Музей школы № 49, посвящённый истории 14-й стрелковой дивизии

Команда проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны» отправилась в очередную экспедицию и посетила рязанскую школу № 49.

Экскурсию в формате урока мужества провели музейные активисты — ученики школы.

— Здравствуйте! Мы, учащиеся школы, хотим рассказать вам о нашем музее 141 стрелковой дивизии, сформированной в годы Великой Отечественной войны.

Музей был открыт 23 февраля 1975 года, благодаря встрече, состоявшейся в школе с ветераном 141 стрелковой дивизии Абрамом Ефимовичем Львовым. Он рассказал, что дивизия формировалась в Чувашской ССР, на базе Рязанской, Горьковской областей.

30 процентов составляли уроженцы Рязанской области.

С тех пор прошло более 40 лет. В настоящее время в музее оформлено 13 витрин и 10 стендов. Занесено в книгу регистрации 118 подлинных документов.

Сейчас мы познакомил вас с некоторыми экспонатами музея.

Боевой путь 141 стрелковой дивизии

Экспозиция музея, содержание стендов, дают возможность ознакомиться с основными периодами войны на примере изучения пути 141 стрелковой дивизии, вступившей в боевые действия в 1942 году под Воронежем. Здесь враг был остановлен. Отсюда начинается славный боевой путь дивизии и открывается горький список погибших, которых было немало.

Далее Курская дуга. На этом рубеже войны дивизия сдала суровый экзамен на стойкость и воинское мастерство. В пламени огненной дуги был испепелен миф о непобедимости фашистов.

Пройдя с боями от Курской дуги, дивизия принимала участие в освобождении Украины, Венгрии и закончила свой боевой путь в Чехословакии, под Правой, 14 мая 1945 года.

В первой витрине расположены фронтовые газеты 1942–1943 годов издания. В них напечатаны сводки о положении дел на фронтах, очерки о героических поступках советских людей.

Во второй витрине размещены красноармейские книжки, похвальные грамоты, опалённые порохом.

В следующей витрине размещены экспонаты, найденные на полях сражений и подаренные школьниками городов Нововоронежа и Курска.

Среди них мы видим каску, пробитую пулей; полуистлевший солдатский ремень, пролежавший ни один год в земле; гильзы, фрагменты гранат и снарядов; капсулы с землёй, собранные на Курской дуге 9 мая 1989 года следопытами школы.

Здесь находятся личные вещи фронтовиков, переданные в дар музею: мундир и пилотка сержанта Андреева, командирская сумка и компас начальника штаба дивизии Дуденкова Сергея Лукьяновича, медицинская сумка Власенко Надежды Васильевны, лётная книжка, мундир, документы майора Стрелюхина. В витрине можно увидеть, пропахшие дымом полевой кухни, котелок и ложку.

Встречи на Курской земле

В мае 1987 года активисты музея, вместе с бывшим руководителем Чекиной Марией Александровной, ездили в Курск на встречу с ветеранами 141 стрелковой дивизии. Посетили места сражений, слушали рассказы ветеранов о тяжёлых боях. На стенде представлены материалы с той памятной встречи.

Собирая материалы мы узнали, что солдаты, в перерывах между боями, сочиняли стихи, рассказы, писали очерки о событиях тех лет. В витрине представлены книги лейтенанта Сергея Сергеевича Спасского — «Голос сердца», «141 в 41-м»…

«…. 11 числа был жаркий бой, почти двое суток. В этом бою я потерял лучшего товарища. Мы сдружились с ним, как братья. А теперь его нет… Мама, я беспокоюсь о твоём здоровье. Есь ли весточка от брата?»

Этим письмам более 70 лет. Фронтовые треугольники, написанные в минуты затишья, когда бой умолкает устало, по-прежнему хранят тепло души. Это ценные документы военных лет. В них сила духа, вера в победу над врагом.

Поисковая работа

За время существования музея следопыты школы разыскали 495 ветеранов 141 дивизии, 49 человек проживали в Рязанской области и 17 в Рязани.

Я расскажу вам о ветеране 141 дивизии, резаные, простом солдате, вставшем на защиту родины.

Кирин Фёдор Андреевич родился 2 сентября 1921 года в селе Чубарово, Сасовского района, Рязанской области.

Повестка из военкомата пришла в ноябре 1941 года. А неделей позже поезд вёз его по железной дороге в город Алатырь Чувашской ССР.

Всю войну Фёдор Андреевич служил полковым разведчиком. Участие в первой боевой операции ветеран хорошо помнил. Это было летом 1942 года под Воронежем. Вокруг стояла ночная тишина. Переплыв речку разведчики миновали ложбинку. Разрезали немецкую проволоку и замерли: слева вспыхнули ракеты. Разведчики увидели 2 немцев, которые шли совсем близко по траншее. Дальше произошло всё молниеносно; Фёдор Андреевич сгрёб одного немца, а другой разведчик второго. Они действовали быстро и бесшумно. Задание было выполнено, командование полка получило ценные сведения.

Поисковая работа не прекращалась. В конкурсе, посвящённом 50-летию Победы наш музей стал лауреатом Всероссийского смотра музеев.

За участие в конкурсе, посвящённом 55-летию Победы, Всероссийский президиум совета ветеранов наградил музей грамотой, а материал, представленный на конкурсе, был размещён в экспозициях Центрального музея Вооружённых сил России. Активисты продолжают принимать участие в городских конкурсах.