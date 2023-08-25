Калининградке отказали в виде на жительство в Литве из-за вопроса про Крым

Жительнице Калининградской области Олесе отказали в виде на жительство в Литве из-за ответа на вопрос о принадлежности Крыма, пишет «Клопс».

В сентябре прошлого года она вышла замуж за литовца, который не может часто приезжать в Калининград из-за работы. Вскоре девушка подала документы на ВНЖ, чтобы чаще проводить время с супругом.

В анкете калининградку смутил вопрос о российском полуострове.

«Олеся написала, что Крым принадлежит России», – говорится в публикации.

Спустя три месяца девушке прислали отказ в национальной визе, а неделю назад запретили въезжать в Литву. Сейчас ее муж пытается решить вопрос через адвоката.