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Проект «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов.

Экскурсия по школьному музею Полянской школы

Экспедиция проекта» Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны», продолжает путешествие по школам региона.

В этом сообщении рассказываем о музее МБОУ «Полянская СШ» и предлагаем вашему вниманию видеоурок, который провела руководитель музея Ирина Николаевна Лысова, а фоторепортаж сделали медиаволонтёры проекта, который реализуется АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов.

Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы
Экскурсия по школьному музею Полянской школы

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