Музей школы № 68 города Рязани носит имя Леонида Новоспасского

Экспедиция проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны» побывала в школе № 68 города Рязани.

Экскурсию по музею в формате «Урока мужества» нам провели учащиеся школы — Горбачева Варвара, Трухачёва Алёна, Орехов Александр и Быковаа Виктория, совместно с преподавателем истории и обществознания Радиной Надеждой Валентиновной.

— Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в стенах нашего обновленного музея имени Л. Л. Новоспасского школы № 68. Работа по созданию школьного музея началась в 1988 году. Открытие исторических кружков дало возможность собирать материал на военную тематику. Пионерская дружина школы носила имя Героя Советского Союза Л. Л. Новоспасского, нашего земляка. Активисты музея занялись сбором информации о его службе и жизненном пути. Собранный материал и лёг в основу нашего музея. 7 мая 2002 года состоялось торжественное открытие музея и в 2010 году ему было присвоено имя героя советского союза Л. Л. Новоспасского. Центральная экспозиция посвящена жизни и боевому пути героя советского союза Л. Л. Новоспасского.

Рязань — город морской славы

Несмотря на то, что Рязань далека от морей, она является городом морской славы и во время Великой Отечественной войны Рязанская земля дала нашей стране много моряков. Следующую экспозицию мы посвятили морякам-Рязанцам. Среди героев этой экспозиции есть и ныне живущие и мы очень рады, что у нас есть возможность встретиться с ними, услышать их рассказы и показать детям войну в лицах.

Жилякова Елизавета Александровна. В 44 году оказалась в морской пехоте. Как вспоминает Елизавета Александровна, считалось, что женщина на корабле приносит несчастье. Но она вышла замуж за моряка и её рискнули взять на борт корабля. На войне была зенитчицей.

Леонид Леонидович Новоспасский

Леонид Леонидович Новоспасский родился 31 июня 1911 г. по некоторым другим данным 3 августа этого же года. Он — уроженцец Рязани хотя окончил девять классов школы в Нижнем Новгороде. Новоспасский работал десятником по изысканию торфяных болот в Горьковском отделе мелиорации, прорабом в Горьковском гидрологическом институте. А в 1937-м году он окончил горьковский государственный университет. Также работал преподавателем физики и математики в посёлке Ленинская слобода, Ассистентом кафедры математики горьковском Индустриальном институте. С ноября 1939 г. по январь 1941 г. Леонид Леонидович служил краснофлотцем на тихоокеанском флоте. А в декабре 41-го года он окончил курсы подготовки начсостава запаса военно-морского училища имени Фрунзе. С декабря 41-го по ноябрь 42-го года Новоспасский являлся помощником командира катера М О 122 позже переименованного в М О 114. Окончания войны он был командиром катеров — «Морской охотник».

В ноябре 43-го года Леонид Леонидович командовал звеном катеров Охрана водного района Главной базы Северного флота. В 1944–1945 гг. он командовал отрядом морских охотников Печенгской военно-морской базы. Воевал на северном флоте. Участвовал в обороне Заполярья и Петсамо-Киркенесской операции. Дважды был ранен. В ходе Петсамо-Киркенесской операции Новоспасский успешно высадил десант в районе Porto Лиинахамари, поддерживая его огнём с корабля. За все заслуги 5 ноября 44-го года Леониду Леонидовичу Новоспасскому было присвоено звание героя советского Союза с вручением ордена Ленина и медали златая звезда. Он участник советской японской войны 45-го года, а также участвовал в планировании ряда операций освобождению освобождению Кореи. После войны Леонид Леонидович продолжал служить старшим офицером оперативного отдела штаба тихоокеанского флота, впоследствии совершив ещё немало героических поступков, получив множество званий, но с марта 1965 г. уже будучи Капитаном первого ранга Леонид Леонидович Новоспасский был в запасе. Жил он в Москве. Умер 1 сентября 1969 г. Похоронен был на Новодевичьем кладбище в Москве.

Их имена носят улицы Рязани

Экспозиция «Их имена носят улицы Рязани» создана для информирования учеников о подвигах героев, фамилии которых они видят каждый день и произносят вслух. Например, улица имени Сергея Кузьмича Хрюкина — летчика героя Советского Союза, который прошел всю войну, число его боевых вылетов превысило 160. Изначально, улица Хрюкина входила в состав Рязанского района, но недавно вошла в состав города.

Улица имени героя Советского Союза Алексея Ивановича Каширина, который утром 23 января 1945 года в составе стрелкового полка готовился для решительного броска на укрепленные позиции врага. Но наступление Советских войск остановили пулеметные очереди. Каширин закрыл собой амбразуру дзота вражеских войск, повторив подвиг Александра Матросова. Каширину в тот момент не было и 19 лет.

Также повторить подвиг Матросова решился ещё один наш земляк, герой Советского Союза Леонид Рытиков. 15 февраля 1945 года в бою за населённый пункт Хибе, который находится в Польше. Блокировав дом, превращенный в мощный опорный пункт, Рытиков лично забросал его гранатами и уничтожил 12 солдат противника. В критический момент атаки он бросился на вражеский пулемёт и закрыл его своим телом

Ещё одним человеком, повторившим подвиг Матросова, был Герой Советского Союза Александр Типанов, родившийся в селе Устье Сасовского района. 18 января 1944 года под городом Красное Село при прорыве блокады Ленинграда он закрыл пулемёт вражеского дзота своим телом. Ценной собственной жизни Александр Типанов обеспечил успешное выполнение ротой боевого задания.

Очень часто можно слышать искажённые названия улиц, названных именами героев военных действий. Например, одна из наиболее протяжённых улиц Дашкова песочни, улица ЗубковОЙ, которую зачастую называют улицей ЗубковА. А ведь мало кто знает, что Антонина Леонтьевна Зубкова в октябре 1941 года добровольцем ушла на фронт, и пройдя специальную подготовку стала военным штурманом. В годы войны Зубкова совершила 68 боевых вылетов. На её счету защита Сталинграда, освобождение Молдавии и Украины. Её по праву называют легендой советской армейской авиации.

Рязань в годы войны

Обновляя музей, мы не могли не включить экспозицию «Рязань в годы войны».

22 июня 1941 года началась война. Рязанщина не стала исключением и встала на защиту своего Отечества. Более 300 тыс наших земляков отправились на фронт. 180 тыс из них погибли, 70 тыс были награждены орденами и медалями, 295 стали героями Советского Союза, 44 посмертно.

23 июня Рязанская область перевелась на военное положение. Для руководства регионом в чрезвычайной обстановке 26 октября во главе с Тарасовым был сформирован Рязанский городской комитет обороны.

При строительстве укреплений на дальних подступах Рязани ежедневно работало 15-20 тыс человек. В течение осени 1941 года была построена система противотанковых рвов, огненных точек и окопов. Вокруг города создали цепь из 54 баррикад. 28 населённых пунктов были превращены в опорные точки на дальних подступах Рязани.

Первым свидетельством приближения фронта стали налёты вражеской авиации. На кремлёвском валу были вырыты ямы, в которые установили зенитки для обороны Рязани. Немецкие войска в течение осени совершили 18 налётов, сбросили 320 авиабомб. Разрушено и повреждено 34 жилых дома, 12 палаток и магазинов, полотно железной дороги, здание вокзала «Рязань 1» и помещение связи.В эти дни погибло 36 человек, 65 было ранено. Взрывы происходили в ближайших окрестностях Рязани — в сёлах Дягилево, Канищего, Мервино, деревне Соколовка.

В Рязани на начало 41-го года не было регулярных войск. Был создан добровольческий полк численностью около 2000 человек, главная задача которого был приказ сдержать наступающего противника до подхода войск Красной армии. Командиром полка был Ромадин.

В состав полка входило 3 батальонные пехоты, команда конных разведчиков, пулемётная команда.

Война принесла народу огромные трудности и страдания. Резко ухудшилось питание населения. Стали выдавать продуктовые карточки: 800 г хлеба приходилось на одного человека работающего на предприятии, люди которые не работали получали меньше. В магазинах не было ни овощей и мяса. Пекли лепёшки из мерзлой картошки пополам с крапивой и лебедой. Рязанцы стойко переносили все тяготы и лишения.

8 ноября ввели комендантский час, 27 ноября осадное положение. Рязань готовилась к уличным боям.

В ноябре 1941 г. населённые пункты Михайловского, Скопинского, Милославского, Захаровского районов области были заняты фашистами. Положение города и области было очень тяжёлое. Войско врага появились на ближайших подступах Рязани в ноябре 1941 г. Передовые части противника находились в 30 км от областного центра. Казалось, ещё усилия и враг окажется в городе, но оставшиеся расстояние братья не так и не смогли. Осадное положение сняли 2 января 1942 г, из зоны прифронтовых действий, она стала прифронтовой полосой. До 1944 года линия фронта проходила всего в нескольких сотнях км от границы нашего края.

На протяжении 1941–1943 годов в Рязани и области действовало 24 госпиталя. За время войны Рязань приняла 336 санитарных поездов, 170 000 раненных. Главное, что могла дать рязанская земля, как аграрный регион, так это продовольствие. За годы войны государством было поставлено 65 миллионов пудов зерна, миллионы пудов картофеля, овощей и мяса. Все работали ради единороге цели: всё для фронта, всё для победы.

Экспонаты нашего музея разнообразны. Музей — обладатель уникальных письменных раритетов: письмо с фронта 1942 года, извещение о смерти 1942 года, книжка красноармейца, военный билет. В больших витринах мы можем видеть экспонаты военных лет: каски, личные вещи красноармейцев, элементы боевого оружия.

Все эти экспонаты нам подарили родители наших учеников, педагоги и гости музея. Экспозиции нашего музея пополняются постоянно. Школьный музей нельзя воспринимать просто как помещение. Это место, где хранится память. Мы стараемся более эффективно вести работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.