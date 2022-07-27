Музей школы № 1 города Рыбное хранит помять о героях Великой Отечественной и локальных войн 20 века

Экспедиция проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны» побывала в школе № 1 города Рыбное. Экскурсию по музею и урок мужества провели музейные волонтёры.

— Экспозиции нашего музея посвящены героям Великой Отечественной войны и героям локальных войн второй половины 20 века.

Сергей Степанов. Родился в 1924 году в деревне Козицыно Рыбновского района. А через три года остался без родителей. Воспитывался в семье старшей сестры.

Мальчик рос спокойным, добрым, целеустремлённым, очень хотел учиться. Рано стал мечтать о полётах и самолётах. Он считал, что в это был смысл его жизни.

В школе, на переменах, он рисовал самолёты, а дома конструировал их из бумаги. В старших классах появилась возможность посещать аэроклуб. С первых дней Сергей стал его участником, несмотря на то, что приходилось после школы проходить пешком 15 километров, так как он находился в Дягилево.

И вот он уже выпускник 1941 года. Следуя зову сердца, после окончания школы, поступил в Руставскую военную авиационную школу.

Началась война… Поняв и поддержав стремление Сергея стать лётчиком, командование направляет его учиться в военную авиашколу.

После окончания военной авиационной школы он проходит службу лётчиком-испытателем.

Теперь адрес Сергея Степанова — это 1-й украинский фронт, 2 –я воздушная армия, 5-я дивизия 129-го Гвардейского авиационного полка.

Свой боевой путь Сергей прошёл до Германии. На стенде есть фото, где он с сослуживцами стоит на ступенях Рейхстага. Сергей участвовал в освобождении Львова, Праги, Польши и в Берлинской операции.

Награждён нагрудным знаком «Гвардия» и Орденом Красного Знамени.

8 мая 1945 года, вылетев из Германии в Прагу, в Чехословакии, не вернулся с боевого задания.

Родные это только и знали тогда, с этим жили, терпеливо, как многие той порой, ждали, надеялись, уповая на чудо — всё же не похоронка… Но проходили уже не годы, а десятилетия. Чудо так и не было, и оставались теперь мысли только о том, что хоть бы могила, хоть бы земля нашлась, где покоится их Серёжа. Снова и снова слали запросы, а получали в ответ только слова сочувствия — увы, место гибели Сергея неизвестно.

Все следы младшего сержанта Степанова потерялись, казалось, безнадёжно.

Послали запрос в архив Министерства обороны (показывает на стенде), ответ был таков «на Ваше письмо сообщаем, что в книге учёта безвозвратных потерь личного состава 129-го Гвардейского авиационного полка значится: лётчик Степанов не вернулся с боевого задания 8 мая 1945 года». Других данных о судьбе Степанова в архивах нет.

Спустя время, в 80-х годах, в окрестностях города Литвинов были найдены остатки самолёта. А самое важное — полуистлевший комсомольский билет на имя Сергея Григорьевича Степанова.

При химическом заводе города Литвинов был открыт музей Великой Отечественной Войны, туда и поместили эти реликвии.

Однажды их там увидел Рихард Фрич, работник отдела контроля, который по воле сердца начал свой поиск.

В нашем музее хранится целая книга переписки, которую он вёл, что бы найти хоть какие-то данные о Сергее. Они не могли не найтись! Откликнулись все, в том числе и наша школа, в которой долгое время пытались найти хоть какие-то следы своего выпускника. На открытие памятника Сергею Степанову в Чехословакию приехали однополчане и родные Сергея. Памятник открыли на месте гибели Сергея, В Крушных горах, в селе Клины. Состоялось торжественное захоронение праха Сергея Григорьевича Степанова.

И звучала траурная музыка, стоял почётный караул из чехословацких и советских солдат, была минута молчания в память о Сергей Степанове и ещё многих и многих солдатах войны, наших защитниках, ни один из которых не должен быть неизвестным.

