В Рязани презентовали проект «Интерактивная карта школьных музеев, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»

26 октября в Рязани, в Доме печати состоялась региональная конференция «Участие молодёжи в деятельности школьных музеев». На конференции был представлен проект «Интерактивная карта школьных музеев, посвящённых истории Великой Отечественной войны» 1941 -1945 г.г. реализуемый Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов на сайте 7info.ru
В настоящее время на территории Рязанской области действует 60 школьных музеев. В проекте представлен подробный каталог с адресами и телефонами руководителей. Экспедиция проекта посетила 20 музеев. На сайте 7 info.ru в разделе «Проекты» можно ознакомиться с логридами, написанными на основе увиденных экспонатов и материалов.
На конференции выступила Валентина Кондрашова – руководитель школьного музея Героя России Романа Соколова, героически погибшего в составе легендарной 6-й роты в Аргунском ущелье 29 февраля – 1 марта 2000 года. Валентина Петровна рассказала о 20-летнем опыте работы музея 8-й рязанской школы.
Поддержали проект министерство по делам территорий и информационной политике, региональное отделение Союза журналистов России.
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