Экспедиция проекта «Интерактивная карта школьных музеев, посвящённых истории Великой Отечественной войны» 1941–1945 гг. реализуемый Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов на сайте 7info.ru посетила Рыбновскую среднюю школу №2 Рязанского района.

Участков проекта встретила руководитель музея — учитель истории Гришина Раиса Николаевна.

— В начале 80-х годов ХХ века, готовясь к 40- летию Победы начали работу по созданию историко-краеведческого музея в Рыбновской средней школе № 2 (тогда ещё «восьмилетке»).

Зачем школе музей?

Л. Н. Толстой писал: «Я вижу Россию через призму Ясной Поляны».

А мы считаем, что наши выпускники должны видеть Россию через призму Рыбновского края — древнего, красивого, исторически богатого места».

Не было в школе человека, который не внёс бы посильный вклад в создание и развитие музея. Вначале был уголок…

Прошло 20 лет…

1 сентября 2005 года открылось новое здание нашей школы.

Изменилась социальная среда. Расширилась информационная среда, более доступен интернет, изменились дети и их интересы, отношение к прошлому, истории. А музей остался…

В 2007 г. школьный краеведческий уголок получил статус музея. Прошёл паспортизацию.

Созданию музея предшествовала большая работа школьного краеведческого объединения по сбору, изучению и обобщению материалов по истории края.

В фондах музея около 1000 экспонатов, более 500 из которых — подлинные;

создано четыре постоянных экспозиций, и регулярно создаются временные;

В Экспозиции музея представлены следующие разделы:

Рыбновцы — ГСС, «Солдаты славы не искали» — рыбновцы — участники ВОВ, Семья Афиногеновых — Корнюхиных, «Шли по войне девчата» — женщины на войне, «В тылу как на фронте». (помощь рыбновцев в тылу), «Боевая доблесть Рыбновского района».

На наших витринах вы видите экспонаты:

Фронтовые документы — военные билеты, характеристики, благодарности от Верховного Главнокомандующего Сталина, «чёрный вестник» — похоронка, чехольчик с молитвой, который солдат носил на груди всю войну.

2 .Фронтовые письма — письма не только с фронта, но и от ГСС Н. Ф. Алексашкина в 1968 г.

«Вещи войны» — картина, патефон, гармонь, тарелка лётчика с аэродрома у с Ногино, фляжки, планшеты, фронтовая солдатская каска. Два манекена представляют солдатские шинели времён войны. На стенде — образцы боевых патронов времён вов. В экспозиции присутствуют награды времён Советского Союза, награды, полученные в годы ВОВ, а также в послевоенное мирное время, в том числе и юбилейные, приуроченные к памятным годам Победы над фашистской Германией. Есть и Почётные грамоты, и свидетельство о получении награды. «В тылу как на фронте» — «Устав сельхозартели» Новая жизнь» деревни Марково Рыбновского района, трудовые книжки времён вов, стенд о Д. М. Гармаш.

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти народной, таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, лишениям, самоотверженному труду в тылу, и невыразимому трагизму.

Каждый год ветеранов ВОВ становится все меньше и меньше. Но в музеях находятся молчаливые свидетели войны, которые могут «рассказать» интересные истории о судьбах людей. В музее разработана экскурсионный маршрут «Безмолвные свидетели войны», состоящий из 6 «страниц»:

— Документы военного времени

— Письма с фронта

— Фотокарточки

— Они видели войну

— Боевые награды

— фронтовая одежда и предметы быта.

Обратите внимание на самый печальный экспонат музея — «чёрный вестник»-похоронка.

Тонкий, потерявший цвет листочек. Время сделало своё дело. За семь десятилетий выцвели чернила, на сгибах — порывы, еле различимы строки, написанные от руки или отпечатанные на машинке. Это горькая весточка из далёкого военного прошлого. Их не ждали, о них не молили, как о чуде. Они приходили внезапно и били очень больно. Как удар молнии были слова: УБИТ или ПОГИБ.

«Ваш сын, младший лейтенант Корнюхин Константин Васильевич в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество был ранен и умер от ран 29 ноября 1943 г. Похоронен в с. Вышков Орловской области.

Бережно, долгие годы, запрятав подальше в сундук, хранили их матери, жены, надеясь на чудо, которое очень редко, но случалось. «Был ранен и умер от ран». Вечная память…

Сегодня мы с вами будем не просто говорить о ВОВ, а о письмах, солдатских письмах. Письма с фронта стали живой историей всех боев и событий, которые происходили в то грозное время. Они ценны ещё и тем, что раскрывают душу и характер наших земляков, на долю которых выпало страшное испытание.

