков Николай Николаевич.

С презентацией «Особые задачи органов региональной власти в годы Великой Отечественной войны» выступила Морозова Оксана Сергеевна — заведующий кафедрой политологии и обществознания РГУ имени С. А. Есенина, кандидат политических наук, доцент.

Главный редактор Рязанского информационного агентства «7 info» Надежда Майорова познакомила студентов с работой редколлегии сайта 7 info.ru и рассказала, как реализуются патриотические медиапроекты на платформе сетевого издания».

Урубкова Галина Николаевна – инструктор студенческого педагогического отряда «Синяя птица» провела со студентами интерактивную просветительскую игру «Герои Рязанской области».

Ведущий специалист ректората, директор музея С.А. Есенина РГУ имени С.А. Есенина Павел Вячеславович Квартников провел занятие по теме «Увековечение исторической памяти поколений о Великой Отечественной войне в музейных экспозициях».

Программные мероприятия нашли большой отклик у студенчества. Ребята принимали активное участие в занятиях, задавали много вопросов, высказывали своё видение ситуации, обменивались мнениями с экспертами.

Многие студенты выразили желание присоединиться к команде проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны».