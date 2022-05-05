В скопинском селе Горлово открыли памятник неизвестному солдату

5 мая в селе Горлово Скопинского района прошла церемония открытия памятника неизвестному солдату, проявившему в военное время необычайное мужество и героизм. Это был машинист поезда, расстрелянный немцами в ноябре в 1941 году на станции Миллионная за то, что отказался вести эшелон на Москву по указу фашистов.

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Железнодорожники похоронили неизвестного солдата на горловском кладбище и установили небольшую оградку и табличку с указанием даты смерти бойца. И вот спустя много лет память героя запечатлена в граните.

Присутствующие почтили память неизвестного солдата минутой молчания и возложили цветы к постаменту.