Из-за нехватки конвертов родился фронтовой «треугольник». Народ прозвал его солдатским. Письма складывались простым треугольником.

Ученик нашей школы на чердаке бабушкиного дома нашёл коробку с фронтовыми письмами. Их прислал своей семье Титов Петр Степанович. Писем было много, последняя дата была август 1943 года.

Часть писем передали в наш музей.

Письма очень старые, ветхие, с ними надо бережно относиться, как и со всеми другими документами в музее, поэтому мы используем для работы копии.

«Здравствуйте, дорогие папа, мама. Витя, Тома. Шлю я вам горячий новогодний привет и желаю самого наилучшего в вашей жизни. Поздравляю вас с Новым 1943 годом! Желаю полного разгрома немецких оккупантов. Пишите, как встретили новый год. Сегодня получил от вас 2 письма, чему был очень и очень рад. Пишите почаще. До свидания. Крепко всех целую. Остаюсь ваш Петя. Жду ответа.

В письме — на фронте, на краю смерти, Петр Степанович старается подбодрить родных, скорее сообщить, что он ПОКА жив и здоров. Извиняется, что не может писать длинные письма.

Это уникальный экспонат, письменный исторический источник, принадлежащий воину-фронтовику. Петр погиб 8 сентября 1943 года.

Письмам приходилось преодолевать большие препятствия на войне. Но небольшие треугольники, весточки без конверта, на казённой бумаге, помогали людям в жизни, потому что в каждом их них были вера, надежда, любовь.

Именно вера в победу, надежда на то, что враг будет разбит, любовь к родным и близким, к родному дому помогли приблизить долгожданный день Победы, а многим — просто выжить в неимоверно трудных условиях. Письма поддерживали, ободряли, призывали к общей цели — победе над фашизмом. Письма с фронта стали живой историей всех боев и событий, которые происходили в то грозное время. Они ценны ещё и тем, что раскрывают душу и характер солдат, на долю которых выпало страшное испытание.

Их, солдатских треугольников, ждали в каждом доме, ведь они были единственными свидетелями тех солдат, которые писали эти письма.

Письма о ВОВ были не только с фронта. Сохранилось письмо, которое прислал в 1973 году рыбновскому краеведу Афиногенову А.И. боевой лётчик ВОВ Герой Советского Союза Алексашкин Н. Ф. Александр Иванович передал это письмо в наш музей. И мы, благодаря этому письму, узнали, что в Рыбновском районе было 5 ГСС, а затем подготовили и провели 45 экскурсий по Аллее Славы Рыбновского района.

Совсем недавно ломали старый дом на улице около школы. И его хозяин принёс нам много старых вещей и документов, в том числе красноармейскую книжку своего отца рядового Гришина Ивана Петровича. Выдана в 1944 г. В ней даются общие сведения о бойце: адрес, прохождение по службе. Он служил в 115 стрелковом батальоне. Демобилизован 25 сентября 1945 г. В красноармейской книжке записано вещевое имущество. Вот послушайте, что выдавали рядовым на весенне — летний период.

1 шапку, шинель, х/б гимнастёрку, х/б шаровары, 2(две) нательные рубахи, кальсоны, 1 полотенце, портянки летние, ботинки, обмотки, ремень поясной и брючный, котелок, кружка, ложка. Да… не очень много вещей было у солдата на фронте.

Пиджак с медалями и именные часы. Афиногенов Николай Иванович (брат рыбновского краеведа Афиногенова А.И.) служил в 245 стрелковом полку, 82 гвардейской стрелковой дивизии с 12 января 1943 г по 15 февраля 1944 г. Осколок мины попал ему в правый коленный сустав, повредив бедренную кость. Всю оставшуюся жизнь (он умер на 80- м году) у него болела и ныла раненая нога, напоминая ему о тех страшных днях. Он не дожил до 60- летия Великой Победы месяц. Умер 6 апреля 2005 г. Это его пиджак с медалями и именные часы. В семье Афиногеновых было 12 детей выжили 6.

Краевед Рыбновского района Афиногенов Александр Иванович во время ВОВ служил командиром отделения сигнальщиков-разведчиков на Северном флоте. Одной из важнейших задач было сопровождение и охрана грузовых и военных кораблей союзников в приделах своего района. В музей подарил тарелку от лётчиков военного аэродрома, который располагался недалеко от Житова.

Этот документ хранится в музее в разделе « В тылу как на фронте». Здесь мы рассказываем об участии рыбновцев в тылу. «Устав сельхозартели» Новая жизнь» деревни Марково Рыбновского района.

