«Зал боевой славы» Листвянской средней школы, где бережно хранят память о Великой Победе

Экспедиция проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны» побывала в Листвянской средней школе (Рязанский район). Экскурсию по школьному музею провели музейные волонтёры, руководит музеем педагог Надежда Носова.

Музей «Зал боевой славы» в Листвянской средней школе был открыт к в 2014 году к 70-летию Великой Отечественной войны. Основой для его возникновения стали материалы, собранные школьниками в процессе внеурочной деятельности.

Музей расположен в рекреации, в переходе между кабинетами и в одной из классных комнат. Это делает экспозицию доступной в любое время для всех учащихся и посетителей школы.

Основные разделы экспозиции музея:

Великая Отечественная война 1941-1945гг.( планшеты на стенах рекреации 3 этажа);

Витрины с экспозициями и экспонатами «Музей в чемодане»;

«Я помню, я горжусь» (портреты на стенах с кратким описанием биографии жителей поселка);

Вехи Великой Отечественной войны (планшеты на стенах рекреации 3 этажа);

Время выбрало нас(настенные и напольные);

Герой России (планшет на стенах с кратким описанием подвига);

Я служу России (планшеты на стенах в переходе);

Боевой путь ВДВ (планшеты на стенах в переходе);

Краеведческий материал «С почтением к старине»;

Литература и другие печатные материалы (альбомы, фотографии, документы, видеоматериалы).

Одна из центральных экспозиций музея – «Вехи Великой Отечественной войны». Она рассказывает о важнейших вехах Великой Отечественной: начало войны, бесчинство врага на оккупированных территориях, события на фронте и жизнь в тылу. Экспонаты и стенды показывают героизм защитников Советского Союза и, наконец, Победу над врагом.

На стенде «Я помню, я горжусь» расположены портреты с кратким описанием биографии жителей посёлка Листвянка.

В музее хранятся документы ветерана – учителя Великой Отечественной войны Аганина Л.А. – жителя Листвянки, а также письма фотографии военных лет, грамоты, листы, удостоверения о награждении, вырезки из газет послевоенных лет.

С 2018 года особое место в работе музея занял мобильный «Музей в чемодане», в который можно не только заглянуть, но и познакомимся экспонатами. Уникальность музея заключается в том, что он перемещается из класса в класс, а его экспонаты можно потрогать и подержать в руках. В «чемодане» собрано много экспонатов, которые можно рассмотреть. Особое внимание уделено Блокадному дневнику Тани Савичевой. Это крик души о помощи, о том, что ничего нет на свете страшнее войны. Этот дневник стал страшным символом блокадного Ленинграда. Его записи и сегодня не оставляет равнодушным никого.

Жительница деревни Корнаухово Шацкого района передала школьному музею Листвянской школы форму для выпекания хлеба в годы Великой Отечественной войны. Такие формы в изготавливали самостоятельно, их берегли и передавали из поколения в поколение. Сельские жители пекли хлеб круглой формы в русских печах один раз в неделю. Его называли караваем. Каравай делили на всех членов семьи поровну, на равное количество кусков, вне зависимости от возраста.

Музей работает в режиме открытых дверей. Экскурсии, лекции и классные часы проводятся регулярно. Подготовка экскурсоводов осуществляется на основе проекта «Музей в чемодане» Всероссийской туристической экспедиции «Я познаю Россию».

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