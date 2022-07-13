Музей Славы школы № 38 города Рязани

Экспедиция проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны» посетила музей Славы Рязанской школы № 38.

Музей Славы МБОУ «Школа № 38» был создан в 2003 году, на основании Приказа № 179 от 13.11.2003 года, по инициативе бывшего директора школы, заслуженного учителя РФ Егоркиной Н.Н., при содействии «Общества ветеранов войны», родительского комитета, общественности и учащихся школы.

Музей является тематическим, систематизированным собранием подлинных материалов и документов о жизни жителей микрорайона пос. Соколовка и пос. Мирный, участвовавших в Великой Отечественной войне и локальных войнах.

Общий объем материалов более 170 наименований. Среди экспонатов подлинные фотографии, документы, фронтовые письма, предметы солдатского быта и обмундирования, боевые награды ветеранов ВОВ, детали военного оружия и различных снарядов, письма Е. Дахновского к своим близким, а также подлинные письма с фронта. Научно — вспомогательный фонд составляет книги военно — патриотического содержания.

В музее можно ознакомиться со следующими экспозициями:

1 Мужество и отвага подполковника В. А. Лунина;

2 Жизненный и боевой путь рядового Е.Дахновского;

3 Наши герои;

4 Дни воинской Славы;

5 Семейные реликвии военных лет;

6 Слава нашему великому народу, народу — победителю!

27 сентября 2007 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски на фасаде школы в память о бывшем выпускнике, подполковнике милиции В. А. Лунине, погибшем при исполнении служебных обязанностей в Чеченской республике 99 февраля 2002 года.

22 декабря 2009 года проходила церемония торжественного открытия мемориальной доски на здании в память о выпускнике Е. А. Дахновском, который учился здесь с 1978 по 1982 год, был призван в Афганистан и погиб при выполнении интернационального долга за 1,5 месяца до окончания службы. Евгений стал последним рязанцем, не вернувшимся из Афганистана.

Ежегодно 8 и 15 февраля в школе проводятся дни памяти В. А. Лунина и Е. А. Дахновского. В эти дни звучат патриотические песни, стихи о Памяти.

После реконструкции музея в декабре — январе 2014–2015 гг состоялось второе рождение музея, под руководством директора школы Каширской И.В., завуча по воспитательной работе Лутониной Г.Н. и руководителя музея Моисеевой Е.Ю. в кабинете истории.

Музейные активисты провели экскурсию для участников проекта.

— Вы сейчас находитесь в школьном музее славы. Сегодня мы пригласили вас на экскурсию, которая посвящена Рязани в годы Великой Отечественной войны.22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

Страна поднялась на священную борьбу против фашистских захватчиков. Рязанцы не стали исключением. Более 300 тысяч наших земляков ушли на фронт, чтобы в жестокой схватке спасти Отечество. Молодёжь массово вступала в ряды Красной Армии. Среди добровольцев было много девушек, которые собирались идти на фронт санитарками.

На следующий день после нападения Германии, 23 июня, рязанские промышленные предприятия получили план эвакуации. Значимые заводы и фабрики вывозились на Урал и в Сибирь.

Линия фронта подошла к Рязанской области через пять месяцев после начала Великой Отечественной войны. Осенью-зимой 1941 года в ходе Московской битвы Рязанская область стала ближайшим прифронтовым тылом, а затем и театром военных действий.

С октября германская авиация приступила к бомбардировкам Рязани. Вражеские самолеты совершили в течение осени 18 налетов на наш город, сбросили около 320 авиабомб, разрушили 34 дома. Погибло 36 и было ранено 65 жителей города, получило серьезные повреждения здание вокзала Рязань-1.

В течение осени 1941 года построили систему противотанковых рвов, огневых точек и окопов. Вокруг города создали цепь из 54 баррикад. У моста через Павловку на Московском шоссе появились противотанковые ежи и надолбы. Для непосредственной защиты города создали Рязанский добровольческий рабочий полк численностью около 2 тысяч человек.