— 15 февраля в нашей стране памятная дата. В этот день мы чтим память о воинах — интернационалистах.Дата для проведения «Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

Это событие ознаменовало, окончание Афганской войны для Советского Союза, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.

Война унесла тысячи жизней. Одна из них — жизнь нашего земляка, выпускника нашей школы Курочкина Владимира Александровича.

С раннего детства Володя много читал, участвовал в художественной самодеятельности. В 1973 году пошёл в первый класс Рыбновской средней школы. Его первая учительница — Скрыпник Наталия Николаевна, которая делилась своими воспоминаниями: ” Уже тогда Владимир мечтал стать моряком, много фантазировал об опасных путешествиях и далёких странах, помогал готовить викторины по природоведению, любил рисовать корабли и подводные лодки, умел заинтересовать одноклассников прочитанным материалом…»

В старших классах Владимир увлёкся математикой и физикой, начал читать дополнительную литературу по предмету, выступать на районных конференциях. В 14 лет стал членом ВЛКСМ (стал комсомольцем), был активен в общественной жизни школы, за что неоднократно награждался грамотами и дипломами. Среди ребят пользовался уважением, без него не обходилось ни одного концерта ни спортивного мероприятия. Из воспоминаний классного руководителя Борисовой Елены Федотьевны:

„Володя был душой нашего класса. Он легко мог организовать одноклассников для участия в общешкольных мероприятиях, сам подготовить интересные конкурсы, обладал нескончаемым энтузиазмом. Казалось, в нем была какая — то искорка, которая зажигала других… «

Закончив 8 классов, Владимир решил попробовать поступить в Архангельское мореходное училище им. капитана В. И. Воронина. Родители были против такого поступка сына; отпускать ребёнка так далеко от дома казалось им очень опасным. Владимир проявил твёрдость характера и, в 1981 году, успешно сдав два экзамена по русскому языку и математике, поступил в Архангельское мореходное училище по специальности судового механика с правом эксплуатации судовых двигателей внутреннего сгорания.

Уже с первых дней учёбы Владимир проявил себя как талантливый организатор, надёжный товарищ и был назначен старшиной группы. На втором курсе он пишет заявление с просьбой направить его в Демократическую Республику Афганистан «для исполнения интернационального долга, ” на которое ему было отказано.

Учась в Архангельском мореходном училище, Владимир ходил в плавание, посетил такие страны, как Италия, Великобритания и Ливан. В письмах домой той поры Владимир с восхищением описывает свои впечатления увиденного им мира. Казалось, его мечта детства началась сбываться. Но юность жаждет подвигов, и Владимир повторно пишет заявление с просьбой добровольцем направить его в Афганистан.

11 ноября 1985 года, закончив Архангельское мореходное училище, Курочкин В. был призван в ряды Вооружённых Сил СССР для прохождения военной службы в Афганистане. Первый этап его службы проходил в учебной части города Ашхабада, далее его ждала незнакомая и таинственная страна — Афганистан. Служил он в первом мотострелковом батальоне.

Служба Владимира была очень опасна. И, чтобы не беспокоить маму, он писал ей, что играет в духовом оркестре части, в боевых действиях участия не принимает, ездит по кишлакам и выступает с концертами перед местным населением. Его письма были короткими, но успокаивающими. » У меня все в порядке. Я жив и здоров, чего и тебе желаю. Вот и все, что я могу тебе сказать. В однообразии солдатской жизни пёстрых дней очень мало…» Но беда была уже близка.

Это случилось недалеко от Кабула 12 мая 1987 года. Из письма друзей по службе Курочкина Владимира матери: „Часть нашего взвода обеспечивала проход продовольственной колонны на посты. При возвращении назад наши попали в окружение, появились раненые и убитые. Тогда командир части разрешил идти на выручку и остальной части нашего взвода, здесь был и Володя. По дороге к своим мы нарвались на засаду. Появились раненые и в нашей группе, которой командовал заместитель командира взвода разведки — Курочкин Владимир Александрович.

