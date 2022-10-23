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Проект «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов.

Работа музея истории 201-й московской школы и семьи Космодемьянских

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