На главнуюШкольные музеи Проект «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов. Работа музея истории 201-й московской школы и семьи Космодемьянских 23.10.2022 13:18 Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Предыдущая статьяЭкскурсия по школьному музею Полянской школы VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail