Музей школы № 2 города Скопина

Экспедиция проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» посетила музей скопинской школы № 2.

Музей был открыт в 2021 году, после объединения школ № 2 и № 6 в одном новом здании.

Первый год велась активная поисковая работа по сбору материалов. Ученики и учителя активно участвовали в формировании фонда, и уже в 2013 году было создано несколько экспозиций.

Отдельный стенд музея посвящён маршалу Советского Союза — Сергею Семёновичу Бирюзову.

Сергей Семёнович Бирюзов — наш земляк. В начале Великой Отечественной войны он командовал 132 стрелковой дивизией. Принимал участие в Смоленском сражении. Был ранен. Продолжил войну в должности начальника штаба 48 Армии Брянского фронта. Далее был назначен начальником Сталинградской армии южного фронта.

В 1945 году Сергей Семёнович Бирюзов — заместитель министра обороны СССР. Герой Советского Союза.

Второй стенд экспозиции содержит документальные сведения об учителях, воевавших на фронтах ВОВ.

Война стала настоящим испытанием для советского народа. Учителя Скопина не остались в стороне и внесли свой вклад в общую Победу.

Труд учителя в любую эпоху приравнивался к благородному деянию. Но бывали года, когда он приравнивался к подвигу.

В тяжёлое военное время, учителя, уходили на фронт прямо из школы. Директор школы № 2 — Косов Николай Фёдорович, попал на фронт в первые месяцы войны. Был замполитом и командиром. Награждён орденом Красной звезды.

Ушли на фронт и учитель математики Августов Алексей Михайлович, учитель физкультуры Алябьев Виктор Николаевич, учитель русского языка и литературы Машкова Мария Ивановна.

Лызников Вячеслав Михайлович — военрук, командир стрелкового взвода, награждён орденом Отечественной войны I степени.

Лукин Владимир Иванович окончил МГПИ им. Ленина по специальности учитель математики и физики. На фронт попал в первые месяцы войны. Служил на Западном Белорусском фронте. Имел награду «За Победу над фашизмом». После войны работал учителем, завучем, а потом директором Ермолинской школы. С 1955 года возглавлял областное РАНО.

Экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне, рассказывает об освобождении города Скопина от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.

В музее хранятся подлинные вещи военного времени — фотографии партизанского отряда, который был создан из местных жителей. Их передала в музей завуч школы — Фролова Алевтина Викторовна. Её дедушка был в числе партизан.

История пор лётные перчатки, которые также стали музейным экспонатом, заслуживает того, чтобы по ней был снят фильм.

В дар музею они достались от местной жительницы. Её бабушка была на войне медицинской сестрой. Во время обстрела фашисты подбили русский самолёт. Юная медсестра смогла вынести с поля боя раненого лётчика. В благодарность за спасённую жизнь солдат подарил девушки перчатки, которые согревали ей руки всю войну.

Под музейным стеклом хранится школьный журнал 1942 года. Имена, оценки…. За чётко заполненными графами судьбы людей, на долю которых выпало страшное время войны.

Здесь также хранятся свидетельства об окончании школы, похвальные листы и грамоты, датированные военными годами.

В ноябре 1941 года линия фронта вплотную приблизилась к Скопину. Город готовился к схватке с противником.

Утром 24 ноября 1941 года с Северо-западной стороны вражеская разведка предприняла попытку вступить в город Скопин. 25 ноября вражеский разведывательный батальон атаковал Скопин и занял Западную часть города.

Но уже 27 ноября фашисты были выбиты из города 84 отдельной бригадой, сформированной из моряков Тихоокеанского флота.

Скопинская земля стала первой, освободившейся от немецко-фашистских захватчиков на территории СССР.

Люди нашего города хранят память о павших героях. На центральной площади возведён мемориал Скорби и зажжён вечный огонь. Он установлен на месте братской могилы. А здание краеведческого музея украшает мемориальная доска, посвящённая подвигу 84 отдельной бригады.