Опубликованы реквизиты для оказания помощи прибывающим в Рязанскую область с Донбасса

Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что для перевода средств для оказания помощи прибывающим на территорию Рязанской области с территории Донбасса рязанцы могут воспользоваться счетом Рязанского областного фонда социальной поддержки населения.

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Рязанский областной фонд социальной поддержки населения

ОГРН 1026200957936

Юридический адрес: 390021, г. Рязань, район Солотча, д.24

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Фактический адрес: 390030, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 7

ИНН/КПП 6228024200/622801001

Платежные реквизиты:

р/с 40703810053000000871

к/с 30101810500000000614

Рязанское отделение №8606 ПАО Сбербанк

БИК 046126614

Назначение платежа: для оказания помощи лицам, прибывающим на территорию Рязанской области из ДНР и ЛНР.