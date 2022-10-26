В Рязани презентовали проект «Интерактивная карта школьных музеев, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»

26 октября в Рязани, в Доме печати состоялась региональная конференция «Участие молодёжи в деятельности школьных музеев». На конференции был представлен проект «Интерактивная карта школьных музеев, посвящённых истории Великой Отечественной войны» 1941 -1945 г.г. реализуемый Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов на сайте 7info.ru

В настоящее время на территории Рязанской области действует 60 школьных музеев. В проекте представлен подробный каталог с адресами и телефонами руководителей. Экспедиция проекта посетила 20 музеев. На сайте 7 info.ru в разделе «Проекты» можно ознакомиться с логридами, написанными на основе увиденных экспонатов и материалов.

– Мы отправились в экспедицию, чтобы узнать о состоянии музейных дел, ознакомиться с материалами и пообщаться с людьми, работающими в музеях. Мы убедились в том, что работа ведётся огромная. Причем, экспозиции в некоторых музеях отражают историю не только Великой Отечественной войны, но уже и локальных войн, биографии и описание подвигов современных героев, — рассказал координатор проекта Павел Квартников.

На конференции выступила Валентина Кондрашова – руководитель школьного музея Героя России Романа Соколова, героически погибшего в составе легендарной 6-й роты в Аргунском ущелье 29 февраля – 1 марта 2000 года. Валентина Петровна рассказала о 20-летнем опыте работы музея 8-й рязанской школы.

Поддержали проект министерство по делам территорий и информационной политике, региональное отделение Союза журналистов России.

– Этот проект особенно значим сейчас, когда мы говорим о сохранении наших духовных и культурных ценностей, исторической памяти. Мы видим, что историю Великой Отечественной войны стараются переписать. Нам важно сохранить все события в памяти новых поколений. В школьных музеях вы найдёте свидетельства той поры. Они – живые носители памяти, которую всем нам необходимо сохранить, — подчеркнула председатель регионального отделения Союза журналистов России, главный редактор газеты “Рязанские ведомости” Галина Зайцева.

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