Все его команды были обдуманные, решительные. Но кольцо противников стало постепенно охватывать в окружение нашу группу. Тогда Володя подал команду отходить. Он хотел, чтобы число потерь было как можно меньше. При отходе Володя как — то странно осел на колени, а затем повалился ничком на землю. Около него мгновенно очутился Парыгин Валерий, но было уже поздно. Пуля, пробив каску, попала прямо в затылок. Вот так погиб Володя…“

За мужество и героизм, проявленные в бою, младший сержант Владимир Александрович Курочкин награждён орденом Красного Знамени. Правительство Республики Афганистан наградило Курочкина В.А. медалью „Войну — интернационалисту от благодарного афганского народа » (посмертно).

Ему был всего 21 год. Похоронен Курочкин Владимир на Родине, в городе Рыбное Рязанской области, где похоронены ещё десятки таких же молодых бойцов — афганцев, отдавших свою жизнь, «исполняя свой интернациональный долг „. И хотя события тех лет канули в прошлое, Владимира на Родине не забыл никто.

В марте 2010 года мемориальная доска появилась на здании нашей школы. Эта память о выпускнике школы Андрее Фёдорове, который учился в ней с 1979 по 1987 год.

Андрей Федоров родился 22 сентября 1972 года в селе Константиново.

Говорят, что мальчики принадлежат не только родителям, они принадлежат и Отечеству.

В 1990 году пришло время служить Андрею, он был призван в ряды вооружённых сил Советского Союза.

Честность и порядочность было заложено в нем от воспитания с детства, служба в армии прибавила силу, мужество. Все это сыграло в выборе его дальнейшего пути. В 1992 году, после увольнения в запас, Андрей пошёл служить в органы внутренних дел Рыбновского района.

В июне 1993 года Андрей пишет рапорт и просит, чтобы его перевели в отряд милиции особого назначения.

1994 год — год, открывший в истории нашей страны трагическую страницу, получившую название ‚чеченский конфликт‘. Первыми участвующими в этом конфликте стали правительские войска России, состоящие в основном из молодых парней, многие из которых полегли на холодных улицах города Грозного в декабре 1994 года.

В 1994–1995 годах сотрудники Рязанского ОМОНа, в котором милиционером-бойцом оперативного взвода служил младший сержант милиции Андрей Федоров, несколько раз выезжали в служебную командировку в Чечню.

Андрей, чтобы родные не волновались, никогда не рассказывал о мероприятиях, в которых принимал участие, находясь в опасной командировке. За добросовестное исполнение служебных обязанностей он, приказом МВД Российской Федерации от 16 марта 1995 года, был награждён нагрудным знаком ‚Отличник милиции‘, самой престижной наградой среди сотрудников органов внутренних дел.

22 апреля 1996 года сводный отряд ОМОН при УВД Рязанской области проводил зачистку леса от бандитских групп в районе посёлка Самашки. В целях обеспечения безопасности бойцов требовалось установить сигнальные мины. Для прикрытия операции командир ОМОНа капитан милиции Соколинский С. М. выделил специальную группу, в которую вошёл и младший сержант милиции Андрей Владимирович Федоров. Все они были опытные бойцы. Для них это была рутинная операция, а обстоятельства её проведения особых опасений не вызывали. Однако беда пришла.

При переходе к месту установке очередной сигнальной мины, шедший впереди группы сапёр, не заметил мину. ВЗРЫВ

Осколок мины, пробив служебное удостоверение, попал прямо в сердце Андрея. Ему было всего 23 года. Его сослуживцы были тяжело ранены и позже скончались в военном госпитале Владикавказа.

За мужество и отвагу, проявленную при выполнении служебного долга в зоне боевых действий в Чечне, указом Президента Российской федерации младший сержант Андрей Владимирович Федоров награждён орденом Мужества (посмертно). Его имя занесено на мемориальную доску УВД Рязанской области.

Похоронили Андрея в селе Константиново.

2010 год. На здании школы открывается мемориальная доска Фёдорову Андрею Владимировичу — выпускнику, погибшему в 1996 году во время военных действий в Чечне.