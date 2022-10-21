Экскурсия по школьному музею Полянской школы

Экспедиция проекта» Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны», продолжает путешествие по школам региона.

В этом сообщении рассказываем о музее МБОУ «Полянская СШ» и предлагаем вашему вниманию видеоурок, который провела руководитель музея Ирина Николаевна Лысова, а фоторепортаж сделали медиаволонтёры проекта, который реализуется АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов.

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