Командиром полка утвердили И. Н. Ромадина. В состав полка входили три батальона пехоты, пулеметная команда, команда конных разведчиков. Полк вооружили трехлинейными винтовками, станковыми пулеметами и минометами.

После необходимой боевой подготовки подразделения полка заняли оборонительные позиции в 25-30 километрах от Рязани. Один батальон выдвинулся в район села Алексеевка Захаровского района для защиты города со стороны Ряжска и Пронска. Другой—на позиции Сысоево-Мушковатово для отражения противника со стороны Михайлова. Третий, резервный батальон, оставался в Рязани.

Бойцы полка принимали активное участие в ликвидации последствий неоднократных бомбардировок города: помогали тушить пожары, разбирали завалы, оказывали помощь пострадавшим, патрулировали улицы, следили за светомаскировкой.

Главной боевой задачей, стоявшей перед Рязанским добровольческим рабочим полком, был приказ сдержать наступающего противника до подхода регулярных войск Красной армии.

Разведывательные отряды врага появились на ближайших подступах к Рязани в ноябре 1941 года. На протяжении 25–26 ноября немецко-фашистские войска оккупировали территорию семи западных районов области: 24 ноября -Горловский и Михайловский, Скопинский, Чапаевский, 25 — Чернавский, Захаровский, Милославский. 24 ноября захвачен Михайлов, 25 — Захарово, а через несколько дней — Скопин. Передовые части противника находились в 30 км от областного центра. Но оставшееся расстояние враг преодолеть так и не смог: в начале декабря 1941 года войска Красной Армии перешли в контрнаступление.

Рязанский добровольческий рабочий полк выполнил свою задачу. До конца января 1942 года полк нес патрульную службу в городе, а затем был расформирован.

Осадное положение на территории Рязанской области сняли 2 января 1942 года, из зоны боевых действий она вновь стала прифронтовой полосой.

Вплоть до начала 1944 года линия фронта проходила всего в нескольких сотнях километров от границ нашего края. На протяжении 1941–1943 годов в Рязани и Рязанской области размещались фронтовые эвакогоспитали, через которые прошла основная масса раненых и больных бойцов Западного, Брянского и Центрального фронтов. Всего в Рязани в военные годы действовало 24 госпиталя, под которые отвели почти все крупные здания, где можно было разместить по 200 и более раненых. Эвакуационные госпитали размещались также в других населенных пунктах области. За 1941–1945 годы рязанская госпитальная база приняла 336 санитарных поездов, 170 тысяч раненых.

Сформированная в Рязани в 1942 году 124-я отдельная стрелковая бригада была отправлена в Сталинград, где стояла насмерть в районе Тракторного завода.

Для пополнения огромных потерь в командном составе напряженно работали военно-учебные заведения. Пехотное училище подготовило 7 000 офицеров для Красной Армии, в том числе около 1400 женщин. 16 выпускников стали Героями Советского Союза. Рязанская высшая авиационная школа штурманов подготовила 2 600 специалистов для бомбардировочной авиации, 20 из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

Но и не только выпускники наших военных училищ были Героями Советского Союза. Наши земляки Бирюзов Сергей Семёнович был участником Смоленского оборонительного сражения и битвы за Москву, начальником штаба 2-й гвардейской армии Сталинградского (впоследствии Южного) фронта, участвовал в Донбасской операции, освобождении Крыма, Ясско-Кишинёвской операции, взятии Белграда.

Андрианов Илья Филиппович в Курской битве был назначен командиром эскадрильи, сражался в небе над Днепром, Украины, Молдавии, Польши, Германии и Чехословакии.

Молодцов Владимир Александрович был организатором партизанских соединений и руководителем диверсионной и разведывательной работой в тылу врага в Одессе под псевдонимом Павел Бадаев. И таких Героев очень много в нашем краю.

Война принесла народу огромные трудности и страдания. Резко ухудшилось питание населения. Недоедание и голод, связанные с этим болезни, стали постоянными явлениями. Но рязанцы, как и вся страна, стойко переносили лишения и тяготы.

Беззаветный труд работников тыла отмечался медалью «За доблестный труд в

годы Великой Отечественной войны». Ею в Рязанской области были награждены

256 тысяч человек, в том числе в городе Рязани — 14570 человек.