На обложке этого устава сохранились записи химическим карандашом:

«Сдала картофеля сушёного:

1.03 марта.1945 г. — 12 кг;

12.03. 1945 г. — 13,5 кг;

28.03.1945 г. — 18 кг;

16.05 мая.1945 г. — 12 кг. 100гр.» Да… сколько же прабабушке приходилось работать…

На другой стороне обложки Прасковья Ивановна Коновалова (так звали эту женщину) записала, сколько килограммов она сдала в 1946г- 1175 кг и это сухого картофеля. А принёс нам в музей этот документ её правнук. Сколько же надо вырастить сырого картофеля, чтобы получить столько сухого? Как же им, женщинам, было тяжело одним без мужчин.

Об этом известно только им. Военные фотографии, письма, документы не только рассказывают о войне, но и помогают оценить, понять подвиг народа. Нам надо сохранить всю эту драгоценность для потомков, чтобы и они узнали о подвиге наших прабабушек и прадедушек.

В рамках поисково-исследовательской музейной деятельности завершена работа над несколькими исследовательскими проектами:

2015–2020 гг. — проект «История одного аэродрома» Этот проект стал возможен благодаря одному экспонату из нашего школьного музея. Обыкновенная тарелка… Но это на первый взгляд…

За ней стоят люди и даже целый военный аэродром. Краевед Рыбновского района Афиногенов Александр Иванович подарил тарелку школьному музею. По его рассказу во время ВОВ у его матери жили лётчики с военного аэродрома, который располагался в Рыбновском районе между деревнями Ногино и Житово. Когда уезжали, оставили всю посуду. Эта тарелка сохранилась до наших дней. После такого подарка мы решили подробнее заняться изучением этого вопроса.

Результатом работы над проектом стали: исследовательская работа, презентация и одноимённый фильм. Разработана экскурсия «Военно-полевой аэродром» Основная цель нашей работы является увековечивание памяти героев и на их примере патриотическое воспитание нынешнего и будущего поколений.

2016–2020 гг. — проект « Хозяйка золотой борозды Дарья Гармаш».

Женская тракторная бригада Дарьи Матвеевны Гармаш за 4 военных года выполнила 20 годовых норм и была признана лучшей женской тракторной бригадой в стране. На вопрос — Что вы знаете о Д. М. Гармаш? 23% ребят ответили, что это прабабушка ученицы нашей школы, и что она прославилась в годы Великой Отечественной войны. Более подробнее о ней рассказать никто не смог. И мы решили на примере Д. М. Гармаш показать ребятам, как их близкие защищали нашу страну. Рассказ ведётся от лица Саши, правнучки Дарьи Матвеевны.

В 2016–2018 гг. г.-научно-исследовательская работа, презентация.

2019–2020 гг. г- фильм к 100-летию со дня рождения.

Проект стал победителем в номинации «Лучший всероссийский педагогический проект с международным участием по сохранению исторической памяти». Автор работы Гришина Р.Н. была награждена на Всероссийской стратегической сессии в Музее Победы. Работа вошла в методический сборник.

— Проект «Исследовательские работы учащихся «Моя семья в годы войны».

— Проект «Книга Памяти».

Использование компьютерных технологий позволило создать базу данных участников войны, проживающих на территории микрорайона школы. Мы получили возможность уделять внимание и оказывать помощь участникам войны. На Парад Победы 9 мая 2018 г с нами уже «шло» более 160 ветеранов ВОВ.

В «Книге Памяти» собран материал о ветеранах Великой Отечественной войны и о тех, кто в те годы трудился в тылу.

Для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны правнуки военного поколения из Рыбновской средней школы № 2 создают школьную Книгу памяти «Я помню, я горжусь!..» Ещё в далёком 1985 году были записаны первые воспоминания. Сейчас в нашей Книге более 120 рассказов, презентаций, воспоминаний о ветеранах. И создаём её мы уже в электронном виде.

Школьный музей стал местом встреч с ветеранами труда, войны.

На базе музея проводятся уроки мужества, регулярные встречи с ветеранами, флеш-акции «Весну Победы в каждый дом», «Открытка ветерану». Ребята участвуют в разработке тематики проектных работ на стыке разных предметов: «Родословная моей семьи», «Наши деды — защитники Родины», «История одной улицы» — такие исследовательские работы имеют большое воспитательное значение, ведь от того, насколько хорошо дети знают и любят историю своего края зависит и глубина патриотического чувства школьника.

В 2021 году наш музей участвовал во Всероссийском конкурсе следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат» (проводимый партией «Единая Россия») Получили Диплом призёра 3 степени и премию в 200 тысяч рублей. Премию потратили на обновление музейных витрин и создание новых экспозиций.

Музейные уроки, разработанные в музее, интегрированы в образовательную систему школы и стали уроками уважения и любви к истории своей Родины.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram