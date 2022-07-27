Музей — это место боли и гордости, это память о нашем прошлом.

Экспедиция проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны» побывала в школе № 60/61 города Рязани. Экскурсию по музею и урок мужества провели музейные волонтёры.

— Нашему школьному музею более 20 лет. В нём собраны документы и экспонаты, отражающие боевой и жизненный путь рязанцев, жителей Московского округа, участников Великой Отечественной войны.

— Я не напрасно беспокоюсь, Чтоб не забылась та война, Ведь эта память — наша совесть, Она как сила нам нужна.

Более 1000 хроник насчитывает наш музей. Это проникновенные воспоминания о дедушках и бабушках, прадедушках и прабабушках учеников школы 60/61 города Рязани.

22 июня 1941 года с обращением к народу выступил нарком иностранных дел СССР Молотов.

Его речь в подлинном экспонате музея — газете от 22 июня 1941 года. Обращение транслировалось по громкоговорителю. Одна из таких редких установок хранится в нашем музее.

В первые недели войны удары на себя приняли пограничники. Брестская крепость оказала ожесточённое сопротивление фашистам.

Советским солдатам не хватало боеприпасов, на территории не оказалось источников воды, поэтому люди облизывали влажные стены и пережёвывали сырой песок обагрённый кровью, чтобы утолить жажду. Почти все защитники погибли, среди них рязанцы — Анисимов Константин Васильевич, Рыбаков Константин Васильевич, Сытник Павел Емельянович.

Личный архив некоторых бойцов представлен в витрине нашего музея. Здесь комсомольские и партийные билеты, почётные грамоты, фотографии, статьи из газет.

27 января отмечается один из дней воинской славы России. Это день окончания блокады Ленинграда, в которой погибло более миллиона жителей города. В музейной витрине собраны материалы о некоторых их них.

Павлу Макееву удалось выжить и он, будучи ребёнком, колотил детскими ручками ящики для артиллеристских снарядов. А в послевоенное время он был частым гостем нашего музея. Вспоминая военное лихолетье, он говорил, что выжил благодаря тому, что не знал уныния и не пасовал перед трудностями.

Ещё один житель Ленинграда — Гаврилов Михаил Гаврилович, работал почтальоном с 1898 года. Его жизнь оборвалась от истощения во время блокады в 1942 году.

Фоломин Василий Васильевич получил медаль «За оборону Ленинграда».

Ему не раз под боевым огнём приходилось под обстрелом немецких зениток перевозить людей по «Дороге жизни».

В 1942 году начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Шли бои на Сталинградском фронте. На нашем музее представлены витрина, посвящённая тому периоду войны.

Участником Сталинградской битвы стал Рубцов Константин Николаевич. После Сталинграда бой на Курской дуге, где был ранен и лежал в госпитале. В музее хранится письмо, которое он написал своей семье. Он интересуется здоровьем близких и просит их писать почаще.

Участник Сталинградской битвы Рябцев Александр Спиридонович — ветеран, был частым гостем нашей школы. Вышло 3 книги его воспоминаний о войне, которые хранятся в музее.

Интересен боевой путь ветеранов. Алаев Дмитрий Иванович родился в 1923 году. На фронтах ВОВ с 1942 года. Награждён орденами «Отечественной войны 2 степени», орденом «Красной звезды», медалью «За боевые заслуги». Но главной заслугой ветерана стал его сын — тоже герой, погибший на войне в Афганистане.

Калачиков Леонид Моисеевич — участник подготовки Берлинской операции 1945 года. На фронтах войны был связистом. Участвовал в освобождении Прибалтики, Польши и Германии.

Дошёл до Берлина. Был награждён орденами «Красной звезды», «Красного Знамени».

Рязанская земля — родина 299 Героев Советского Союза. Четверо из них дважды герои. В нашем музее представлены материалы об Андрианове Илье Филипповиче, который участвовал в более 300 боевых вылетах. В 65 воздушных боях сбил 22 вражеских самолёта.

Он — мастер воздушного боя, был удостоен звания Героя Советского Союза. В витринах музея представлены его личные вещи, которые передали в дар родные: фотоаппарат, газетные вырезки о подвигах героя, фотографии, а также его автобиографическая книга.

В отдельной витрине пальто, наручные часы, сумка.

Питенину Митрофану Трофимовичу также посвящён отдельный стенд. Он был сапёром на фронтах Великой Отечественной войны. Первый кавалер ордена Славы 3-х степеней.

В экспозициях музея материалы о женщинах — героях Великой Отечественной войны. Санитарка и Несёркина Зинаида Андреевна; снайперы — рязанки Батракова Зинаида Александровна и Васильева Тамара Андреевна; радио телеграфистки — Кошелева Антонина Ивановна, Насёгина Анастасия Семёновна.

Их вещи из личного архива — фотографии и письма можно увидеть в витринах музея.

Хрупкие женщины не пасовали перед ужасами войны, показывали свой характер и выдержку.

Задача школьных музеев боевой славы сохранить историческую правду. Они сохраняют традиции, создавая будущее. Знания собственной истории, как никогда, нужны в наше время. В нашей школе много лет работает научно-исследовательское общество. Состоящие в нём ученики пишут материалы о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны.

Работы представлены в цифровом музейном киоске.

Знания и сохранение исторической памяти может помочь современным школьникам ориентироваться в информационном потоке и отличать дезинформацию и фейки от реальных событий и фактов.

Музей — это место боли и гордости, это память о нашем прошлом.