Вторник, 27 сентября, 2022
Екатерина Приведенцева

 Патриотическое и гражданское воспитание средствами школьного музея имеет огромное значение в становлении личности 

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Экспедиция проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны» побывала в МБОУ «Льговская СШ» Рязанской области.

Экскурсию провели музейные волонтёры.

  — Наш музей был открыт в мае 2014 года. В нем вы можете узнать о великом подвиге, который совершили уроженцы нашего края,  наши деды и прадеды.  В музее хранятся фотографии, документы, личные вещи наших земляков , героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Сбором материала занимались совместно учителя, ученики, родители и жители  Льговского поселения.

Задача музея – пробуждать в детях желание познавать   историю страны из разных источников информации: экспонатов музея,  встреч с интересными людьми, познавательных игр, тематических уроков  и классных часов, ознакомительных экскурсий и др. Это информационная база для проектной и исследовательской деятельности учащихся школы. В оформлении зала использованы современные технологии —  QR –коды, с помощью которых пользователи мобильных устройств могут посмотреть в Сети видеоролики, документальные и художественные фильмы, посвященные военной истории России.

Школьный музей расположен на третьем  этаже, в центральной рекреации.

Основные разделы музея:

  1. Они сражались за Родину. Материалы этого раздела экспозиции рассказывают о героях Советского Союза – наших земляках Николае Михайловиче Медине  и Николае Николаевиче Комарове,   уроженке города Рязани Антонине Леонтьевне Зубковой. Также здесь записаны фамилии участников войны, ушедших на фронт из Льговского поселения. Раздел представлен стендом и витринами, на которых размещена карта военных действий Великой Отечественной войны, фотографии сельчан – участников войны, личные вещи героев. 

Экспозиция дополнена тремя  витринами, в одной из которых представлены различные предметы, найденные в местах боёв: дисковый магазин ручного пулемета Дегтярева, гильзы от пуль, пробитая советская каска. Всё это даёт представление о тяжести сражений, упорстве и боевом духе советских воинов.

Следующие две витрины рассказывают об участниках Великой Отечественной войны — учителе Льговской восьмилетней школы Василии Макаровиче  Алёшине и  рязанском художнике Дмитрии Григорьевиче Рыбакове, также участнике войны.

  1. От Бреста до Берлина. В центре расположено Знамя Победы, по обе стороны от него — стенды с датами основных  сражений Великой Отечественной войны. В витринах – фотографии, фронтовые письма. Одна из витрин олицетворяет связь поколений. В ней представлены следующие  экспонаты: копия выпуска газеты «Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года, лампа, зажженная 9 мая 2015 года около Вечного Огня на площади Победы города Рязани в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне; лента  с церемонии открытия Зала Боевой Славы Льговской средней школы.

  Здесь помещена  фотография, на которой запечатлена встреча с Героем Советского Союза Альбертом Евдокимовичем Слюсарем. Альберт Евдокимович – генерал — лейтенант,  командир 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, Герой Советского Союза.  Он оставил в дар школе символы ВДВ – берет десантника, тельняшку и ремень. 

Патриотическое и гражданское воспитание средствами школьного музея имеет огромное значение в становлении личности, является эффективным методом совершенствования образовательной среды.

 Патриотическое и гражданское воспитание средствами школьного музея имеет огромное значение в становлении личности 
 Патриотическое и гражданское воспитание средствами школьного музея имеет огромное значение в становлении личности 
 Патриотическое и гражданское воспитание средствами школьного музея имеет огромное значение в становлении личности 
 Патриотическое и гражданское воспитание средствами школьного музея имеет огромное значение в становлении личности 
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