Предлагаем вашему вниманию список ветеранов Великой Отечественной войны, которые были найдены в результате поисковых работ музейных активистов:

1.Аношин Владимир Сергеевич, 1926 г. р., сержант;

2 Базцаев Дмитрий Гаврилович, 1920 г. р., рядовой, 23 отдельный батальон 23 стрелковой дивизии;

3.Волков Степан Ильич, 1914 г. р., Сталинградский фронт;

4.Гвоздев Семен Семенович, 1926 г.р ., майор ПВО, 1-й Белорусский фронт;

5.Давыдова Клавдия Трофимовна, 1919 г. р. , 2-й Белорусский фронт;

6.Дащенко Вера Дорофеевна, 1922 г. р., Сталинградский фронт, 1-й Белорусский фронт;

7.Дубихин Владимир Иванович, 1921 г. р., Центральный фронт;

8.Дунявина Надежда Дмитриевна, 1921 г. р., старший сержант, 4-й Украинский фронт,

Северокавказский фронт;

9.Задорожный Федор Григорьевич, 1920 г. р., участник Японской войны;

10.Каравайцев Николай Иванович, 1923 г. р. сержант, Ленинградский фронт;

11.Комаров Сергей Сергеевич, сержант;

12.Коннова Александра Прокопьевна, 1921 г.р, санитарный поезд ВСП -29;

13.Коробов Михаил Иванович, 1926 г. р., 2-й Белорусский фронт;

14.Корчагин Сергей Гаврилович, 1912 г. р. , лейтенант, Кавказский фронт;

15.Корчагина Нина Ивановна, 1924 г. р. , Кавказский фронт;

16.Кудишкин Василий Никонорович, 1916 г.р, 3-й Украинский фронт;

17.Кузнецова Мария Григорьевна, 1924 г. р., 2й Белорусский фронт, Кавказский фронт;

18.Макаров Николай Васильевич, 1925 г. р.;

19.Лунюшин Павел Васильевич, 1925 г. р., 1-й Белорусский фронт, Кавказский фронт;

20.Малютин Сергей Александрович, 1921 г. р. , старший сержант 440 отдельного полка связи;

21.Медынин Николай Николаевич, 1925 г. р., 560 батальон аэродромного обслуживания;

22.Моисеев Семен Иванович, 1924 г. р., 1 Белорусский фронт;

23.Наумов Иван Андреевич, 1923 г. р., старший лейтенант. Западный фронт, Белорусский фронт, 1-й Прибалтийский фронт;

24.Пономарев Николай Иванович 1924 г. р., Калининский фронт, участник Японской войны;

25 Раков Лев Николаевич, 1923 г. р., участник Японской войны;

26.Резникова Муся Бельяминовна, 1019 г. р.;

27.Щукин Иван Иванович, 1923 г. р., сержант, участник Курской битвы;

28.Степашкин Федор Сергеевич, 1927,г.р., в/ч19206, шофер- автомеханик;

29.Увыхмин Кирилл Ильич 1917 г.р;

30.Федин Анатолий Яковлевич, 1923 г. р., сержант;

31.Федоров Иван Иванович, 1924 г. р., ефрейтор;

32.Щербаков Сергей Яковлевич, 1924 г. р., 1-й Прибалтийский фронт;

33.Яшкин (Ешкин) Аким Никитович, 1919 г. р., сержант Ленинградский фронт;

35.Лунин Алексей Кириллович, 1930 г. р. , трудовой фронт.

В 2019 году музею Славы были выделены денежные средства в размере 500 000 рублей из областного бюджета. За счет этих средств открыт новый зал, посвящённый истории Великой Отечественной Войны, разработаны и изготовлены 9 новых стендов с логотипом 75-летия Победы, витрина «Военное окно».

Для разработки, внедрения и использования современных музейных технологий, а так же «оффлайн» экскурсий приобретена звуковая и световая аппаратура, аудиогид, сенсорный информационный киоск, видеокамеры, произведен ремонт помещения, выделенного для размещения нового зала музея.