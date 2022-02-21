Опубликованы реквизиты для оказания помощи прибывающим в Рязанскую область с Донбасса

Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что для перевода средств для оказания помощи прибывающим на территорию Рязанской области с территории Донбасса рязанцы могут воспользоваться счетом Рязанского областного фонда социальной поддержки населения.
Рязанский областной фонд социальной поддержки населения
ОГРН 1026200957936
Юридический адрес: 390021, г. Рязань, район Солотча, д.24
Фактический адрес: 390030, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 7
ИНН/КПП 6228024200/622801001
Платежные реквизиты:
р/с 40703810053000000871
к/с 30101810500000000614
Рязанское отделение №8606 ПАО Сбербанк
БИК 046126614
Назначение платежа: для оказания помощи лицам, прибывающим на территорию Рязанской области из ДНР и ЛНР.